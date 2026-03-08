Hay novedades con el estado físico de Daniel Muñoz y James Rodríguez para la selección Colombia

Daniel Muñoz y James Rodríguez eran dos de los jugadores de selección Colombia que estaban con molestias físicas en los últimos días - crédito Reuters / Minnesota United

La selección Colombia se encuentra a pocos días de dar a conocer la convocatoria para enfrentar a Francia y Croacia en duelos amistosos, celebrados en Estados Unidos, como parte del último ciclo de preparación antes de presentar la lista de jugadores para el mundial de la FIFA.

Daniel Muñoz y James Rodríguez eran dos de los hombres en duda para la Tricolor, debido a que sufrieron molestias físicas recientemente y el técnico Néstor Lorenzo se encontraba atento a su situación, para saber la gravedad de dichas lesiones y si los descartaba de los encuentros internacionales.

Con respecto al mediocampista, la principal preocupación está en que no ha sumado minutos en la temporada 2026, pese a ser contratado por Minnesota United, lo que sí sería un problema para el combinado nacional por la falta de ritmo de competencia y condición actual.

Incapacidad de Daniel Muñoz

Una lesión en el hombro derecho obligó a Daniel Muñoz a abandonar el partido entre Crystal Palace y Tottenham el jueves, lo que generó inquietud en su club y en la Selección Colombia, donde es considerado fundamental para el esquema de Néstor Lorenzo.

Desde Inglaterra, las informaciones más recientes descartan un diagnóstico grave y apuntan a que el defensor solo requerirá una semana de recuperación, lo que le permitiría estar disponible para la convocatoria de la selección para los amistosos ante Croacia el 26 de marzo en Orlando y Francia el 29 de marzo en Landover, Maryland.

Daniel Muñoz quejándose del dolor en su hombro derecho, que lo sacó del partido de Crystal Palace ante Tottenham - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

El futbolista debió ser reemplazado tras una dura entrada del brasileño Souza cuando restaban minutos para concluir la primera parte, en un encuentro que terminó con victoria visitante por 1-3 para el Crystal Palace. Según las primeras evaluaciones médicas, “era el hombro. Ahora mismo, tiene el brazo entorchado; haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado; ojalá no dure demasiado”, indicó su entrenador Oliver Glasner.

El jugador colombiano ya había sufrido una lesión en la rodilla a comienzos de diciembre, que le impidió jugar durante 45 días. En la campaña 2025/26, Muñoz registra 21 partidos disputados con el Palace, tres goles y dos asistencias, mientras que a nivel de selecciones acumula 2.463 minutos en 29 partidos oficiales, todos como titular, y ha convertido en tres ocasiones.

Daniel Muñoz peleando el balón con Souza, el jugador del Tottenham que le causó la lesión en el hombro - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

James queda afuera por precaución

La lesión de James Rodríguez ha postergado su debut en la Major League Soccer y mantiene la incertidumbre sobre su contribución al Minnesota United. La adaptación del mediocampista se complica ante un calendario que presiona su recuperación, ya que su vínculo contractual inicial con el club estadounidense termina en junio, fecha clave para sus aspiraciones de llegar en condiciones al Mundial 2026.

Una contusión sufrida durante los entrenamientos lo mantiene al margen de la competición oficial. El técnico Cameron Knowles explicó en rueda de prensa que “James no está apto, está siendo evaluado día a día porque tiene una contusión. No terminó la sesión de ayer y no superó la última valoración y puesta a punto para competencia dura”.

James Rodríguez lleva tres partidos ausente con Minnesota United en la MLS - crédito Minnesota United

El cuerpo técnico decidió preservar la salud del mediocampista y evitar su inclusión en la nómina para el encuentro ante Nashville SC. “Lo llevamos día a día. Es más un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes, pero por ahora lo más sensato es no tenerlo para el partido de este fin de semana”, dijo el timonel.

El deportista ya había quedado fuera del compromiso contra Cincinnati, permaneciendo en el banco de suplentes, lo que incrementó el interrogante en torno a su estado físico. El club ha dispuesto que sea sometido nuevamente a exámenes médicos desde el 9 de marzo, con la expectativa de habilitarlo para su integración total al grupo.