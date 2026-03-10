Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Luis Díaz vuelve a la acción en el torneo de clubes más importante del mundo - crédito Wolfgang Rattay / REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atalanta de Bérgamo y el Bayern Múnich por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel