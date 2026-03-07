Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez luego del polémico arbitraje ante Atlético Nacional

El cuadro Cardenal emitió un duro comunicado de prensa en contra del arbitraje de Diego Ulloa, provocando que el directivo Cardenal recibiera una dura sanción- crédito Independiente Santa Fe

El 6 de marzo de 2026, el Comité Disciplinario de la Dimayor impuso al presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, una sanción que incluye una multa de 43.772.625 pesos colombianos, como resultado de su conducta al término del partido disputado contra Atlético Nacional el 25 de febrero en el estadio El Campín, encuentro que quedó marcado por decisiones arbitrales controvertidas y reclamaciones que escalaron el ambiente al cierre de la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor I 2026.

El partido fue dirigido por parte del árbitro vallecaucano Diego Ulloa, y fue en la jugada de gol que anuló a favor de Independiente Santa Fe, cuando Ómar Fernández Frasica anotaba el empate del juego al minuto 86 de partido, y la falta de tiro penal a favor de Atlético Nacional por falta sobre el argentino Milton Casco.

El fallo del Comité Disciplinario se dio a conocer el 6 de marzo de 2026, y se fundamenta en los reportes oficiales de los jueces y del comisario de campo. El árbitro central, Diego Ulloa, indicó que, tras la finalización del enfrentamiento, Méndez irrumpió en la cancha y, airado, se dirigió hacia el cuarto árbitro.

A su vez, el comisario constató que el dirigente, en ese momento, se encontraba en el centro del terreno junto a jugadores y el cuerpo arbitral.

Detalló que vio a Méndez intervenir directamente para retirar a los futbolistas y conducirlos al vestuario. Los descargos presentados por Independiente Santa Fe alegaron que la entrada al campo careció de hostilidad y que el objetivo fue prevenir confrontaciones entre los deportistas y los árbitros.

La defensa argumentó que el presidente del cuadro “Cardenal” se posicionó en la trayectoria del camerino arbitral para aminorar el riesgo ante posibles agresiones desde la tribuna y proteger la integridad de los colegiados, dada la tensión prevaleciente en el estadio.

A continuación, esta fue la sanción oficial de Dimayor a Méndez:

“Sancionar al señor Luis Eduardo Méndez Bustos, en su calidad de presidente del Club Independiente Santa Fe S.A. (“Santa Fe”) con multa de veinticinco (25) SMMLV equivalentes a cuarenta y tres millones setecientos setenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos ($43.772.625), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 5ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club Atlético Nacional S.A".

La dura crítica de Eduardo Méndez tras el arbitraje

El presidente del club capitalino, Eduardo Méndez, expresó su malestar por el arbitraje de Diego Ulloa, en entrevista con el medio deportivo AS Colombia.

“Los árbitros son seres humanos que pueden errar, pero tantas veces en 90 minutos es muy complicado y cuando se reconoce por parte de los infractores, ahí certifica el comportamiento del árbitro”.

Allí Méndez aprovechó para referirse en tono irónico tras la actuación de Diego Ulloa en la derrota ante Atlético Nacional, sobre pedir su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026 tras la polémica actuación en el estadio El Campín.

“Muchas cositas hubo, ese señor lo voy a candidatizar para que pite la final del mundo, la verdad se lo merece”. Más allá de la ironía, Santa Fe formalizó su inconformidad con una carta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Comisión Arbitral, solicitando que se remita el perfil del árbitro y la terna arbitral, incluyendo el VAR, a la FIFA y al presidente Gianni Infantino para que lo consideren en la próxima Copa del Mundo o incluso en una final del certamen mundialista.

Un arbitraje polémico bajo la lupa y réplicas institucionales

El desarrollo del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional estuvo marcado por un arbitraje que generó críticas generalizadas. Ulloa sancionó un penal discutido tras una supuesta infracción de Daniel Torres a Milton Casco, y posteriormente anuló un gol a Ómar Fernández Frasica por una falta previa de Hugo Rodallega, decisiones que acentuaron el malestar en el campo y en las gradas. Ni Ulloa ni el encargado del VAR, Fernando Acuña, han vuelto a figurar en designaciones de la Liga posterior al encuentro.

En reacción a los fallos de la terna arbitral, Méndez remitió una carta con fuerte tono irónico a la Comisión Arbitral, el 26 de febrero de 2026:

“Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen”.