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Carlos Andrés Gómez se consolida como la estrella de Vasco da Gama en 2026: elogios en Brasil

El protagonismo del extremo colombiano ha sido clave para recuperar al equipo carioca, que no siente el mismo efecto con uno de sus refuerzos colombianos

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Carlos Andrés Gómez lleva un
Carlos Andrés Gómez lleva un gol y dos asistencias en 14 partidos con Vasco da Gama en 2026 - crédito Vasco da Gama

El gran momento de Carlos Andrés Gómez en el fútbol brasileño se consolidó tras su protagonismo en la victoria de Vasco da Gama frente a Palmeiras en el estadio São Januário de Río de Janeiro. El extremo colombiano fue reconocido por su velocidad y capacidad de desequilibrio, siendo elegido el mejor en el campo según medios locales y recibiendo una calificación de 8,0 del portal Globo Esporte.

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Gómez ha sido uno de los futbolistas más destacados en Brasil por sus constantes avances y desequilibrio ofensivo. Ha completado 21 regates en cinco partidos del Campeonato Brasileño, superando a cualquier otro jugador en este rubro durante la temporada, según reportó Futbolred. Este desempeño sobresaliente ha elevado el perfil de los colombianos en Brasil y ha atraído la atención tanto de la prensa como de los aficionados.

Determinante en Vasco

En el reciente encuentro, Gómez fue decisivo para que Vasco da Gama alcanzara su primera victoria del torneo contra el actual campeón, Palmeiras. De acuerdo con Futbolred, fue el futbolista más influyente del partido por su insistencia en el ataque y su habilidad para encarar a los defensas rivales por las bandas.

Globo Esporte calificó a Gómez como “el jugador más incisivo” de la temporada 2026 en el conjunto carioca. Además, la afición valoró su actuación con 9,2 puntos, superando incluso la puntuación otorgada por los medios.

Carlos Andrés Gómez ha sido
Carlos Andrés Gómez ha sido figura de Vasco da Gama desde el segundo semestre de 2025, saliendo subcampeón de la Copa de Brasil - crédito Vasco da Gama

El análisis de la prensa brasileña resalta que el estilo de juego de Carlos Andrés Gómez se caracteriza por su disposición a asumir riesgos en el uno contra uno. Esta característica lo convierte en una amenaza constante para las defensas, aunque también puede propiciar errores. La capacidad de Gómez para ser impredecible lo ha hecho sobresalir especialmente en partidos exigentes.

La actitud proactiva de Gómez en la cancha y su inclinación a intentar jugadas individuales lo han colocado en el centro de la atención, tanto para elogiar sus logros como para señalar que, por asumir más riesgos, es susceptible a cometer errores. “Como a lo largo de la temporada 2026, fue el jugador más incisivo y, una vez más, el mejor en el campo para el Vasco”, comentó el medio brasileño.

Vasco da Gama quiere hacer
Vasco da Gama quiere hacer una buena temporada con cuatro colombianos en su plantilla de 2026 - crédito Vasco da Gama

Este protagonismo se produce en un contexto donde Vasco da Gama busca fortalecer su identidad en el Campeonato Brasileño y la presencia de los futbolistas colombianos está generando un mayor seguimiento por parte de la prensa especializada.

Los otros colombianos en Vasco: retos y balances

La situación de los demás jugadores colombianos en el plantel es diversa. Marino Hinestroza ha encontrado dificultades para adaptarse por completo al fútbol brasileño. Aunque llegó a Río de Janeiro con grandes expectativas por parte de la directiva y la afición, sus actuaciones han sido consideradas discretas. Ha disputado siete partidos, siempre como suplente, promediando 22 minutos y sin participar directamente en ningún gol.

Globo Esporte indicó que la directiva mantiene una “gran confianza en Hinestroza para el resto del año”, valorando su evolución física y su integración paulatina al fútbol local, aunque los aficionados aún esperan ver su mejor versión.

Marino Hinestroza aún no destaca
Marino Hinestroza aún no destaca con Vasco da Gama, pese a que llegó como estrella en Atlético Nacional - crédito Vasco da Gama

Por su parte, Johan Rojas experimenta un presente más auspicioso. Tras la salida de Coutinho, el centrocampista heredó el dorsal 10 y ha sido una nota positiva entre los refuerzos recientes. Gol Caracol resalta que Rojas ha jugado 11 partidos, seis como titular, lo que lo coloca como el fichaje del club con más apariciones en lo que va de la temporada.

La llegada de Rojas ha sido considerada un acierto. Según el portal web de Brasil, se trata de un jugador con personalidad y potencial para asumir un papel relevante en el equipo a corto plazo.

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