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París Niza etapa 7 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y Harold Tejada en acción

El ciclista colombiano Harold Tejada ganó en la llegada a Ayr, mientras que Daniel Felipe Martínez sigue en el segundo puesto, detrás de Jonas Vingegaard

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Harold Tejada con la victoria
Harold Tejada con la victoria durante la etapa 6-crédito Europa Press

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 de la París-Niza 2026.

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13:22 hsHoy

Kilómetro 21: El neerlandés Tim Marsman del Alpecin Premier Tech está como líder parcial de la contrarreloj, y saca 24 segundos de diferencia.

13:12 hsHoy

La etapa 7 tuvo que ser recortada

Así fue el triunfo del
Así fue el triunfo del colombiano con el XDS Astana Team-crédito @ParisNice/X

La séptima etapa de la París-Niza ha sido recortada de forma drástica a 47 km debido a las intensas nevadas y lluvias que azotan la región de los Pirineos Atlánticos, comprometiendo la seguridad de los ciclistas y la continuidad de la carrera. Esta decisión, anunciada horas antes de la salida prevista para el mediodía, refleja la creciente dificultad para garantizar la celebración íntegra de la tradicional “Carrera del Sol”.

La organización estableció el nuevo trayecto entre Pont Louis Nucera e Isola y programó la salida a las 1:45 p .m. (hora de Francia), aunque la realización misma de la etapa sigue dependiendo de negociaciones en curso entre los responsables de la prueba y los representantes de los corredores, dado el riesgo extremo por las condiciones climáticas.

Por tercer año consecutivo, la etapa más determinante de la París-Niza se ve alterada por el mal tiempo, consolidándose una tendencia que afecta la definición del título y la integridad deportiva del evento. De hecho, el primer gran recorte de la presente edición se había anunciado el día anterior: la cancelación de la llegada al alto de Auron, un puerto de primera categoría con 7,3 km al 7,2% de pendiente media, eliminó uno de los momentos decisivos previstos para el desarrollo de la general

12:59 hsHoy

Así quedó la clasificación general tras la etapa 6 de la París-Niza

  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 21 horas, 16 minutos y 50 segundos
  • 2. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 22 segundos
  • 3. Georg Steinhauser (Alemania - EF Education - Easy Post): a 5 minutos y 50 segundos
  • 4. Kévin Vauquelin (Francia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 9 segundos
  • 5. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 37 segundos
  • 6. Marc Soler (España - UAE Team Emirates XRG): a 8 minutos y 15 segundos
  • 7. Ion Izaguirre (España - Cofidis): a 9 minutos y 2 segundos
  • 8. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro): a 10 minutos y 6 segundos
  • 9. Alex Baudin (Francia - EF Education - Easy Post): a 10 minutos y 16 segundos
  • 10. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 11 minutos y 27 segundos
  • 113. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 1 hora, 13 minutos y 16 segundos
12:59 hsHoy

Así es el recorrido de la etapa 7 de la París Niza

La jornada contará con dos
La jornada contará con dos premios de montaña breve, y un esprint intermedio camino a Isola-crédito paris-nice.fr
12:54 hsHoy

Jonas Vingegaard quiere conquistar la París-Niza

El ciclista danés Jonas Vingegaard
El ciclista danés Jonas Vingegaard (C), del Team Visma-Lease a Bike, cruza la meta. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

La etapa comenzará el 14 de marzo de 2026 a partir de las 9:00 a. m. y se podrá ver a través de Espn 5 y de Disney Plus Premium.

El 13 de marzo de 2026, La victoria del ciclista colombiano Harold Tejada en la etapa 6 de la París-Niza 2026 devolvió al XDS Astana Team al podio después de una definición tensa en la meta de Apt el 13 de marzo de 2026. El triunfo, alcanzado tras una estrategia precisa alentada por el director deportivo Nicolas Vinokurov, impulsó a Tejada al top-10 de la clasificación general y consolidó la presencia latinoamericana en la competencia. El desempeño de Tejada y la solidez de Daniel Felipe Martínez, quien se mantiene en el segundo lugar de la general, marcan el momento más destacado de los ciclistas colombianos en el calendario World Tour.

En la clasificación de la etapa, Tejada cruzó la meta tras 3 horas, 54 minutos y 38 segundos de esfuerzo. Solo seis segundos después llegó el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), mientras que Lewis Askey (Gran Bretaña, NSN Cycling) completó el podio con el mismo tiempo. Martínez, del Red Bull - Bora Hansgrohe, finalizó en la decimoquinta posición, también a seis segundos, mientras que Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) quedó en la decimonovena plaza

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