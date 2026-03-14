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Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich EN VIVO: siga aquí el partido de Bundesliga con Luis Díaz en acción

El equipo dirigido por Vincent Kompany quiere sumar de nuevo en el campeonato alemán, para así acercarse al título 35 de su historia

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Luis Díaz viene de hacer
Luis Díaz viene de hacer un buen partido ante Atalanta de Italia, por los octavos de final de la Champions League-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich por la fecha 26 de la Bundesliga 2025-2026.

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13:26 hsHoy

Alineación del Bayern Múnich en el estadio Bay Arena

Vincent Kompany dispuso el siguiente
Vincent Kompany dispuso el siguiente once titular para enfrentar al Bayer Leverkusen en el BayArena-crédito @FCBayern/X
13:21 hsHoy

Luis Díaz sigue generando malos recuerdos en el Barcelona: se conoció la razón por la que no fichó con el equipo español

El conjunto alemán sella la incorporación del extremo colombiano procedente del Liverpool, luego de que el Barcelona no lograra superar inconvenientes burocráticos para asegurar el traspaso antes del cierre del mercado

El colombiano Luis Díaz estuvo
El colombiano Luis Díaz estuvo cerca de llegar al FC Barcelona a mediados de 2025, pero Bayern Múnich pagó los 80 millones de euros por el atacante - crédito Daniele Mascolo / REUTERS

Durante el mercado de fichajes de la temporada 2025-2026, la salida de Luis Díaz del Liverpool provocó varias noticias. Una de ellas, en lo que fue la previa a su llegada al Bayern Múnich de Alemania, fue un posible interés del Fútbol Club Barcelona de España por la gran figura de la selección Colombia.

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13:03 hsHoy

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 26 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera buscarán seguir en lo más alto del campeonato alemán, tras su goleada ante Atalanta de Italia por la Champions League

Luis Díaz quiere seguir liderando
Luis Díaz quiere seguir liderando a su equipo en el frente de ataque - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La Bundesliga continuará con uno de los partidos más destacados de la jornada entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich.

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12:49 hsHoy

Así va la fecha 26 de la Bundesliga

De izquierda a derecha: Hugo
De izquierda a derecha: Hugo Bolin, Joe Scally, el goleador Kevin Stöger, Yannik Engelhardt y Kevin Diks, del Mönchengladbach, celebran tras marcar el primer gol durante el partido de la Bundesliga alemana entre el Borussia Mönchengladbach y el FC St. Pauli, en Mönchengladbach, Alemania, el viernes 13 de marzo de 2026. (Marius Becker/dpa vía AP)

13 de marzo de 2026

Borussia Mönchengladbach 2-0 St. Pauli

  • Estadio: Borussia Park de Mönchengladbach
  • Árbitro: Robert Schröder
  • Goles: Kevin Stoger al minuto 37 y Franck Honorat al minuto 62

14 de marzo de 2026

Borussia Dortmund vs. Augsburgo

  • Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Wolfsburgo

  • Estadio: PreZero Arena
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Heidenheim

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Colonia

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

15 de marzo de 2026

Werder Bremen vs. Mainz

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Árbitro: Sascha Stegemann
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Friburgo vs. FC Unión Berlín

  • Estadio: Europa-Park-Stadion de Friburgo
  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. RB Leipzigh

  • Estadio: MHP Arena de Stuttgart
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Hora: 1:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
12:34 hsHoy

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 26 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera buscarán seguir en lo más alto del campeonato alemán, tras su goleada ante Atalanta de Italia por la Champions League

Luis Díaz quiere seguir liderando
Luis Díaz quiere seguir liderando a su equipo en el frente de ataque - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La Bundesliga continuará con uno de los partidos más destacados de la jornada entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich.

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11:57 hsHoy

Los Gigantes de Baviera buscarán la victoria en la casa del Bayer Leverkusen

Luis Díaz sigue teniendo una
Luis Díaz sigue teniendo una temporada 2025-2026 destacada-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 14 de marzo de 2026 en el estadio Bay Arena, de Leverkusen, a partir de las 9:30 a. m., y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus Premium.

Bayer Leverkusen empató el 11 de marzo de 2026 por la ida de los octavos de final de la Champions League por 1-1 ante Arsenal.

El gol inicial del Bayer Leverkusen llegó gracias a Robert Andrich al minuto 46 de partido, pero una falta en el área de Edmond Tapsoba sobre Noni Madueke, y que sancionó Halil Umut Meler, le permitió al Arsenal empatar el juego, gracias al buen tiro del delantero alemán Kai Havertz al 89 de partido.

En lo que se refiere a la Bundesliga, Bayer empató el 7 de marzo de 2026 en el Europa-Park Stadion frente al Friburgo por 3-3.

Los goles de Christian Kofane al minuto 37, y de Alejandro Grimaldo al 45+3, junto a la anotación de Martin Terrier al 53, le permitieron sacar un punto en condición de visitante.

Bayern Múnich viene de golear por 1-6 en el estadio Gewiss, de Bérgamo, el 10 de marzo de 2026 al Atalanta por el partido de ida de la Champions League.

Los goles de Josip Stanišić al minuto 12, de Michael Olise al 22, de Serge Gnabry al 25, de Nicolás Jackson al 52 de partido, de Michael Olise al 64 y de Jamal Musiala al 67, permitieron que el equipo dirigido por Vincent Kompany afronte el duelo de vuelta en el estadio Allianz Arena con una ventaja clave para clasificar a los cuartos de final de la Champions League.

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