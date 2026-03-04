Deportes

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Luego del fracaso de Fernando Diniz en el inicio de 2026, el club anunció a su reemplazo, buscando que potencie a figuras cuestionadas como Marino Hinestroza

Vasco da Gama quiere hacer
Vasco da Gama quiere hacer una buena temporada con cuatro colombianos en su plantilla de 2026

No ha sido la temporada esperada para Vasco da Gama, que después de finalizar 2025 de la mejor manera con la final de la Copa de Brasil, salvando descenso y cupo a la Copa Sudamericana, quería iniciar 2026 con el pie derecho y actualmente es uno de los últimos en el Brasileirão.

Es por eso que el club anunció a su nuevo entrenador para lo que queda de la campaña, con el objetivo de mejorar los números en la liga, ganar el Campeonato Carioca y pelear en la Sudamericana, en la que iniciará en la fase de grupos y ante rivales fuertes como River Plate.

El nuevo técnico de los colombianos

El nombramiento de Renato Gaúcho como técnico del Vasco da Gama se hizo oficial este martes en Río de Janeiro, según anunció el club carioca. El contrato tendrá vigencia hasta finales de 2026 y su primer entrenamiento está programado para el miércoles 4 de marzo, solo nueve días después de la salida de Fernando Diniz.

Renato Gaucho ha dirigido a
Renato Gaucho ha dirigido a equipos como Gremio de Porto Alegre y Fluminense, llevándolos a instancias definitivas en torneos de la Conmebol

Gaúcho, cuyo nombre completo es Renato Portaluppi, asume la dirección del club en un contexto delicado. El Vasco da Gama ocupa el último lugar de la liga brasileña, con solo un punto en cuatro jornadas y viene de ser eliminado por el Fluminense en las semifinales del Campeonato Carioca. La directiva ha confiado en él para revertir la crisis y restablecer la competitividad del equipo, con los cafeteros Johan Rojas, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Marino Hinestroza.

Trayectoria y pasado en el Vasco da Gama

El regreso de Renato Gaúcho supone una nueva etapa en su relación con el Vasco da Gama. Ya dirigió al club entre 2005 y 2007, además de un breve período en 2008. En años recientes, fue entrenador del Fluminense, club que dejó en septiembre pasado tras la eliminación a manos de Lanús en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Durante su despedida del Fluminense, Renato Gaúcho mencionó: “A partir de ahora va a estar otro aquí” y “quiero ver si va a poner el equipo que el torcedor quiere o el equipo que tiene en su cabeza”, como recogió AFP. También anunció: “Voy a descansar” y “dejar que los sabios de internet sigan hablando de fútbol”.

Renato Gaucho tendrá un nuevo
Renato Gaucho tendrá un nuevo ciclo en Vasco da Gama para salvarlo del descenso en 2026

En su carrera como entrenador vivió éxitos relevantes con Gremio, equipo al que condujo a la conquista de la Copa Libertadores en 2017 y la Recopa Sudamericana en 2018, además de dirigir al Flamengo, subcampeón de la Copa Libertadores en 2021.

Las negociaciones recientes entre Renato Gaúcho y la directiva del club carioca requirieron varios acercamientos, pues dos intentos previos no prosperaron por diferencias económicas.

Crisis deportiva y retos de Renato Gaúcho en Vasco da Gama

En las semifinales del Campeonato Carioca, el Vasco fue eliminado tras empatar 1-1 frente al Fluminense en el partido de vuelta, hecho que permitió a su rival avanzar a la final tras haber ganado el encuentro de ida. En ese encuentro, Robert Renan marcó para el Vasco en el minuto 35, pero Ganso igualó desde el punto de penalti al minuto 89.

Carlos Gómez quiere brillar con
Carlos Gómez quiere brillar con el técnico Renato Gaucho en Vasco da Gama, tal como lo hizo con Fernando Diniz en 2025

La tensión del partido se reflejó en las oportunidades desperdiciadas: Rene falló un penalti para el Fluminense cuando apenas habían pasado cuatro minutos de juego y, en la segunda mitad, Brenner erró su lanzamiento desde los once metros al minuto 72. Esto evidenció el clima de presión que atraviesa el club y la complejidad del reto para Renato Gaúcho, que afronta el desafío de reconstruir la moral y fortalecer el rendimiento colectivo de una plantilla mermada y seriamente afectada en la parte emocional.

