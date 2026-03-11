Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores entre Deportes Tolima vs. O’Higgins. El ganador de la serie tendrá un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor tendrá acceso a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
Siga aquí las incidencias del partido programado para las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro. La ventaja es para el equipo chileno tras ganar 1-0 en la ida, jugada en el estadio Codelco El Teniente.
Ficha del partido
- Deportes Tolima (Colombia) vs. O’Higgings (Chile) - Partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026
- Lugar: estadio Manuel Murillo Toro - Ibagué, Colombia
- Fecha y hora: miércoles 11 de marzo - 7:30 p. m. hora de Colombia.
- Transmisión: ESPN y Disney +.
