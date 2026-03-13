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Etapa 5 de la Tirreno Adriático con Nairo Quintana y Santiago Buitrago: los colombianos tuvieron una buena jornada en la montaña

El ciclista colombiano escaló posiciones con un sólido rendimiento en la etapa 5, consolidando su presencia entre los mejores corredores y manteniendo vivas sus aspiraciones en la exigente competencia italiana a falta de etapas decisivas

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El ciclista boyacense continúa su
El ciclista boyacense continúa su aventura en la Tirreno, mientras que Santiago Buitrago es el mejor colombiano de la carrera hasta el momento-crédito @nairoquincoficial/Instagram

El 13 de febrero de 2026 se disputó la etapa 5 de la Tirreno Adriático entre San Severino Marche y Camerino, con un recorrido total de 188 kilómetros.

En los últimos cinco kilómetros, el danés Michael Valgren, ciclista del EF Education-EasyPost, obtuvo la victoria, mientras que el mexicano Isaac del Toro, del UAE Emirates XRG, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general a falta de dos etapas para la finalización de la carrera.

Por los lados de Colombia, el bogotano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, se destacó a llegar al top-10 en la meta, mientras que Nairo Quintana, excampeón de esta carrera en 2015, quedó en la casilla 14.

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El momento cuando el danés Michael Valgren, del equipo EF Education Easy Post se lleva la victoria-crédito @DSports/X

El colombiano Santiago Buitrago logró recuperar su lugar en el top 10 de la clasificación general tras su desempeño en la etapa 5 de la Tirreno-Adriático el 13 de marzo de 2026. Buitrago resistió el ritmo de los principales favoritos y escaló posiciones, consolidando su objetivo de mantenerse entre los mejores corredores de la competencia.

Dentro de los hechos ocurridos en la jornada, el antioqueño Fernando Gaviria abandonó la carrera, reduciendo la presencia colombiana en la prueba.

El anuncio oficial del abandono de Gaviria se realizó el 13 de marzo de 2026 por parte del Caja Rural Seguros a través de su cuenta de X, entregando los detalles de los motivos de su salida de la carrera italiana:

El equipo español entregó detalles
El equipo español entregó detalles sobre lo ocurrido con el exciclista del equipo Movistar-crédito @CajaRural_RGA/X

“Tirreno Adriático: Unas molestias en la rodilla han obligado a Fernando Gaviria a abandonar la carrera. ¡Ánimo y a volver más fuerte, campeón!“, dijeron.

En el remate final de la etapa, el danés Michael Valgren logró ser más efectivos en sus ataques y llevarse la victoria en la llegada al municipio de Camerino, mientras que del Toro llegó al segundo lugar a 11 segundos del ganador de la jornada.

La clasificación general también registró un movimiento relevante, ya que Isaac del Toro retomó el liderato luego de esta etapa, lo que modifica la lucha por las primeras posiciones antes de la conclusión del evento.

  • 1. Miguel Valgren (Dinamarca - EF Education - Easy Post): 4 horas, 43 minutos y 33 segundos
  • 2. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates): a 11 segundos
  • 3. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): m.t.
  • 4. Tobias Halland Johannessen (Noruega - Uno-X Mobility): a 24 segundos
  • 5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): a 28 segundos
  • 6. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull -Bora-hansgrohe): a 30 segundo
  • 7. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.
  • 8. Alessandro Pinarello (Italia - NSN Cycling): a 40 segundos
  • 9. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 41 segundos
  • 10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.
  • 11. Javier Romo (España - Movistar Team): a 52 segundos
  • 14. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): m.t.
  • 47. Mattia Gaffuri (Italia - Picnic PostNL): a 14 minutos y 48 segundos
  • 72. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 14 minutos y 48 segundos

Así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 5 de la Tirreno Adriático

El ciclista antioqueño se retiró
El ciclista antioqueño se retiró de la carrera de la Tirreno Adriático por la rodilla -crédito @fernandogaviriarendon/Instagram
  • 1. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 20 horas, 10 minutos y 40 segundos
  • 2 Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 23 segundos
  • 3. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 34 segundos
  • 4. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 44 segundos
  • 5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 44 segundos
  • 5. Ben Healy (Irlanda - EF Education Easy Post): a 39 segundos
  • 6. Tobias Halland Johannessen (Noruega - Uno X-Mobility): a 1 minuto y 8 segundos
  • 7. Alessandro Pinarello (Italia - NSN Cycling): a 1 minuto y 24 segundos
  • 8. Ben Healy (Irlanda - EF Education - Easy Post): m.t.
  • 9. Magnus Sheffield (Italia - Ineos Grenadiers): a 1 minuto y 27 segundos
  • 10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 28 segundos
  • 11. Alan Hatherly (Sudáfrica - Jayco AlUla): a 1 minuto y 43 segundos
  • 15. Mathieu van Der Poel (Países Bajos - Alpecin Premier Tech): a 1 minuto y 6 segundos
  • 18.Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): a 1 minuto y 20 segundos
  • 44. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 3 minutos y 6 segundos
  • 116. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 13 minutos y 17 segundos
  • 153. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros): a 24 minutos y 38 segundos

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