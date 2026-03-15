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James Rodríguez debutó en la MLS, en una jornada negra para el Minnesota United: así le fue al capitán de la selección Colombia

El experimentado jugador entró en el juego en el que su equipo cayó goleado en su visita al Vancouver Whitecaps, por la cuarta fecha de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer y por fin sumó sus primeros minutos en la duodécima liga en su carrera futbolística

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James Rodríguez sumó sus primeros
James Rodríguez sumó sus primeros minutos con el Minnesota United en la MLS - crédito @MLS/X

En un partido en el que la presentación de su equipo ha estado lejos de las expectativas de la afición, el volante James Rodríguez por fin debutó con el Minnesota United. El mediocampista hizo parte, al menos por algunos minutos, del juego en el que los Loons cayeron goleados (6-0) ante Vancouver Whitecaps, por la cuarta fecha de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer. Un resultado que dejó un negativo balance para este club, ante el puntero de su llave.

El mediocampista, de 34 años, entró al minuto 64 en reemplazo del extremo Tomás Alejandro Chancalay y participó por primer vez del esquema del entrenador neozelandés Cameron Knowles, que quedó en entredicho tras esta presentación. Junto al cafetero ingresó el volante francés Owen Gene, que tomó el lugar del griego Nectarios Triantis, en una serie de modificaciones que buscaron darle otro aire al visitante, pero con el juego sentenciado no influyeron.

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Así se vivió en el estadio BC Place el debut de James Rodríguez con Minnesota United - crédito Minnesota United

Así pues, James Rodríguez rompió una seguidilla de 128 días sin tener competencia a nivel profesional en clubes. El último partido que había jugado con su antiguo club, el León de México, fue sábado 8 de noviembre de 2025, en la jornada 17 del Torneo Apertura, durante la derrota 1-2 frente a Puebla en el Estadio León. El mediocampista colombiano arrancó como titular, fue sustituido al minuto 85 y recibió una ovación de la afición en lo que significó su despedida del elenco ‘manito’.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en su estreno en la MLS?

La primera aparición de James en el cotejo se dio a los 68′, cuando el experimentado jugador, clave para el seleccionador Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo de 2026, cobró un tiro de esquina que encontró cerca del centro del área al ghanés Kelvin Yeboah. Pese a la intención en la jugada ofensiva, el impacto no tuvo mayor éxito y pasó desapercibido del marco del arquero japonés Yohei Takaoka, que había sido determinante para evitar la caída de su valla.

De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, el 10 del Minnesota alcanzó un 78% de precisión en sus pases, pues en los 31 minutos que estuvo en el campo completó 21 de ellos, de 27 intentos, además de reportar un 50% de efectividad en pases largos y ganar tres duelos ganados de siete disputados. Aún así, en medio de esta debacle, intentó sobresalir en una jornada a todas luces negra por el resultado y que parece encender las alarmas.

James Rodríguez no jugaba desde
James Rodríguez no jugaba desde el 8 de noviembre de 2025 y tras tres partidos tuvo su esperado debut con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/X

Cabe destacar que el ídolo colombiano, que comparte vestuario con sus compatriotas Jéfferson Díaz, que oficia de defensa y el extremo Mauricio González Carabalí, procedentes de Real Cartagena y Deportes Tolima, respectivamente, se perdió los tres primeros encuentros de su club, por diferentes motivos; lo que había alimentado las expectativas sobre su aparición en cancha, teniendo en cuenta la trayectoria del reconocido futbolista.

En el partido entre Austin FC y Minnesota, disputado el 22 de febrero de 2026, el jugador no integró la convocatoria debido a retrasos en la obtención de su visa de trabajo; mientras que para el choque ante FC Cincinnati, celebrado el 28 de febrero, fue al banco de suplentes, pero el técnico Knowles optó por no ingresarlo al campo como medida de precaución. A su vez, el 8 de marzo, frente a Nashville SC, no fue convocado tras sufrir una contusión.

James Rodríguez es uno de
James Rodríguez es uno de los jugadores más caros de la plantilla del Minnesota United - crédito X/@MNUFC

El equipo canadiense se impone con anotaciones de Sebastian Berhalter, que abrió la cuenta al minuto 8 de tiro penal, además del doblete de Brian White (13′ y 54′), Mathías Laborda (22′), Emmanuel Sabbi (43′) y Cheikh Sabaly (74′). Este resultado dejó deja a Minnesota en el puesto 13 entre 15 clubes de esta conferencia, con cuatro puntos de 12 disputados, solo por encima del Portland Timbers, que registra tres unidades, y el colero, St. Louis City SC, con una.

En su próximo partido, Minnesota recibirá en su casa, el estadio Allianz Field, al Seattle Sounders, por la quinta jornada, el domingo 22 de marzo a la 1:30 p. m. (Hora colombiana). Se aguarda por la presencia de James, que necesita rodaje tras su prolongada para y llegar en la mejor condición posible para la cita orbital: en la que la Tricolor enfrentará en la primera fase a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

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