Bucaramanga no solo sufre por eliminación de la Copa Sudamericana: denuncian amenazas contra uno de sus jugadores

América de Cali dejó en el camino al Bucaramanga, que terminó con 10 hombres el partido - crédito Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga sufrió uno de los golpes más duros en la temporada 2026 al ser eliminado de la Copa Sudamericana a manos del América de Cali, que lo venció por 2-1 en el estadio Pascual Guerrero y lo dejó sin opciones de competencia internacional por lo que queda del año.

Sumado a ello, uno de los jugadores del Leopardo denunció amenazas en su contra, producto de su presentación en el compromiso del 5 de marzo y pidió a las autoridades que den con los responsables, abriendo una nueva herida de violencia en el fútbol colombiano.

Amenazas en el Bucaramanga

La alerta por amenazas a un jugador impactó de nuevo al fútbol colombiano luego de la eliminación del Atlético Bucaramanga en la Copa Sudamericana. Aldair Gutiérrez, lateral derecho del club, denunció que tanto él como su familia directa, incluida su hija por nacer, fueron objeto de mensajes intimidatorios en redes sociales tras la derrota ante el América de Cali.

Después de la eliminación en el torneo internacional, el futbolista hizo pública la denuncia de amenazas de muerte contra él y sus familiares. Los mensajes incluyeron detalles sobre las rutinas diarias de su entorno y motivaron a Gutiérrez a tomar acciones legales.

Aldair Gutiérrez, defensor del Bucaramanga que fue expulsado en Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Gutiérrez denunció que tanto él como su familia, incluida su hija que está por nacer, recibieron amenazas de muerte a través de redes sociales en las horas posteriores al partido. El jugador reveló que los mensajes contenían información confidencial sobre los lugares que frecuentan y sus desplazamientos habituales.

En un comunicado, el futbolista lamentó el trato recibido tras el resultado adverso en Cali. Destacó que su desempeño como deportista y cabeza de familia no justifica ningún tipo de agresión: “Esto jamás será un motivo suficiente para que alguien quiera y manifieste atentar contra mi vida y la de mis seres queridos”.

Aldair Gutiérrez denunció las amenazas a través de sus redes sociales, después de la Copa Sudamericana - crédito @aldairgutierrezt19/Instagram

El lateral resaltó el impacto de estas situaciones en su entorno personal, reconociendo el arraigo que ha establecido durante más de dos años en Bucaramanga, ciudad que considera su hogar. Subrayó el dolor que generan los mensajes de odio dirigidos a su familia.

Medidas legales y contexto de la violencia en el fútbol colombiano

Gutiérrez anunció la decisión de iniciar acciones legales por las amenazas recibidas. Reiteró su compromiso de mantener la profesionalidad y seguir trabajando en beneficio del club.

El caso vuelve a acrecentar la preocupación por la persistencia de episodios violentos y amenazas en el fútbol profesional colombiano, afectando la seguridad de los jugadores y sus familiares. El futbolista llamó a la resiliencia y a respetar las diferencias en el rendimiento deportivo, destacando la importancia de preservar la integridad y el profesionalismo frente a la adversidad.

El jugador reafirmó su identidad como profesional y la relación especial que mantiene con Bucaramanga, ciudad que ha convertido en su residencia en los últimos años. Enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad y el respeto en el fútbol para proteger tanto a los deportistas como a sus entornos más cercanos.

América de Cali consiguió el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 - crédito América de Cali

Con respecto al encuentro, Fabián Sambueza adelantó al equipo santandereano al minuto 23 con un tiro libre, pero Yeison Guzmán igualó para el club local desde el punto penal al final del primer tiempo.

En la segunda mitad, el partido se intensificó y aumentaron las oportunidades de gol para ambos equipos. Sin embargo, el gol decisivo lo marcó Jhon Tilman Palacios al minuto 55, al aprovechar un rechazo fallido de Gutiérrez y así garantizar el pase del América de Cali a la fase de grupos. El propio Gutiérrez, de 27 años, fue expulsado en ese mismo periodo tras recibir dos tarjetas amarillas en el encuentro.