Jhon Arias explicó por qué decidió llegar al América de Cali y su agradecimiento con Santa Fe

Jhon Arias se ha consolidado como uno de los futbolistas colombianos más destacados en el fútbol internacional. Tras su paso por la Premier League con el Wolverhampton, el extremo chocoano decidió regresar a Sudamérica para firmar con el Palmeiras de Brasil.

Su llegada generó gran expectativa, no solo por la polémica con parte de la hinchada del club debido a su exitoso pasado con Fluminense —con el que fue campeón de la Copa Libertadores (2023), la Recopa Sudamericana (2024) y figura en el Mundial de Clubes 2025—, también por las dudas iniciales del técnico Abel Ferreira. Sin embargo, partido a partido, Arias ha convencido al timonel portugués y se ha ganado el respeto de sus compañeros y la afición.

El atacante ha sabido responder a la exigencia del Brasileirao y, pese a las expectativas, su adaptación ha sido positiva, sumando minutos importantes y aportando soluciones ofensivas a uno de los planteles más competitivos del continente.

La influencia de la familia y el sueño cumplido con América de Cali

Arias, que nunca olvida sus raíces, recordó en entrevista con el programa Despierta Win de Win Sports cómo su abuela fue clave para tomar la decisión de jugar en América de Cali. “Ella fue el pilar para que yo tomara la decisión de ir a América. Era darle esa felicidad a ella, porque siempre fue seguidora del club y fue el momento de retribuirle todo lo que me ha dado en la vida”, confesó el futbolista.

El delantero añadió que la motivación para unirse al elenco escarlata fue también profesional: “América es uno de los más grandes de Colombia y creo que de Sudamérica; cuando se presentan esas oportunidades, no se piensan dos veces. La emoción y el sueño de niño pesan mucho más”. El atacante logró coronarse campeón del fútbol colombiano en 2020 con América, tras vencer a Independiente Santa Fe en la final, cumpliendo así uno de sus grandes anhelos.

El agradecimiento a Santa Fe y el salto al exterior

Tras conquistar el título nacional, Arias pasó a las filas de Independiente Santa Fe, donde disputó 28 partidos, anotó tres goles y brindó dos asistencias. Esa temporada, aunque breve, fue determinante para su proyección internacional.

“Santa Fe fue un club importante para dar el salto al fútbol del exterior. Fueron pocos meses, pero se vivieron intensamente; le tengo un respeto y cariño especial, porque me hicieron sentir importante, querido y pieza fundamental. Fue el club que me catapultó al fútbol internacional”, aseguró Arias, que destacó el trabajo realizado bajo la dirección del profesor Harold Rivera: “Él me hizo trabajar para explotar mis virtudes”.

El desafío de la Premier League: aprendizaje y madurez

El paso a la Premier League fue un reto grande para Jhon Arias. El colombiano no ocultó que jugar en Inglaterra fue cumplir un sueño y una oportunidad única para medirse en el más alto nivel: “Siempre quise llegar a Europa, a la élite del fútbol, y tuve la oportunidad de competir en la liga más exigente. Fue un tiempo de aprendizaje, de madurar como persona y como profesional, para enfocarme en detalles que muchas veces se pasan por alto”.

Aunque no logró consolidarse plenamente en el Wolverhampton, Arias valora la experiencia y agradece a quienes le abrieron las puertas. El regreso a Brasil, donde ya había dejado huella con Fluminense, es entendido como una etapa de crecimiento y una oportunidad para seguir compitiendo al máximo nivel.

Un referente colombiano en el exterior

Jhon Arias es una de las piezas clave de Palmeiras y un referente para la nueva generación de futbolistas colombianos. Su recorrido por América, Santa Fe, Fluminense, la Premier League y ahora el club paulista, lo consolidan como ejemplo de perseverancia, talento y adaptación en el exigente fútbol internacional.