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El ciclista colombiano Fernando Gaviria se retiró de la carrera Tirreno - Adriático: qué pasó con su rodilla

En la previa de la etapa 5 de la carrera italiana, el corredor del equipo español Caja Rural no pudo finalizar la competencia

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El ciclista antioqueño se retiró
El ciclista antioqueño se retiró de la carrera de la Tirreno Adriático por la rodilla -crédito @fernandogaviriarendon/Instagram

Malas noticias para el ciclismo colombiano: el 13 de marzo de 2026, antes de comenzar la etapa 5 de la carrera italiana Tirreno-Adriático, el antioqueño Fernando Gaviria no pudo tomar partida de la jornada y se retiró de la carrera.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del equipo español Caja Rural Seguros, en donde entregaron detalles sobre lo ocurrido con el exciclista del Movistar Team.

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El equipo español entregó detalles
El equipo español entregó detalles sobre lo ocurrido con el exciclista del equipo Movistar-crédito @CajaRural_RGA/X

El equipo español informó que el colombiano Fernando Gaviria no pudo continuar en la carrera ya que presentó inconvenientes físicos.

“Tirreno Adriático: Unas molestias en la rodilla han obligado a Fernando Gaviria a abandonar la carrera. ¡Ánimo y a volver más fuerte, campeón!“, informaron, enviando un mensaje de ánimo al deportista.

Así fue la etapa 5 de la Tirreno Adriático: los colombianos se destacaron

El momento cuando el danés Michael Valgren, del equipo EF Education Easy Post se lleva la victoria-crédito @DSports/X

El ciclista antioqueño Fernando Gaviria alcanzó a participar en cuatro etapas de la Tirreno Adriático, en donde su mejor posición la logró durante la etapa 3 que se corrió el 11 de marzo de 2026, entre Cortona y Magliano de Marsi, con un total de 221 kilómetros, y allí quedó en el puesto 14.

En su balance general, dicha posición fue la mejor, y estos fueron los resultados de Gaviria durante las etapas en las que participó:

  • 9 de marzo de 2026 - Etapa 1 Tirreno Adriático: Puesto 127
  • 10 de marzo de 2026 - Etapa 2 Tirreno Adriático: Puesto 150
  • 11 de marzo de 2026 - Etapa 3 Tirreno Adriático: Puesto 14
  • 12 de marzo de 2026 - Etapa 4 Tirreno Adriático: Puesto 164

En lo que se refiere a la etapa 5 que se disputó entre Marotta-Mondolfo y Mombaroccio, el ciclista danés Michael Valgren se llevó la etapa, tras una exigente llegada en el puerto de montaña en el Santuario del Beato Sante (de primera categoría, con un total de 4,2 kilómetros e inclinación del 6,2%).

En lo que se refiere a la participación de los ciclistas colombianos, Santiago Buitrago del Bahrain Victorious se destacó al entrar en el top-10 de la etapa, mientras que el excampeón de la carrera en 2015, Nairo Quintana, llegó en el puesto 15.

Así quedó la clasificación de la etapa 5 de la Tirreno Adriático:

  • 1. Miguel Valgren (Dinamarca - EF Education - Easy Post): 4 horas, 43 minutos y 33 segundos
  • 2. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates): a 11 segundos
  • 3. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): m.t.
  • 4. Tobias Halland Johannessen (Noruega - Uno-X Mobility): a 24 segundos
  • 5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): a 28 segundos
  • 6. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull -Bora-hansgrohe): a 30 segundo
  • 7. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.
  • 8. Alessandro Pinarello (Italia - NSN Cycling): a 40 segundos
  • 9. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 41 segundos
  • 10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.
  • 11. Javier Romo (España - Movistar Team): a 52 segundos
  • 14. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): m.t.
  • 47. Mattia Gaffuri (Italia - Picnic PostNL): a 14 minutos y 48 segundos
  • 72. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 14 minutos y 48 segundos

El balance general de los ciclistas colombianos tras la etapa 5

El colombiano Santiago Buitrago logró recuperar su lugar en el top 10 de la clasificación general tras su desempeño en la etapa 5 de la Tirreno-Adriático el 13 de marzo de 2026. Buitrago resistió el ritmo de los principales favoritos y escaló posiciones, consolidando su objetivo de mantenerse entre los mejores corredores de la competencia.

Dentro de los hechos ocurridos en la jornada, Fernando Gaviria abandonó la carrera, reduciendo la presencia colombiana en la prueba. La clasificación general también registró un movimiento relevante, ya que Isaac del Toro retomó el liderato luego de esta etapa, lo que modifica la lucha por las primeras posiciones antes de la conclusión del evento.

Ambos movimientos, tanto el avance de Buitrago como el retiro de Gaviria y el cambio en el liderato, configuran el panorama de cara a las etapas decisivas de la Tirreno-Adriático, de acuerdo con la información.

A continuación, así quedó la clasificación general

  • 1. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 20 horas, 10 minutos y 40 segundos
  • 2. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull - Bora Hansgrohe): a 23 segundos
  • 3. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 34 segundos
  • 4. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora Hansgrohe): a 44 segundos
  • 5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): a 1 minuto y 5 segundos
  • 6. Tobias Halland Johannesen (Noruega - Uno-X Mobility): a 1 minuto y 8 segundos
  • 7. Alessandro Pinarello (Italia - NSN Cycling): a 1 minuto y 24 segundos
  • 8. Ben Healy (Irlanda - EF Education Easypost): m.t.
  • 9. Magnus Sheffiled (Colombia - Ineos Grenadiers): a 1 minuto y 27 segundos
  • 10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 28 segundos
  • 14. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): a 2 minutos y 11 segundos
  • 79. Brandon Rivera (Colombia - ineos Grenadiers): a 27 minutos y 58 segundos

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