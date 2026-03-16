Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 luego de la fecha 11: Nacional sigue líder con un partido menos

El verdolaga se impuso ante el cuadro de Villavicencio en el estadio Atanasio Girardot-crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional se mantiene al frente de la Liga Betplay 2026-I tras la fecha 11, consolidando el liderato con una victoria 2-0 sobre Llaneros en el Estadio Atanasio Girardot. Once Caldas sigue en la disputa tras vencer 4-2 en el Palogrande y permanece en la parte alta de la tabla.

La jornada dejó como hecho destacado el triunfo de Boyacá Chicó ante Millonarios por 2-1 en el Estadio La Independencia, frenando la racha positiva del equipo dirigido por Fabián Bustos. El encuentro finalizó con solo diez futbolistas por lado.

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El regreso a la victoria de Junior y Medellín modifica el lote de aspirantes a la siguiente instancia. Medellín remontó ante Jaguares fuera de casa y acortó distancias, mientras que el equipo de Alfredo Arias superó a Fortaleza y se sostuvo en el quinto lugar.

Todos los resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Cali ganó en el General Santander en el regreso de Rafael Dudamel al banquillo del cuadro Azucarero y se mantiene en la luch apor entrar a los playoffs - crédito @deportivocali/Instagram

Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto.

Atlético Nacional 2-0 Llaneros.

Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.

Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali.

Boyacá Chicó 2-1 Millonarios FC.

Santa Fe 1-1 Alianza FC.

Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas.

América de Cali 1-1 Deportes Tolima.

Jaguares 1-2 Independiente Medellín.

Junior FC 2-1 Fortaleza FC.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

El "Blanco Blanco" de Manizales se colocó como el nuevo líder de la Liga BetPlay-crédito @oncecaldas/X

Atlético Nacional: 24 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +17). Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10). Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Internacional de Bogotá: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Junior: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Atlético Bucaramanga: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10). América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Deportivo Cali: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Millonarios: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Llaneros: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Fortaleza: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Santa Fe: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Independiente Medellín: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -11). Boyacá Chicó: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8). Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9). Alianza FC: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -14). Deportivo Pereira: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -12).

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Rodrigo Contreras marcó dos de los tres goles con los que Millonarios superó en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Millonarios FC

Llaneros FC vs. Cúcuta Deportivo

Fecha: 17 de marzo.

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé.

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas

Fecha: 17 de marzo.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Américo Montanini.

Millonarios vs. Atlético Nacional

Fecha: 17 de marzo.

Hora: 8:30 a. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó

Fecha: 18 de marzo

Hora: 4:10 p. m

Estadio: Departamental Libertad.

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pereira

Fecha: 18 de marzo

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

Fecha: 18 de marzo

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Alianza FC vs. Jaguares de Córdoba

Fecha: 19 de marzo.

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

Deportes Tolima vs. Fortaleza FC

Fecha: 19 de marzo.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Independiente Medellín vs. Junior FC

Fecha: 19 de marzo.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Águilas Doradas vs. América de Cali

Fecha: 20 de marzo.

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Cincuentenario.