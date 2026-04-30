Colombia

Capturan en España a alias “El Negro Alex”, señalado de coordinar narcotráfico de “El Mesa” hacia Europa

Las investigaciones lo señalan como una figura clave en la articulación de redes criminales con alcance internacional, encargado de consolidar rutas y contactos en el exterior

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Federico Gutiérrez confirmó la captura de alias “El Negro Alex”, señalado de coordinar rutas de narcotráfico hacia Europa. - crédito Alcaldía de Medellín y @FicoGutierrez/x
Federico Gutiérrez confirmó la captura de alias “El Negro Alex”, señalado de coordinar rutas de narcotráfico hacia Europa. - crédito Alcaldía de Medellín y @FicoGutierrez/x

En una operación internacional contra el crimen organizado, las autoridades confirmaron la captura en España de alias “El Negro Alex”, señalado de ser el presunto coordinador de la expansión del narcotráfico del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “El Mesa” hacia territorio europeo.

La información fue dada a conocer por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial en X, donde detalló que el procedimiento se realizó en coordinación entre autoridades colombianas y españolas.

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Operación internacional con circular roja de Interpol

De acuerdo con lo informado, la captura se produjo mediante circular roja de Interpol, en una operación articulada entre la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, Interpol y la Policía de España.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó en su pronunciamiento que el capturado intentó evadir la acción de las autoridades fuera del país: “Pensó que escondiéndose en otro país no lo iban a encontrar. Y le llegó la hora”.

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Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto permitió ubicar y detener al presunto cabecilla en territorio español, como parte de una estrategia de seguimiento internacional a estructuras criminales con alcance transnacional.

Operativo internacional de INTERPOL permitió la captura en España de un presunto cabecilla de “El Mesa”. - Crédito @FicoGutierrez/X
Operativo internacional de INTERPOL permitió la captura en España de un presunto cabecilla de “El Mesa”. - Crédito @FicoGutierrez/X

Rol de alias “El Negro Alex” dentro de “El Mesa”

Según información de inteligencia, alias “El Negro Alex” habría tenido un papel clave dentro de la estructura del GDO “El Mesa”, organización originaria del municipio de Bello, Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, el capturado escaló dentro de la organización hasta convertirse en un enlace estratégico para la expansión internacional del narcotráfico, especialmente hacia Europa.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló en su comunicación oficial: “En una operación de la Policía Nacional, a través de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General, Interpol y la Policía de España, se capturó mediante circular roja a alias ‘El Negro Alex’, coordinador de narcotráfico del GDO ‘El Mesa’”.

Designación para operaciones en Europa

Las investigaciones establecen que en 2025 alias “El Negro Alex” habría sido designado por alias “el Montañero”, considerado el máximo cabecilla de la estructura, para liderar operaciones fuera del país.

Según los reportes de las autoridades, sus funciones habrían incluido:

  • Coordinación del envío de estupefacientes desde España hacia otros países de Europa
  • Apertura de nuevas rutas de narcotráfico internacional
  • Establecimiento de alianzas con redes criminales europeas

El alcalde Gutiérrez agregó que este rol era determinante dentro de la organización: “Este sujeto fue escalando hasta convertirse en pieza clave para la expansión internacional de esta estructura criminal”.

Impacto en la estructura criminal “El Mesa”

Las autoridades señalaron que la captura representa un golpe directo a la capacidad operativa del grupo delincuencial, especialmente en su proyección internacional.

Federico Gutiérrez afirmó que el resultado afecta directamente las finanzas de la organización: “Su captura representa un golpe contundente a las finanzas, la operación y la proyección internacional de este grupo delincuencial”.

Asimismo, resaltó la efectividad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado: “Desde Medellín estamos demostrando que no hay fronteras para la acción de la justicia. Donde se escondan, hasta allá llega la autoridad y los encuentra para que respondan ante la ley”.

Mensaje del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la captura de alias “El Negro Alex” en territorio español. - crédito @FicoGutierrez/X
Mensaje del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la captura de alias “El Negro Alex” en territorio español. - crédito @FicoGutierrez/X

Coordinación entre Colombia y España

Las autoridades confirmaron que la operación fue posible gracias al intercambio de información entre agencias de seguridad de ambos países, lo que permitió avanzar en la ubicación del presunto cabecilla.

El procedimiento incluyó el uso de herramientas de inteligencia, seguimiento internacional y cooperación judicial, bajo los lineamientos de Interpol.

Antecedentes de operaciones contra “El Mesa”

El grupo delincuencial “El Mesa” ha sido objeto de múltiples operativos en Colombia. El pasado 6 de abril, en Bogotá, las autoridades realizaron una intervención en la que fueron capturados 23 presuntos integrantes de la organización, señalados de homicidios y tráfico de estupefacientes.

En esa operación, la Policía de Bogotá, la Fiscalía y la DIJIN lograron establecer que la estructura operaba en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Soacha, Tolima y Cesar.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló en su momento: “Se trata de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes que, en su disputa por estos mercados ilegales, generan violencia y cometen homicidios”.

Estructura y funcionamiento del grupo criminal

De acuerdo con las investigaciones, “El Mesa” opera como una estructura organizada con presencia en diferentes regiones del país, con actividades relacionadas con el tráfico de drogas, homicidios y extorsión.

Las autoridades han indicado que la organización utiliza diferentes métodos para evadir la acción de la justicia, incluyendo movilidad constante y uso de fachadas para la distribución de estupefacientes.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN, señaló en una operación previa que: “Queda demostrado el trabajo articulado entre autoridades y la capacidad de nuestras técnicas investigativas para desmantelar organizaciones que se movían constantemente para evadir la acción de la justicia”.

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