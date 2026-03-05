En video: disturbios en las afueras del Atanasio Girardot tras eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios

Agentes del SMAD dispersaron a aficionados de Atlético Nacional que protagonizaron disturbios en las afueras del estadio. - crédito @Rivera__Oscar7/X

Disturbios y enfrentamientos entre hinchas se registraron en los alrededores del estadio Atanasio Girardot luego de la derrota de Atlético Nacional frente a Millonarios, resultado que dejó al equipo antioqueño eliminado de la Copa Sudamericana.

Los incidentes se presentaron una vez finalizó el compromiso, cuando algunos aficionados reaccionaron con descontento tras la caída 3-1 del equipo verdolaga. En videos difundidos en redes sociales se observan momentos de tensión en las inmediaciones del escenario deportivo, mientras varios grupos de personas se enfrentaban y otros intentaban abandonar el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con reportes de Pulzo, los disturbios ocurrieron principalmente en sectores cercanos a las tribunas Sur y Occidental, así como en diferentes puntos alrededor del complejo deportivo.

Ante la situación, unidades de la Policía y del UNDMO (antiguo ESMAD) intervinieron para dispersar a los involucrados y recuperar el control del orden público.

Tras el partido, la Policía intervino para controlar alteraciones del orden público - crédito captura de video

Autoridades reforzaron presencia policial en la zona

Los desórdenes obligaron a reforzar el operativo de seguridad en los alrededores del estadio y en barrios cercanos.

Según el medio ya mencionado, durante los incidentes también se reportaron daños a la infraestructura cercana y afectaciones a algunos establecimientos comerciales, especialmente en el sector de la carrera 74, una de las principales vías alrededor del estadio.

Además, la presencia policial se extendió a zonas como los barrios Estadio y Obelisco, con el objetivo de evitar que los disturbios se trasladaran a sectores residenciales.

De acuerdo con reportes del mismo medio, habría personas capturadas en medio de los disturbios, aunque hasta el momento las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número de detenidos o posibles lesionados.

Las autoridades también recomendaron a los ciudadanos evitar transitar por las vías cercanas al complejo deportivo mientras se normalizaba la situación.

Agreden al fotógrafo oficial de Millonarios durante el partido

Durante el desarrollo del encuentro también se registró otro incidente.

El fotógrafo oficial de Millonarios, Santiago Ruiz, fue agredido desde la tribuna mientras realizaba la cobertura del partido en el estadio Atanasio Girardot.

El comunicador fue retirado del lugar por miembros de la logística del club antioqueño para evitar que la situación escalara. Cabe recordar que, por disposición de Atlético Nacional, no estaba permitida la presencia de hinchas de Millonarios en el estadio para este compromiso.

Santiago Ruiz, fotógrafo de Millonarios, fue retirado por la logística tras recibir agresiones - crédito Cortesía Mundo Millos

Millonarios eliminó a Nacional y avanzó en la Copa Sudamericana

En lo deportivo, Millonarios se impuso 3-1 como visitante frente a Atlético Nacional, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Fabián Bustos abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo con un remate de larga distancia del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien sorprendió al arquero David Ospina con un disparo desde detrás de la mitad de la cancha.

Atlético Nacional logró empatar el encuentro pocos minutos después. Nicolás Rodríguez marcó el 1-1 parcial tras recibir un pase de Jorman Campuzano y definir por el primer palo.

Sin embargo, antes del descanso, Millonarios volvió a ponerse en ventaja. Leonardo Castro convirtió un penal al minuto 41, luego de una falta dentro del área.

En la segunda mitad, el conjunto bogotano amplió la diferencia. Rodrigo Contreras volvió a aparecer tras una jugada de contraataque, avanzó desde la mitad del campo y definió con un remate de zurda para sellar el 3-1 definitivo.

Tras el partido, el técnico de Millonarios, Fabián Bustos, destacó el desempeño de su delantero.

“Los delanteros que tengo me encantan. Rodrigo el partido que hizo, a un nivel alto con un rival de los más top de Colombia”, señaló el entrenador.

Con esta victoria, Millonarios aseguró su presencia en un torneo internacional por quinto año consecutivo.

Imágenes de los disturbios ocurridos a las afueras del estadio Atanasio Girardot, protagonizados por hinchas de Atlético Nacional tras la derrota 3-1 frente a Millonarios. - crédito @trunoticias/X

Hinchas expresaron inconformidad tras la eliminación

La eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana generó inconformidad entre algunos sectores de la hinchada de Atlético Nacional, que manifestaron su descontento tras el partido.

En medio de los reclamos, algunos aficionados pidieron la salida del técnico Diego Arias, quien se refirió a la situación en rueda de prensa.

“Entiendo la frustración, sentimiento y tristeza de la gente, porque para nosotros también fue un golpe grande. Invertimos tiempo y energía para organizar una plantilla como esta, pero no es momento de tomar decisiones apresuradas”, afirmó el entrenador en rueda de prensa.

El técnico agregó que la situación será evaluada con mayor calma en los próximos días, tras la eliminación del equipo en el torneo continental.

Millonarios avanza a la fase de grupos

Con el triunfo en Medellín, Millonarios clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que Atlético Nacional quedó eliminado en la primera fase del torneo.

El otro representante colombiano que disputará su paso a la fase de grupos saldrá del enfrentamiento entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, programado en el estadio Pascual Guerrero.