Deportes

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Flamengo se llevó la edición 129 del estadual de Río de Janeiro luego de una tensa definición en la tanda de penaltis. El colombiano fue el único delantero del “Tricolor” mencionado en la selección

Guardar
Kevin Serna fue el único
Kevin Serna fue el único colombiano elegido en el "once ideal" del Campeonato Carioca 2026 por su papel en Fluminense - crédito @fluminensefc/Instagram

Como es usual en el fútbol brasileño, el año de los clubes se divide en dos momentos. Uno es la disputa del Brasileirao y la Copa de Brasil, paralelos con las fases finales de los torneos continentales, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El otro es la disputa de los 27 torneos estaduales donde se elige al mejor equipo de cada uno de los 26 estados del país (junto a Brasilia que desarrolla su propio torneo), con los que tradicionalmente da inicio el año futbolístico en el país pentacampeón del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De estos torneos estaduales, uno de los que tiene más seguimiento es el Carioca, que congrega a todos los equipos del estado de Río de Janeiro cada año para decidir cuál de ellos es el mejor. En la edición de 2026, Flamengo se alzó con el título ante su rival de toda la vida, Fluminense, luego de terminar el tiempo reglamentario sin goles y decidir todo en la tanda de penaltis.

Llamativamente y pese al revés que representó este resultado para el Tricolor, tuvo más jugadores elegidos por la cadena Globo como los mejores de la competición. Entre ellos se incluyó el nombre del colombiano Kevin Serna, que desempeñó un rol diferente al habitual en el esquema del técnico Luis Zubeldía.

Aunque su posición habitual es la de extremo, a menudo recortando hacia adentro para buscar el tiro o asistir a sus compañeros, durante varias fases del Carioca el payanés llegó a jugar como el delantero de referencia en el área, especialmente como un “falso 9″ generando espacios en el área rival y llegando a rematar jugadas desde segunda línea.

Los resultados se hicieron notar en la campaña del Flu en el torneo: cinco goles en ocho partidos para Serna, incluyendo un doblete frente a Nova Iguaçu y tantos ante Flamengo (en la primera ronda), Maricá y en la semifinal ante Vasco da Gama, lo que fue clave para que su equipo llegara a la final.

Serna fue elegido junto con Pedro del Flamengo y PK del Bangu como los mejores atacantes de esta edición del Torneo Carioca, siendo uno de los seis elegidos de Fluminense por la publicación brasileña junto con el arquero Fábio, los centrales Jemmes y Léo Pereira, los volantes Lucho Acosta y Matheus Martinelli, y Zubeldía como mejor entrenador.

Serna contribuyó en la clasificación
Serna contribuyó en la clasificación de Fluminense a la final del Carioca, anotando el gol de la victoria en el juego de ida de la semifinal ante Vasco Da Gama - crédito @fluminensefc/Instagram

Luego del partido ante Vasco da Gama disputado en el estadio Nilton Santos el 22 de febrero en el que Serna anotó el único gol del encuentro, el colombiano resaltó la importancia de cumplir diferentes funciones en ataque, asegurando que no era ajeno para él jugar como delantero centro.

“Hoy me tocó jugar de 9, hay que ser versátil. En los diferentes equipos en los que he estado, he podido jugar de 9, como extremo. Bueno, hoy se dio y gracias a Dios salió bien. Tengo la confianza del entrenador, lo cual es muy importante para nosotros. El ambiente es genial, somos una familia, todos nos apoyamos para alcanzar un buen nivel. Sabemos la confianza que nos da el entrenador y lo que quiere, y estamos intentando reflejarlo en el campo”, expresó entonces.

Serna tuvo que jugar en
Serna tuvo que jugar en varias fases del torneo como 9, por disposición del entrenador Luis Zubeldía - crédito @fluminensefc/Instagram

Tras culminar el Torneo Carioca, Fluminense se prepara para retomar su actividad en el Brasileirao, donde suman siete puntos luego de cuatro jornadas, a tres de los líderes Sao Paulo y Palmeiras. En cuanto a la Copa Libertadores, el gran objetivo del año, todavía están pendientes de conocer a sus rivales en el sorteo que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo.

En cuanto a Serna, la aspiración de mantenerse como titular es clara, mientras busca hacerse un lugar en la convocatoria de la selección Colombia para las próximas fechas FIFA, con miras al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Temas Relacionados

FluminenseTorneo CariocaKevin Serna11 idealColombia-Deportes

Más Noticias

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

El actor, socio e inversionista del club colombiano, prepara su arribo a la capital para presenciar una eventual fase definitiva, aumentando la motivación del equipo sensación de la Liga BetPlay 2026/I

Ryan Reynolds tendría entre sus

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

El cuerpo técnico afina detalles de cara a los partidos ante Croacia y Francia, que son preparatorios para el mundial de la FIFA y una prueba importante para la plantilla

Cuándo se conocerá la convocatoria

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular

El colombiano hizo una asistencia para uno de los tantos en la victoria en Bérgamo, que deja al cuadro alemán con un pie y medio en los cuartos de final

Bayern Múnich no tuvo piedad

Atlético Nacional estaría dividido por culpa de Diego Arias: conflicto de los dueños con presidente y director deportivo

Aunque Sebastián Arango ratificó al entrenador tras la eliminación en Copa Sudamericana, apareció una nueva versión que deja mal parado al dirigente y a Gustavo Fermani

Atlético Nacional estaría dividido por

Jhon Jader Durán arremetió contra ‘El Pibe’ Valderrama en redes sociales: “El que tenga pruebas, que las exponga”

La leyenda de la selección Colombia afirmó que el delantero no debería estar en la Copa del Mundo por pelearse con sus compañeros

Jhon Jader Durán arremetió contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Ejército Nacional confirmó la

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón se refirió al

Greeicy Rendón se refirió al drama familiar que atraviesa y cómo inspiró su nueva canción: “Lo que está pasando no me pertenece”

Zambrano, ganador del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que estuvo a punto de matar a su padrastro: “Casi cometo una desgracia”

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Deportes

Ryan Reynolds tendría entre sus

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular

Atlético Nacional estaría dividido por culpa de Diego Arias: conflicto de los dueños con presidente y director deportivo

Jhon Jader Durán arremetió contra ‘El Pibe’ Valderrama en redes sociales: “El que tenga pruebas, que las exponga”