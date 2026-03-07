Deportes

Sebastián Montoya remontó en la carrera sprint y terminó noveno en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 2

El colombiano tuvo problemas en el arranque de la segunda temporada, quedando a las puertas de sumar su primer punta de la temporada en Albert Park. Con todo, el piloto se mostró optimista para la carrera principal

La gran carpa del automovilismo hizo su regreso el fin de semana en el circuito de Albert Park, en Melbourne, correspondiente al Gran Premio de Australia. Mientras la clasificación de la Fórmula 1 se desarrolló en un ambiente de incertidumbre y críticas por el rendimiento de los monoplazas, la Fórmula 2 donde corre Sebastián Montoya dejó más emociones.

El colombiano que corre al servicio de Prema Racing, inició así su segunda temporada en la categoría que constituye el salto previo a la Fórmula 1. Durante las semanas previas fue clara la determinación de ir por la victoria este año, pero sus aspiraciones iniciaron con pie izquierdo luego de la prueba de clasificación del viernes 6 de marzo, en la que se decidieron las posiciones de salida tanto para la carrera sprint como para la carerra principal.

Luego de dar un total de 13 vueltas, Sebastián completó su mejor tiempo con 1:29:824, lo que le ubicó en la posición 15 de la grilla de partida para ambas carreras del fin de semana. Cabe recordar que para la carrera sprint únicamente se invierten los 10 primeros puestos.

El sueco Dino Beganovic de DAMS Lucas Oil obtuvo la pole position con un tiempo de 1:28.695, superando por más de un segundo el mejor tiempo de Montoya. El danés Martinius Stenshorne y el irlandés Alexander Dunne, ambos del equipo Rodin Motorsport, largaron desde la segunda y tercera posición respectivamente.

La remontada de Montoya en la carrera sprint

En la largada Montoya perdió dos posiciones, pero las recuperó gracias a los trompos sucesivos de Oliver Goethe y Nicolás Varrone en la vuelta inicial. Posteriormente avanzó dos posiciones y en la tercera vuelta tuvo un toque con el estadounidense Colton Herta cuando intentaba superarlo por adentro. El de Hitech le cerró el espacio y obligó a Sebastián a salirse de la pista y llevarse un cartel. No obstante, pudo reintegrarse con normalidad al trazado en el puesto 18.

Poco a poco el colombiano fue tomando ritmo y avanzó hasta encontrarse en el puesto 10. En las curvas finales de la última vuelta, Montoya superó a Martinius Stenshorne de DAMS Lucas Oil, cruzando la meta en novena posición y quedándose a cuatro décimas del octavo lugar de Roman Bilinski, que le hubiese dado el primer punto de la temporada al colombiano.

La victoria correspondió al paraguayo Joshua Dürksen, que logró dominar sin inconvenientes tras liderar desde las primeras vueltas, sumando su segunda victoria en Albert Park —donde ya se impuso en 2025— así como su quinta victoria en Fórmula 2, situándose a solo tres victorias del máximo ganador, el neerlandés Nyck de Vries.

Tras la carrera, Montoya expresó su satisfacción por el desempeño del equipo y la velocidad mostrada: “Estoy muy contento con la carrera y la velocidad. Simplemente tuvimos mala suerte con la posición en la pista, ya que nos adelantaron al principio y quedamos últimos”, declaró. El colombiano destacó que el ritmo fue positivo y que el objetivo para la próxima competencia será ajustarse a las condiciones de pista más fría con la intención de obtener un mejor resultado.

Ahora el colombiano se prepara para afrontar la carrera principal del fin de semana, que se disputará este sábado 7 de marzo a partir de las 7:20 p. m. (hora de Colombia) y se podrá seguir a través de Disney+.

Así quedó la clasificación luego de la disputa de la carrera sprint:

1. Joshua Durksen (Invicta Racing): 10 puntos

2. Noel León (Campos Racing): 8 puntos

3. Alex Dunne (Rodin Motorsport): 6 puntos

4. Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix): 5 puntos

5. Ritomo Miyata (Hitech): 4 puntos

11. Sebastián Montoya (Prema Racing): 0 puntos.

