Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

Deportes Tolima disputó en la noche del 11 de marzo la revancha de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en la que se midió con O’Higgins de Chile en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde los locales pasaron muchos problemas frente a los chilenos.

Luego de clasificar en el torneo de la Conmebol, los pijaos recibieron un nuevo premio económico como parte de las bonificaciones que la Conmebol entrega a todos los equipos que disputan sus certámenes, sin importar en qué fase quedaron en la temporada 2026.

De otro lado, al Tolima le queda la Liga BetPlay para seguir en camino a los playoffs, con una campaña sobresaliente y obligado a conseguir el título, ya que perdió las finales en las campañas de 2024 y 2025, así que los aficionados exigen que Lucas González salga campeón en 2026.

Premio económico para el Tolima

Los ibaguereños aseguraron uno de sus objetivos en 2026 y era continuar en certamen internacional, luego de superar la segunda fase previa de la Libertadores, ya que así seguiría con partidos en el exterior y más dinero para conseguir conforme supere rondas en la temporada.

Tolima se quedó con tres millones de dólares por acceder a la fase de grupos en la Copa Libertadores, un millonario premio gracias al esfuerzo enorme de los ibaguereños en las dos rondas de clasificación, que definieron en condición de local y, por momentos, sufriendo por obtener el tiquete.

Se trata del bono que se le entrega a los 32 participantes de la ronda principal del torneo de la Conmebol, junto con aquellos que accedieron desde su liga, como Santa Fe y Junior, así como los campeones de las ediciones 2025 de la Libertadores, Flamengo, y la Sudamericana, Lanús.

Con ese premio, Tolima tiene un acumulado de 4,1 millones de dólares, que se suma a lo obtenido en la segunda y tercera fase previa de la Libertadores, pues empezó con 500.000 dólares en el bolsillo y después obtuvo 600.000 por pasar a la otra instancia, en la que se vio con O’Higgins.

De esta manera, los pijaos se están quedando con un enorme botín que servirá para mantener la nómina y las finanzas de la institución, que le apunta a una buena presentación en fase de grupos y recordando que cada victoria serán 300.000 dólares más a sus arcas.

Remontada en Ibagué

Deportes Tolima aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras superar por 2-0 a O’Higgins en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El resultado permitió al conjunto colombiano revertir el marcador global y avanzar por 2-1, tras haber perdido 1-0 en el partido de ida.

El primer tanto llegó en el minuto 38, producto de una combinación entre Luis Sandoval y Brayan Rovira, que de cabeza habilitó a Junior Hernández. Este último venció al portero Omar Carabalí con un fuerte remate que anotó el empate global y abrió el camino para la remontada.

Durante el encuentro, Adrian Parra y el “Chino” Sandoval estuvieron cerca de convertir, mientras que el equipo chileno respondió con un disparo que impactó en el poste. El portero local también detuvo un remate peligroso del rival antes de que los goles sentenciaran la eliminatoria.

A falta de cuatro minutos para el cierre del encuentro, un contraataque permitió a Jader Valencia asistir a Juan Pablo “Tatay” Torres, que marcó la segunda anotación que definió la serie y garantizó la clasificación de Deportes Tolima, que al final tuvo un cruce con algunos jugadores del rival, que no pasó a mayores.