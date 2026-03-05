Alfredo Morelos fue contundente tras la derrota de Atlético Nacional ante Millonarios: “Esto es un fracaso”

El delantero de Atlético Nacional habló tras lo que fue la derrota por 3-1 ante el Azul-crédito @ESPNColombia/X

El 4 de marzo de 2026 Atlético Nacional se vio sorprendido por Millonarios en el clásico de Colombia tras caer por 3-1 en la fase previa de la Copa Sudamericana.

De esta forma, el cuadro bogotano dirigido por el argentino Fabián Bustos jugará la fase de grupos, esperando lo que será el sorteo de los equipos que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2026.

- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Por esta razón, uno de los jugadores más cuestionados de Atlético Nacional en la derrota ante Millonarios fue Alfredo Morelos, y el mismo exjugador del Rangers de Escocia, el 4 de marzo de 2026 habló para ESPN Colombia tras el 3-1 en el Atanasio Girardot, y allí se mostró autocrítico por el partido que hizo su equipo:

“No fuimos contundentes, no hicimos lo que teníamos que hacer. Creo que el, el plantel tiene que, dar la cara, doy la cara, obviamente, por mi, por mi equipo, por mis compañeros. Tenemos que estar juntos para seguir. Esto no termina acá, esto es un fracaso para nosotros, tanto para el equipo como para mí como jugador. Yo creo que hay que levantarnos, alzar la cabeza con mucha humildad. Lo que yo he dicho siempre: a veces la vida le pone dificultades a uno, pero nosotros, queríamos lo mejor para esta institución. Hoy no se nos dio, pese a que queríamos, luchamos, intentamos. Y nada, teníamos esa humildad de, de querer ganar el partido, pero bueno, nos encontramos con un equipo que, que aprovechó la oportunidad", dijo.

Cuando se le preguntó acerca del motivo por el cual Atlético Nacional perdió ante Millonarios, Morelos dijo lo siguiente, explicando que pese a que el Verdolaga fracasó, no hay que buscar responsables de la derrota:

“No voy a hablar de ese tema. Nosotros, teníamos un plantel muy importante que cuando salgamos a jugar tenemos que proponer y hacer las cosas de la mejor manera. Yo creo que ahorita no hay que buscar culpables. Responsables somos todos como institución, como, como grupo, como lo que es Atlético Nacional, y estoy yo también de cabeza ahí. Pero nada, esto, como te digo, no nos va a hacer los peores, porque sabemos que el fútbol da muchas revanchas. Sabemos que nuestra gente está dolida por lo que pasó, pero bueno, nada, yo como uno de los referentes acá de Atlético Nacional, voy a, a dar todo por esta institución. Ahorita se viene la liga, los partidos que se vienen, como te digo, voy día tras día, la derrota no nos va a hacer débil. Yo sé que vamos a salir de este bache. Nos duele, pero hay que la frente en alto. Yo sé que nuestra hinchada también está muy dolida, nosotros tratar de hacer las cosas bien para lo que se viene", complementó.

Diego Arias habló tras el fracaso de Atlético Nacional

Diego Arias explicó los motivos de la derrota ante Millonarios por la Copa Sudamericana - crédito David Jaramillo / Coiprensa

La eliminación de Atlético Nacional de la Conmebol Sudamericana tras la derrota 1-3 frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot dejó en evidencia el profundo impacto que este resultado tuvo tanto en la dirección técnica como en la hinchada. Diego Arias, entrenador del club antioqueño, afirmó que ha sido “un golpe muy grande” y reconoció la frustración compartida por jugadores y seguidores.

Con la derrota ante Millonarios, el conjunto dirigido por Arias puso fin a su participación internacional para la temporada 2026. El técnico subrayó el esfuerzo colectivo invertido en la preparación de la plantilla, al manifestar:

“Invertimos demasiado tiempo, energía, esfuerzos muy grandes de todo el club para poder armar una plantilla como la que hoy tenemos”.

Al analizar el desarrollo del partido, Arias señaló que Nacional mantuvo el control hasta el empate. Remarcó que el penal cambió el curso del encuentro:

“Tuvimos acercamientos hasta que llegó el empate, desafortunadamente recibimos nuevamente el gol que viene a partir de la jugada del penal, ellos hasta ese momento no recuerdo que habían tenido alguna situación, sentía que estábamos cerca”. Tras el tercer gol, el equipo sintió que el objetivo se alejaba irremediablemente.

Frente a las preguntas sobre su continuidad en la dirección técnica, Diego Arias evitó definiciones tajantes. Recalcó que no considera apropiado tomar decisiones determinadas bajo el efecto del resultado reciente:

“Creo que no es momento para sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo tomar una decisión apresurada, seguramente mañana cuando estemos más tranquilos podríamos analizar profundamente. Entiendo la frustración, el sentimiento, la tristeza que puede estar sintiendo toda nuestra gente, para nosotros también ha sido un golpe muy grande”.

Resultados de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana tendrá dos representantes colombianos, confirmándose la presencia de Millonarios en la fase de grupos - crédito César Olmedo / REUTERS

3 de marzo de 2026

Independiente (Bolivia) 0-0 Guabirá (Bolivia) - pasó Independiente desde los tiros del punto penal

Montevideo City (Uruguay) 1-0 Defensor Sporting (Uruguay)

Cobresal (Chile) 1-1 Audax Italiano (Chile) - pasó Audax Italiano desde los tiros del punto penal

Puerto Cabello (Venezuela) 0-0 Monagas (Venezuela) - pasó Puerto Cabello desde los tiros del punto penal

Alianza Atlético (Perú) 2-0 Deportivo Garcilaso (Perú)

4 de marzo de 2026

Blooming (Bolivia) 3-0 San Antonio Bulo Bulo (Bolivia)

Caracas FC (Venezuela) 0-0 Metropolitanos (Venezuela) - pasó Caracas FC desde los tiros del punto penal

Atlético Nacional (Colombia) 1-3 Millonarios (Colombia)

Sportivo Trinidense (Paraguay) 0-1 Club Olimpia (Paraguay)

Universidad de Chile (Chile) 1-2 Palestino (Chile)

Deportivo Cuenca (Ecuador) 3-0 Libertad (Ecuador)

5 de marzo de 2026

Boston River (Uruguay) vs. Racing Montevideo (Uruguay)

Nacional Asunción (Paraguay) vs. Recoleta (Paraguay)

Cienciano (Perú) vs. FBC Melgar (Perú)

Orense (Ecuador) vs. Macará (Ecuador)