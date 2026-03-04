Deportes

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

La selección Colombia juega este
La selección Colombia juega este torneo amistoso pensando en lo que serán los próximos partidos de la Liga de Naciones Femenina - crédito Steve Roberts-Imagn Images

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia en la segunda fecha de la SheBelieves Cup contra la selección de Argentina. El partido se jugará en el estadio Scottsmiracle-Gro Field, Columbus, Ohio, Estados Unidos.

El pitazo inicial está programado para las 3:30 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido de la Tricolor Femenina.

15:28 hsHoy

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de la Tricolor femenina en la segunda fecha de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia dejó una mala impresión en su primera salida del torneo femenino que se juega en diversos estadios de Estados Unidos, la cual deberá recomponer ante una vieja conocida

Daniela Montoya es una de
Daniela Montoya es una de las jugadoras con más partidos jugados en la selección Colombia de las convocadas a la selección Colombia para la SheBelieves Cup - crédito Steve Roberts/Imagn Images

La selección Colombia femenina afronta un momento decisivo en la SheBelieves Cup 2026 tras la derrota 4-1 frente a Canadá en su debut, poniendo en juego no solo la posibilidad de avanzar en el torneo, sino también la oportunidad de reivindicarse ante una Argentina que llega con ánimos de revancha tras ser eliminada en las semifinales de la Copa América anterior.

14:26 hsHoy

Maithe López refuerza a la selección Colombia en la SheBelieves Cup

Maithé López es la goleadora
Maithé López es la goleadora de la selección Colombia femenina sub-20 con dos goles en tres partidos - crédito FCF

La Selección Colombia femenina realizó un nuevo entrenamiento antes de viajar la mañana de este martes a Columbus, Ohio, donde afinará detalles para su partido frente a Argentina por la She Believes Cup 2026.

La jornada estuvo marcada por la incorporación de Maithe López, quien se sumó directamente tras su participación en el Conmebol Sub-20 Femenino en Paraguay, lo que refuerza la línea ofensiva del equipo y brinda más opciones al cuerpo técnico.

13:05 hsHoy

Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia para la SheBelieves Cup 2026

  • Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA).
  • Catalina Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA).
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (USA).
  • Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (ESP).
  • Daniela Montoya – Gremio (BRA).
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA).
  • Gisela Robledo – Corinthians (BRA).
  • Greicy Landázury – Palmeiras (BRA).
  • Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX).
  • Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA).
  • Katherine Tapia – Palmeiras (BRA).
  • Leicy Santos – Washington Spirit (USA).
  • Liced Serna – Pumas (MEX).
  • Linda Caicedo – Real Madrid (ESP).
  • Manuela Pavi – Toluca F.C. (MEX).
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG).
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (MEX).
  • Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (FRA).
  • Natalia Giraldo – América de Cali (COL).
  • Valerin Loboa – Portland Thorns (USA).
  • Wendy Bonilla – Pumas (MEX).
  • Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (MEX).
11:47 hsHoy

Ficha del partido

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia contra Argentina en la SheBelieves Cup - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Argentina - Fecha 2 de la SheBelieves Cup .
  • Lugar: estadio Scottsmiracle-Gro Field - Columbus, Ohio, Estados Unidos.
  • Fecha y hora: miércoles 4 de marzo- 3:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol.

