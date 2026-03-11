Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Kevin Serna fue el único colombiano elegido en el "once ideal" del Campeonato Carioca 2026 por su papel en Fluminense - crédito @fluminensefc/Instagram

Como es usual en el fútbol brasileño, el año de los clubes se divide en dos momentos. Uno es la disputa del Brasileirao y la Copa de Brasil, paralelos con las fases finales de los torneos continentales, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El otro es la disputa de los 27 torneos estaduales donde se elige al mejor equipo de cada uno de los 26 estados del país (junto a Brasilia que desarrolla su propio torneo), con los que tradicionalmente da inicio el año futbolístico en el país pentacampeón del mundo.

De estos torneos estaduales, uno de los que tiene más seguimiento es el Carioca, que congrega a todos los equipos del estado de Río de Janeiro cada año para decidir cuál de ellos es el mejor. En la edición de 2026, Flamengo se alzó con el título ante su rival de toda la vida, Fluminense, luego de terminar el tiempo reglamentario sin goles y decidir todo en la tanda de penaltis.

Llamativamente y pese al revés que representó este resultado para el Tricolor, tuvo más jugadores elegidos por la cadena Globo como los mejores de la competición. Entre ellos se incluyó el nombre del colombiano Kevin Serna, que desempeñó un rol diferente al habitual en el esquema del técnico Luis Zubeldía.

Aunque su posición habitual es la de extremo, a menudo recortando hacia adentro para buscar el tiro o asistir a sus compañeros, durante varias fases del Carioca el payanés llegó a jugar como el delantero de referencia en el área, especialmente como un “falso 9″ generando espacios en el área rival y llegando a rematar jugadas desde segunda línea.

Los resultados se hicieron notar en la campaña del Flu en el torneo: cinco goles en ocho partidos para Serna, incluyendo un doblete frente a Nova Iguaçu y tantos ante Flamengo (en la primera ronda), Maricá y en la semifinal ante Vasco da Gama, lo que fue clave para que su equipo llegara a la final.

Serna fue elegido junto con Pedro del Flamengo y PK del Bangu como los mejores atacantes de esta edición del Torneo Carioca, siendo uno de los seis elegidos de Fluminense por la publicación brasileña junto con el arquero Fábio, los centrales Jemmes y Léo Pereira, los volantes Lucho Acosta y Matheus Martinelli, y Zubeldía como mejor entrenador.

Serna contribuyó en la clasificación de Fluminense a la final del Carioca, anotando el gol de la victoria en el juego de ida de la semifinal ante Vasco Da Gama - crédito @fluminensefc/Instagram

Luego del partido ante Vasco da Gama disputado en el estadio Nilton Santos el 22 de febrero en el que Serna anotó el único gol del encuentro, el colombiano resaltó la importancia de cumplir diferentes funciones en ataque, asegurando que no era ajeno para él jugar como delantero centro.

“Hoy me tocó jugar de 9, hay que ser versátil. En los diferentes equipos en los que he estado, he podido jugar de 9, como extremo. Bueno, hoy se dio y gracias a Dios salió bien. Tengo la confianza del entrenador, lo cual es muy importante para nosotros. El ambiente es genial, somos una familia, todos nos apoyamos para alcanzar un buen nivel. Sabemos la confianza que nos da el entrenador y lo que quiere, y estamos intentando reflejarlo en el campo”, expresó entonces.

Serna tuvo que jugar en varias fases del torneo como 9, por disposición del entrenador Luis Zubeldía - crédito @fluminensefc/Instagram

Tras culminar el Torneo Carioca, Fluminense se prepara para retomar su actividad en el Brasileirao, donde suman siete puntos luego de cuatro jornadas, a tres de los líderes Sao Paulo y Palmeiras. En cuanto a la Copa Libertadores, el gran objetivo del año, todavía están pendientes de conocer a sus rivales en el sorteo que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo.

En cuanto a Serna, la aspiración de mantenerse como titular es clara, mientras busca hacerse un lugar en la convocatoria de la selección Colombia para las próximas fechas FIFA, con miras al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.