Migración Colombia suspenderá trámites y atención en tres sedes de Bogotá: fechas y servicios afectados

Migración Colombia anunció una suspensión temporal de servicios en tres puntos de atención de Bogotá - crédito Mario Caicedo/EFE

Las personas que tengan programado algún trámite ante Migración Colombia deberán tener en cuenta una suspensión temporal de servicios anunciada por la entidad para tres de sus sedes en Bogotá.

A través de un comunicado divulgado este domingo en sus canales oficiales, el organismo informó que entre el 16 y el 19 de junio de 2026 se suspenderán el agendamiento en línea y la atención al público en tres puntos de atención de la capital colombiana. Según explicó la entidad, la decisión fue adoptada “por motivos de seguridad pública y fuerza mayor”.

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Aunque Migración Colombia no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias que motivaron la medida, sí precisó cuáles serán las oficinas afectadas y los trámites que dejarán de prestarse durante los cuatro días en los que estará vigente la suspensión.

Las tres sedes de Bogotá donde no habrá atención

La interrupción temporal de servicios aplicará únicamente en tres puntos de atención ubicados en Bogotá, por lo que los usuarios que tengan citas o planeen realizar diligencias en estas oficinas deberán estar atentos a las actualizaciones que emita la entidad.

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Las sedes que suspenderán actividades entre el 16 y el 19 de junio son:

CFSM Bogotá: Ac. 100 #11B-27.

SuperCADE CAD: Avenida carrera 30 #25-90.

SuperCADE Suba: Ac. 145 #103B-9.

De acuerdo con la información oficial, durante esos días no habrá atención al público para los trámites cobijados por la medida y tampoco estará habilitado el sistema de agendamiento en línea relacionado con estos servicios.

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Seis procedimientos migratorios dejarán de estar disponibles entre el 16 y el 19 de junio. - crédito @MigracionCol/X

Los trámites que se verán afectados

Migración Colombia detalló que serán seis los procedimientos que quedarán suspendidos temporalmente en las tres sedes mencionadas.

Los servicios afectados son:

Duplicados de PPT por pérdida o hurto.

Reexpedición de PPT por corrección de datos.

PEP Tutor.

Incidencias.

Registro biométrico.

Entrega de PPT.

Entre ellos se encuentran varios trámites asociados al Permiso por Protección Temporal (PPT), documento que forma parte del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y que es utilizado por miles de ciudadanos venezolanos residentes en Colombia.

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La suspensión impactará procedimientos relacionados con la expedición de duplicados, correcciones de información y entrega de este documento, así como otras gestiones migratorias que habitualmente se realizan en estas oficinas de Bogotá.

Hasta el momento, la entidad no ha informado sobre mecanismos alternativos para la realización de estos trámites mientras permanezca vigente la suspensión temporal de servicios.

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Las sedes CFSM Bogotá, SuperCADE CAD y SuperCADE Suba estarán sin atención al público durante cuatro días. - crédito Alcaldía de Bogotá

Incertidumbre sobre las citas programadas

Uno de los aspectos que aún no ha sido aclarado por Migración Colombia tiene que ver con las personas que ya contaban con citas agendadas para las fechas comprendidas entre el 16 y el 19 de junio.

La entidad no precisó si esos turnos serán reprogramados automáticamente o si los usuarios deberán realizar algún procedimiento adicional una vez se restablezca la operación normal en las sedes afectadas.

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Por esa razón, las personas que tengan trámites pendientes o citas programadas durante esos días deberán consultar permanentemente la información oficial para conocer cualquier novedad relacionada con la reanudación de los servicios.

Duplicados y entregas de PPT, registro biométrico e incidencias figuran entre los trámites afectados. - crédito imagen de referencia Colprensa

Las demás oficinas del país seguirán funcionando normalmente

Migración Colombia aclaró que la medida no tendrá alcance nacional y que estará limitada exclusivamente a las tres oficinas de Bogotá incluidas en el comunicado.

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En consecuencia, las demás sedes de la entidad en el territorio colombiano continuarán operando con normalidad y mantendrán la atención habitual para los usuarios que requieran realizar procedimientos migratorios en otras ciudades y municipios.

La precisión resulta relevante debido a que las oficinas involucradas se encuentran entre los principales puntos de atención de la capital y concentran una importante demanda de servicios relacionados con trámites migratorios y documentación.

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De esta manera, las personas que tengan diligencias programadas en otras regiones del país podrán asistir a sus citas sin cambios derivados de la suspensión anunciada para Bogotá.