Desde Europa se filtró el primer convocado de la selección Colombia para los partidos ante Croacia y Francia por la fecha FIFA: fue figura en la Champions League

Una de las novedades de la nómina de la selección Colombia vendría desde el fútbol europeo-crédito Aziz Karimov/REUTERS

El 10 de marzo de 2026 se conoció una posible novedad en la nómina de convocados que entregaría Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia de mayores, en los próximos días.

Se trata del delantero samario Camilo Durán, figura del FK Qarabağ de Azerbaiyán, equipo que compitió en la edición 2025-2026 de la UEFA Champions League, cayendo ante el Newcastle de Inglaterra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro azerí dio a conocer la novedad de que el delantero Camilo Durán estará presente en la fecha FIFA ante Croacia y Francia-crédito @fkqarabagh/Instagram

El anuncio se realizó el 10 de marzo de 2026 a través de las redes sociales y la página oficial del cuadro azerí, en dónde dio a conocer la novedad en exclusiva sobre el llamado del atacante proveniente del Portimonense SAD, equipo de la segunda división de Portugal:

“Camilo Duran en Selección Colombia El futbolista de nuestro equipo Camilo Durán ha sido convocado a la Selección Colombia. Nuestro futbolista de 24 años ha sido invitado a los partidos amistosos que se celebrarán en marzo. Durán, quien hasta ahora no ha sido invitado a la Selección Colombia, ha sido convocado a la Selección Colombiana tras el desempeño de esta temporada en el plantel de “Karabaj”. El equipo en el que participa se enfrentará a Croacia el 26 de marzo y a Francia tres días después. Cabe señalar que Camilo se mudó al club en agosto de 2025″, informaron.

Estadísticas de Camilo Durán durante la temporada 2025-2026

Sandro Tonali y Camilo Durán en un partido de la UEFA Champions League entre Qarabag y Newcastle-crédito Lee Smith/Images via REUTERS

El delantero colombiano jugó hasta el momento en la presente temporada un total de 37 partidos (contando lo que jugó con el Portimonense de Portugal), y anotó 9 goles, asistió en 7 ocasiones y recibió la tarjeta amarilla en 2 oportunidades en un total de 2.228 minutos.

A continuación, estos son los detalles de los goles que anotó, en dónde 4 fueron en la Liga de Azerbaiyán, y 5 en la UEFA Champions League, razón por la cual el técnico argentino Néstor Lorenzo haya llamado al goleador de 24 años.

16 de septiembre de 2025 - UEFA Champions League : 90 minutos y gol en el Benfica 2-3 FK Qarabağ

10 de diciembre de 2025 - UEFA Champions League: 70 minutos en el FK Qarabağ 2-4 Ajax

21 de enero de 2026 - UEFA Champions League: 90 minutos en el FK Qarabağ 3-2 Eintracht Frankfurt

24 de febrero de 2026 - UEFA Champions League: 69 minutos y gol en el Newcastle 3-2 FK Qarabağ

Así fue el doblete de Camilo Durán que le permitió al cuadro de Azerbaiyán jugar los playoffs de la Champions League

En la fecha 7 de la Liga de Campeones 2025/2026, disputada el 21 de enero de 2026, el delantero colombiano Camilo Durán firmó un doblete para el FK Qarabağ, lo que permitió que el club de Azerbaiyán superara al Eintracht Frankfurt con un marcador de 3-2 como local y se afianzara en la pelea por ingresar a los playoffs por primera vez.

El triunfo colocó al FK Qarabağ entre los primeros dieciocho del certamen con 10 puntos, a solo tres unidades de la clasificación a octavos de final y con un solo partido por disputar en la fase de liga.

Con esta actuación, Durán llegó a los cinco goles en la actual edición de la Champions League 2025-2026, superando por un gol a Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa que actualmente lleva 4 tantos, y sigue compitiendo en el torneo (ya que jugarán por los octavos de final ante el F.K. Bodø/Glimt de Noruega, el 11 de marzo de 2026, en el estadio Aspmyra).

A continuación, así va la tabla de goleadores de la Champions League y así quedó Camilo Durán tras su participación:

Kylian Mbappé que se encuentra lesionado, y no estará al menos en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante Manchester City, es el goleador del certamen-crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid): 13 goles Anthony Gordon (Inglaterra - Newcastle): 10 goles Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich): 8 goles Victor Osimhen (Nigeria - Galatasaray): 7 goles Erling Halaand (Noruega - Manchester City): 7 goles Jens Petter Hauge (Noruega - F.K. Bodø/Glimt): 6 goles Gabriel Martinelli (Brasil - Arsenal): 6 goles Fermín (España - Barcelona FC): 5 goles Marcus Rashford (Inglaterra - Barcelona FC): 5 goles Julián Álvarez (Argentina - Atlético de Madrid): 5 goles Harvey Barnes (Inglaterra - Newcastle): 5 goles Camilo Durán (Colombia - FK Qarabağ): 5 goles Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 4 goles