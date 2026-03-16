Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 luego de la fecha 11: Nacional sigue líder con un partido menos

Atlético Nacional se mantiene al frente de la Liga Betplay 2026-I tras la fecha 11, consolidando el liderato con una victoria 2-0 sobre Llaneros en el Estadio Atanasio Girardot. Once Caldas sigue en la disputa tras vencer 4-2 en el Palogrande y permanece en la parte alta de la tabla.
La jornada dejó como hecho destacado el triunfo de Boyacá Chicó ante Millonarios por 2-1 en el Estadio La Independencia, frenando la racha positiva del equipo dirigido por Fabián Bustos. El encuentro finalizó con solo diez futbolistas por lado.
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El regreso a la victoria de Junior y Medellín modifica el lote de aspirantes a la siguiente instancia. Medellín remontó ante Jaguares fuera de casa y acortó distancias, mientras que el equipo de Alfredo Arias superó a Fortaleza y se sostuvo en el quinto lugar.
Todos los resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay I-2026
- Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto.
- Atlético Nacional 2-0 Llaneros.
- Internacional de Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga.
- Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali.
- Boyacá Chicó 2-1 Millonarios FC.
- Santa Fe 1-1 Alianza FC.
- Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas.
- América de Cali 1-1 Deportes Tolima.
- Jaguares 1-2 Independiente Medellín.
- Junior FC 2-1 Fortaleza FC.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026
- Atlético Nacional: 24 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +17).
- Once Caldas: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
- Deportivo Pasto: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
- Internacional de Bogotá: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
- Junior: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
- Atlético Bucaramanga: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
- América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
- Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
- Deportivo Cali: 15 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
- Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
- Millonarios: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
- Llaneros: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +1).
- Fortaleza: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
- Santa Fe: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
- Independiente Medellín: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
- Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
- Boyacá Chicó: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8).
- Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9).
- Alianza FC: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
- Deportivo Pereira: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -12).
Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026
Llaneros FC vs. Cúcuta Deportivo
- Fecha: 17 de marzo.
- Hora: 4:10 p. m.
- Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé.
Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas
- Fecha: 17 de marzo.
- Hora: 6:20 p. m.
- Estadio: Américo Montanini.
Millonarios vs. Atlético Nacional
- Fecha: 17 de marzo.
- Hora: 8:30 a. m.
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó
- Fecha: 18 de marzo
- Hora: 4:10 p. m
- Estadio: Departamental Libertad.
Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pereira
Fecha: 18 de marzo
Hora: 6:20 p. m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe
Fecha: 18 de marzo
Hora: 8:30 p. m.
Estadio: Deportivo Cali
Alianza FC vs. Jaguares de Córdoba
Fecha: 19 de marzo.
Hora: 4:10 p. m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
Deportes Tolima vs. Fortaleza FC
Fecha: 19 de marzo.
Hora: 6:20 p. m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Independiente Medellín vs. Junior FC
Fecha: 19 de marzo.
Hora: 8:30 p. m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Águilas Doradas vs. América de Cali
Fecha: 20 de marzo.
Hora: 4:00 p. m.
Estadio: Cincuentenario.