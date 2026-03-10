Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Luis Díaz vuelve a la
Luis Díaz vuelve a la acción en el torneo de clubes más importante del mundo - crédito Wolfgang Rattay / REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atalanta de Bérgamo y el Bayern Múnich por los octavos de final de la UEFA Champions League.

13:31 hsHoy

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League

En entrevista oficial con el canal de la UEFA, la estrella de la selección Colombia recordó sus comienzos a nivel profesional

Armando Obispo y Sergino Dest
Armando Obispo y Sergino Dest marcando a Luis Díaz en un PSV vs. Bayern Múnich-crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Luis Díaz es una de las grandes figuras de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026, por lo que Néstor Lorenzo tiene garantías en el ataque junto a Luis Javier Suárez, goleador del Sporting de Lisboa de Portugal.

13:10 hsHoy

Así se jugarán los duelos de octavos de final de la Champions League

El 27 de febrero de
El 27 de febrero de 2026 se llevó a cabo el sorteo de los emparejamientos de la Champions League - crédito Pierre Albouy / REUTERS
  • Real Madrid (España) vs. Manchester City (Inglaterra)
  • F.K. Bodø/Glimt (Noruega) vs. Sporting de Lisboa (Portugal)
  • Paris Saint Germain (Francia) vs. Chelsea (Inglaterra)
  • Newcastle (Inglaterra) vs. Barcelona FC (España)
  • Galatasaray (Turquía) vs. Liverpool FC (Inglaterra)
  • Atlético de Madrid (España) vs. Tottenham Hotspur
  • Atalanta (Italia) vs. Bayern Múnich (Alemania)
  • Bayer Leverkusen (Alemania) vs. Arsenal (Inglaterra)
12:54 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el partido ante Atalanta

Así presentó el cuadro alemán
Así presentó el cuadro alemán el partido de Champions League: Luis Díaz en acción-crédito @FCBayernES/X
12:12 hsHoy

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

El colombiano jugará su séptimo partido de Champions League con el cuadro bávaro y es llamado a ser titular en el inicio de la ronda final del torneo más importante de clubes en Europa

Luis Díaz ha marcado 20
Luis Díaz ha marcado 20 goles con el Bayern Múnich en su primera temporada como jugador bávaro - crédito Bayern Múnich

La ida de los octavos de final de la UEFA Champions League enfrenta este martes 10 de marzo a Atalanta y Bayern Múnich en el New Balance Arena de Bérgamo, en un duelo marcado por el momento estelar del colombiano Luis Díaz, que atraviesa su mejor etapa desde su llegada al club alemán y suma 20 goles y 16 asistencias en la temporada. El encuentro promete altas dosis de intensidad, ya que ambos equipos buscan tomar ventaja en una de las etapas más exigentes del torneo europeo.

12:08 hsHoy

Los Gigantes de Baviera comienzan su camino a la séptima Copa de Europa

Luis Díaz quiere volver al
Luis Díaz quiere volver al gol en la Champions League - crédito Heiko Becker / REUTERS

El partido se jugará el 10 de marzo de 2026 en el estadio Gewiss, de Bérgamo, y comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en vivo por la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

El árbitro será el noruego Espen Eskås.

Por los lados del Bayern Múnich, viene de golear por 4-1 al Borussia Mönchengladbach, el 6 de marzo de 2026 en el estadio Allianz Arena, por la fecha 25 de la Bundesliga.

Los goles de Luis Díaz al minuto 33, de Konrad Laimer al 45+1, de Jamal Musiala al 57 de tiro penal y de Nicolás Jackson al 79, sellaron la victoria número 21 para el cuadro dirigido por Vincent Kompany.

En el Atalanta, protagonizó un vibrante empate ante el Udinese en condición de local por la fecha 28 de la Serie A de Italia, tras empatar a dos goles, con la gran participación del delantero italiano Gianluca Scamacca.

