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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 luego de la fecha 11: Nacional sigue líder con un partido menos

Restan ocho jornadas para terminar la fase todos contra todos en el campeonato colombiano de primera división; sin embargo, varios equipos tienen un partido pendiente

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El verdolaga se impuso ante
El verdolaga se impuso ante el cuadro de Villavicencio en el estadio Atanasio Girardot-crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional se mantiene al frente de la Liga Betplay 2026-I tras la fecha 11, consolidando el liderato con una victoria 2-0 sobre Llaneros en el Estadio Atanasio Girardot. Once Caldas sigue en la disputa tras vencer 4-2 en el Palogrande y permanece en la parte alta de la tabla.

La jornada dejó como hecho destacado el triunfo de Boyacá Chicó ante Millonarios por 2-1 en el Estadio La Independencia, frenando la racha positiva del equipo dirigido por Fabián Bustos. El encuentro finalizó con solo diez futbolistas por lado.

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El regreso a la victoria de Junior y Medellín modifica el lote de aspirantes a la siguiente instancia. Medellín remontó ante Jaguares fuera de casa y acortó distancias, mientras que el equipo de Alfredo Arias superó a Fortaleza y se sostuvo en el quinto lugar.

Todos los resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Cali ganó en el
Deportivo Cali ganó en el General Santander en el regreso de Rafael Dudamel al banquillo del cuadro Azucarero y se mantiene en la luch apor entrar a los playoffs - crédito @deportivocali/Instagram
  • Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto.
  • Atlético Nacional 2-0 Llaneros.
  • Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.
  • Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali.
  • Boyacá Chicó 2-1 Millonarios FC.
  • Santa Fe 1-1 Alianza FC.
  • Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas.
  • América de Cali 1-1 Deportes Tolima.
  • Jaguares 1-2 Independiente Medellín.
  • Junior FC 2-1 Fortaleza FC.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

El "Blanco Blanco" de Manizales
El "Blanco Blanco" de Manizales se colocó como el nuevo líder de la Liga BetPlay-crédito @oncecaldas/X
  1. Atlético Nacional: 24 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +17).
  2. Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  3. Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  4. Internacional de Bogotá: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  5. Junior: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  6. Atlético Bucaramanga: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  7. América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  8. Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  9. Deportivo Cali: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  10. Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  11. Millonarios: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  12. Llaneros: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
  13. Fortaleza: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
  14. Santa Fe: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  15. Independiente Medellín: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  16. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  17. Boyacá Chicó: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8).
  18. Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9).
  19. Alianza FC: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
  20. Deportivo Pereira: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -12).

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Rodrigo Contreras marcó dos de
Rodrigo Contreras marcó dos de los tres goles con los que Millonarios superó en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Millonarios FC

Llaneros FC vs. Cúcuta Deportivo

  • Fecha: 17 de marzo.
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé.

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas

  • Fecha: 17 de marzo.
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Estadio: Américo Montanini.

Millonarios vs. Atlético Nacional

  • Fecha: 17 de marzo.
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó

  • Fecha: 18 de marzo
  • Hora: 4:10 p. m
  • Estadio: Departamental Libertad.

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pereira

Fecha: 18 de marzo

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

Fecha: 18 de marzo

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Alianza FC vs. Jaguares de Córdoba

Fecha: 19 de marzo.

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

Deportes Tolima vs. Fortaleza FC

Fecha: 19 de marzo.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Independiente Medellín vs. Junior FC

Fecha: 19 de marzo.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Águilas Doradas vs. América de Cali

Fecha: 20 de marzo.

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Cincuentenario.

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