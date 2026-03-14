Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO: siga aquí el partido de Bundesliga con Luis Díaz en acción

Durante el mercado de fichajes de la temporada 2025-2026, la salida de Luis Díaz del Liverpool provocó varias noticias. Una de ellas, en lo que fue la previa a su llegada al Bayern Múnich de Alemania, fue un posible interés del Fútbol Club Barcelona de España por la gran figura de la selección Colombia.

La Bundesliga continuará con uno de los partidos más destacados de la jornada entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich.

La Bundesliga continuará con uno de los partidos más destacados de la jornada entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich.

11:57 hs

Los Gigantes de Baviera buscarán la victoria en la casa del Bayer Leverkusen

Luis Díaz sigue teniendo una temporada 2025-2026 destacada-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 14 de marzo de 2026 en el estadio Bay Arena, de Leverkusen, a partir de las 9:30 a. m., y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus Premium.

Bayer Leverkusen empató el 11 de marzo de 2026 por la ida de los octavos de final de la Champions League por 1-1 ante Arsenal.

El gol inicial del Bayer Leverkusen llegó gracias a Robert Andrich al minuto 46 de partido, pero una falta en el área de Edmond Tapsoba sobre Noni Madueke, y que sancionó Halil Umut Meler, le permitió al Arsenal empatar el juego, gracias al buen tiro del delantero alemán Kai Havertz al 89 de partido.

En lo que se refiere a la Bundesliga, Bayer empató el 7 de marzo de 2026 en el Europa-Park Stadion frente al Friburgo por 3-3.

Los goles de Christian Kofane al minuto 37, y de Alejandro Grimaldo al 45+3, junto a la anotación de Martin Terrier al 53, le permitieron sacar un punto en condición de visitante.

Bayern Múnich viene de golear por 1-6 en el estadio Gewiss, de Bérgamo, el 10 de marzo de 2026 al Atalanta por el partido de ida de la Champions League.