Deportes

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Guardar
Deportes Tolima sueña con clasificar
Deportes Tolima sueña con clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Deportes Tolima

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores entre Deportes Tolima vs. O’Higgins. El ganador de la serie tendrá un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor tendrá acceso a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

Siga aquí las incidencias del partido programado para las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro. La ventaja es para el equipo chileno tras ganar 1-0 en la ida, jugada en el estadio Codelco El Teniente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ficha del partido

  • Deportes Tolima (Colombia) vs. O’Higgings (Chile) - Partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026
  • Lugar: estadio Manuel Murillo Toro - Ibagué, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 11 de marzo - 7:30 p. m. hora de Colombia.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

Temas Relacionados

EN VIVODeportes TolimaO'HigginsTolima vs. O'HigginsCopa LibertadoresFase de gruposColombia-Deportes

Más Noticias

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos como protagonistas

La carrera contará con un total de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, contando con un final exigente en los últimos tramos llegando a la meta

París-Niza 2026, etapa 4 EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

El mejor colombiano en la competencia es Santiago Buitrago, ubicado en el puesto 11, a 37 segundos del líder, Isaac del Toro. Entre los principales candidatos al título de la tradicional carrera figuran Primoz Roglic, Antonio Tiberi y Giulio Pellizzari

Etapa 3 de la Tirreno

Así fue la polémica expulsión y enojo de figura del Junior de Barranquilla en la goleada por 0-4 que sufrió ante Atlético Nacional: metió fuerte codazo en el primer tiempo

El defensor de Junior de Barranquilla fue expulsado tras un codazo sobre Juan Manuel Rengifo, acción que el VAR corrigió de amarilla a roja, dejando al equipo costeño en clara desventaja desde el minuto veinte del partido

Así fue la polémica expulsión

Por qué el colombiano Stefan Medina pasó de defensa a portero en el partido de Monterrey contra Cruz Azul en México: su equipo, que ganaba, terminó perdiendo

El lateral derecho tuvo que sustituir a Santiago Mele en la portería de los Rayados, durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions

Por qué el colombiano Stefan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Mosca en el

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprenden en redes con un reencuentro tras varios años de peleas en redes sociales: “Luego de perder una tutela dos veces”

Beba recibió visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: por qué el hombre se quitó la camisa y cuál fue el reclamo de la participante

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Sara Uribe ‘encendió’ la redes sociales con un posible nuevo amor: mostró el gigantesco detalle romántico que le dieron

Karina García bromeó con fans que le piden ser senadora de la República: “La ley de los hombres tacaños”

Deportes

París-Niza 2026, etapa 4 EN

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

Así fue la polémica expulsión y enojo de figura del Junior de Barranquilla en la goleada por 0-4 que sufrió ante Atlético Nacional: metió fuerte codazo en el primer tiempo