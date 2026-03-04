Liga BetPlay: tres equipos tendrían en la mira nuevos técnicos ante presión por resultados

El fútbol colombiano será regido por una serie de nuevas normas, que aplicarán desde julio de 2026 y para todos los certámenes en el mundo - crédito Colprensa

La Liga BetPlay 2026 sigue avanzando a ritmo acelerado y este miércoles 4 de marzo dará inicio a la décima fecha con el duelo entre Fortaleza y Jaguares en el estadio Metropolitano de Techo.

El campeonato colombiano, que contará con solo 19 jornadas en este primer semestre, se juega sin la tradicional fecha de clásicos debido a la proximidad del Mundial FIFA 2026, que obliga a todas las competiciones de la FIFA a terminar antes de la inauguración del evento global. Por ello, la Dimayor ha confirmado que el formato de definición será con playoffs en lugar de cuadrangulares.

A medida que los partidos se agotan y la tabla se aprieta, varios equipos empiezan a hacer cuentas para no quedarse fuera del grupo de los ocho mejores que avanzan a la siguiente fase. Para algunos clubes, la falta de puntos y el bajo rendimiento han encendido las alarmas, mientras que otros, aunque cerca del grupo de arriba, no logran consolidar un estilo de juego que les asegure resultados.

Rumores de cambios en el banquillo: tres técnicos bajo la lupa

En este contexto, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez reveló en el programa Planeta Fútbol de Win Sports que al menos tres equipos del FPC ya empiezan a buscar alternativas para reemplazar a sus entrenadores actuales.

Según Vélez, hay técnicos que están en riesgo de perder su puesto. Los dirigentes de Deportivo Cali, Independiente Medellín y Envigado ya habrían iniciado contactos con posibles reemplazos, para tener un plan B si los resultados no mejoran en “uno o dos partidos que siguen”.

El caso de Alberto Gamero en Deportivo Cali

El timonel Alberto Gamero llegó en junio de 2025 al banquillo técnico del Deportivo Cali - crédito Colprensa

El técnico samario Alberto Gamero ha estado en el centro de los rumores. En declaraciones pasadas, el entrenador fue tajante: “Nunca he hablado con los directivos de terminación de contrato, de cuánto tiempo me queda; eso es algo malintencionado y me busca problemas a mí”.

Aunque su continuidad parecía asegurada tras la victoria ante Atlético Nacional, los recientes empates han revivido la presión desde la dirigencia, que insiste en que “no hay excusas” para no conseguir resultados diferentes si no se hacen ajustes. La preocupación no solo pasa por la clasificación a los playoffs, sino también por el acecho de la tabla del descenso.

Alejandro Restrepo y la situación en Independiente Medellín

El timonel colombiano, Alejandro Restrepo no ha podido mejorar el rendimiento de sus jugadores en lo corrido del campeonato - crédito @DIM_Oficial/X

En el caso del DIM, la permanencia de Alejandro Restrepo depende exclusivamente de los resultados. El equipo ha tenido un semestre irregular: en la Liga BetPlay suma solo una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas en nueve partidos, ubicándose en la casilla 16 y prácticamente sin margen de error para pelear la clasificación.

Además, Restrepo tiene como carta de salvación el avance en la tercera fase de la Copa Libertadores ante Club Atlético Juventud de Las Piedras de Uruguay; de no lograr el objetivo de llegar a la fase de grupos, su continuidad podría estar en duda, con la Sudamericana como posible consuelo.

Andrés Orozco y el reto en Envigado

Andrés Orozco es el entrenador de Envigado que descendió en la Liga BetPlay en 2025 - crédito Colprensa

Por su parte, Envigado, que descendió en la temporada 2025, compite ahora en la segunda división. Los resultados del técnico Andrés Orozco no son negativos, pero la presión de la dirigencia apunta a ubicar al club entre los líderes del Torneo BetPlay, con la meta de regresar cuanto antes a la máxima categoría. El ambiente interno sugiere que, si el equipo no responde en la tabla, también podría haber cambios en el banquillo.

Un campeonato lleno de tensión y decisiones inminentes

Con la Liga BetPlay entrando en su segunda mitad, la presión sobre los entrenadores aumenta semana a semana. Los dirigentes ya piensan en el futuro y los resultados de los próximos partidos serán determinantes para definir la estabilidad de los proyectos deportivos. La constante búsqueda de soluciones, la expectativa de la hinchada y la urgencia de sumar puntos mantienen el torneo colombiano en un clima de incertidumbre y competencia feroz.