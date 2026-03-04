Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

La selección Colombia juega este torneo amistoso pensando en lo que serán los próximos partidos de la Liga de Naciones Femenina - crédito Steve Roberts-Imagn Images

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en la segunda fecha de la SheBelieves Cup contra la selección de Argentina. El partido se jugará en el estadio Scottsmiracle-Gro Field, Columbus, Ohio, Estados Unidos.

El pitazo inicial está programado para las 3:30 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido de la Tricolor Femenina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel