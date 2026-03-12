Deportes

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

El cuadro del técnico Lucas González viene de una llave complicada contra O’Higgins de Chile por la tercera fase previa, cuyo duelo de vuelta fue en Ibagué

Deportes Tolima ya tenía 1,1 millones de dólares acumulados, previo al inicio de la tercera fase previa de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima disputó en la noche del 11 de marzo la revancha de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en la que se midió con O’Higgins de Chile en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde los locales pasaron muchos problemas frente a los chilenos.

Luego de clasificar en el torneo de la Conmebol, los pijaos recibieron un nuevo premio económico como parte de las bonificaciones que la Conmebol entrega a todos los equipos que disputan sus certámenes, sin importar en qué fase quedaron en la temporada 2026.

De otro lado, al Tolima le queda la Liga BetPlay para seguir en camino a los playoffs, con una campaña sobresaliente y obligado a conseguir el título, ya que perdió las finales en las campañas de 2024 y 2025, así que los aficionados exigen que Lucas González salga campeón en 2026.

Premio económico para el Tolima

Los ibaguereños aseguraron uno de sus objetivos en 2026 y era continuar en certamen internacional, luego de superar la segunda fase previa de la Libertadores, ya que así seguiría con partidos en el exterior y más dinero para conseguir conforme supere rondas en la temporada.

Tolima se quedó con tres millones de dólares por acceder a la fase de grupos en la Copa Libertadores, un millonario premio gracias al esfuerzo enorme de los ibaguereños en las dos rondas de clasificación, que definieron en condición de local y, por momentos, sufriendo por obtener el tiquete.

Tolima y O'Higgins pelearon para definir los clasificados a fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana - crédito Deportes Tolima

Se trata del bono que se le entrega a los 32 participantes de la ronda principal del torneo de la Conmebol, junto con aquellos que accedieron desde su liga, como Santa Fe y Junior, así como los campeones de las ediciones 2025 de la Libertadores, Flamengo, y la Sudamericana, Lanús.

Con ese premio, Tolima tiene un acumulado de 4,1 millones de dólares, que se suma a lo obtenido en la segunda y tercera fase previa de la Libertadores, pues empezó con 500.000 dólares en el bolsillo y después obtuvo 600.000 por pasar a la otra instancia, en la que se vio con O’Higgins.

El estadio Manuel Murillo Toro seguirá siendo sede de partidos en Copa Libertadores con el Deportes Tolima - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

De esta manera, los pijaos se están quedando con un enorme botín que servirá para mantener la nómina y las finanzas de la institución, que le apunta a una buena presentación en fase de grupos y recordando que cada victoria serán 300.000 dólares más a sus arcas.

Remontada en Ibagué

Deportes Tolima aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar por 2-0 a O’Higgins en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El resultado permitió al conjunto colombiano revertir el marcador global y avanzar por 2-1, tras haber perdido 1-0 en el partido de ida.

El primer tanto llegó en el minuto 38, producto de una combinación entre Luis Sandoval y Brayan Rovira, que de cabeza habilitó a Junior Hernández. Este último venció al portero Omar Carabalí con un fuerte remate que anotó el empate global y abrió el camino para la remontada.

Junior Hernández marcó uno de los goles para el Tolima, que venció 2-0 a O'Higgins en la vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

Durante el encuentro, Adrian Parra y el “Chino” Sandoval estuvieron cerca de convertir, mientras que el equipo chileno respondió con un disparo que impactó en el poste. El portero local también detuvo un remate peligroso del rival antes de que los goles sentenciaran la eliminatoria.

A falta de cuatro minutos para el cierre del encuentro, un contraataque permitió a Jader Valencia asistir a Juan Pablo “Tatay” Torres, que marcó la segunda anotación que definió la serie y garantizó la clasificación de Deportes Tolima, que al final tuvo un cruce con algunos jugadores del rival, que no pasó a mayores.

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Con goles de Junior Hernández y Juan Pablo Torres, el Pijao le dio vuelta al marcador global, que quedó 2-1 sobre los chilenos, quienes fueron enviados a la Sudamericana

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Después de disputar la llave de tercera fase previa contra O’Higgins de Chile, los dirigidos por Lucas González ahora esperan para conocer sus nuevos partidos internacionales

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

El entrenador, cuya última experiencia fue en Unión Magdalena, habló acerca de cómo ha sido esta etapa en su vida y las opciones para dirigir, aprovechando su experiencia

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años

El entrenador, radicado en Estados Unidos, dio por terminado uno de los proyectos más largos en la liga de ese país, con un título ganado

De compartir equipo con Luis Díaz a trabajar en un almacén de cadena: “Dejé de ir a entrenar y me dediqué a otras cosas”

Wilfrido Canoles narró su experiencia con varias figuras del fútbol colombiano, aunque la vida lo alejó de su sueño de ser deportista

