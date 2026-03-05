Así quedó la selección Colombia en la tabla de posiciones de la She Believes Cup

La selección Colombia femenina sigue con vida en la She Believes Cup, luego de vencer a Argentina por 1-0 - crédito @Argentina/X

La selección Colombia femenina logró el triunfo en la segunda jornada de la She Believes Cup, ante Argentina por la mínima diferencia y siendo la primera alegría del combinado nacional en el torneo amistoso, debido a que perdió en su debut por goleada 4-1 contra Canadá.

Con la victoria en Columbus, la Tricolor revivió en la tabla de posiciones del certamen, el cual sigue dominado por Estados Unidos y Canadá, dos de las potencias del fútbol femenino en el mundo y que vienen de verse la cara en esta fecha, en el Geodis Park de Nashville.

Cabe recordar que la She Believes Cup terminará el sábado 7 de marzo, con los dos encuentros que definirán a la nueva campeona del certamen, mientras que las cafeteras y Albiceleste recargarán energías para volver a enfrentarse en abril, por la Liga de Naciones de la Conmebol.

Posiciones de la She Believes Cup

Las cafeteras vienen de un encuentro complicado con las gauchas, que en el primer tiempo no permitieron el juego rápido por las bandas de las dirigidas por Ángelo Marsiglia, que en el segundo tiempo resolvió el problema y consiguió el triunfo con la anotación de Linda Caicedo.

De esta manera, Colombia ahora es tercera de la She Believes Cup con tres puntos, producto de un triunfo y una derrota, dos goles a favor y cuatro en contra, para una diferencia de -2 y con la oportunidad de llegar a la tercera y última fecha con opciones de título.

Linda Caicedo marcando el gol de Colombia ante la portera argentina Lara Esponda - crédito Joseph Maiorana-Imagn Images

Aunque la goleada de la primera jornada significó un golpe enorme para el combinado nacional, se repuso en el encuentro del 4 de marzo, por la mínima diferencia y con la esperanza de cerrar su participación con una sonrisa, ante miles de personas que esperan un gran espectáculo.

Estados Unidos ahora es la líder en la She Believes Cup, luego de vencer a Canadá por la mínima diferencia en Nashville y con gol de Ally Sentnor, para ascender al primer puesto con seis puntos y diferencia de +3, mientras que el conjunto de la hoja de Maple es su escolta con tres unidades.

Estados Unidos y Canadá se enfrentaron por la She Believes Cup en Nashville - crédito @USWNT/X

Por su parte, Argentina se quedó sin opciones en el campeonato en territorio norteamericano, al no sumar puntos en dos jornadas y afrontará la última fecha contra las canadienses para despedirse de su primera participación y esperando volver para la edición 2027.

Tabla de posiciones

Estados Unidos: 6 puntos (+3) Canadá: 3 puntos (+2) Colombia: 3 puntos (-2) Argentina: 0 puntos (-3)

Victoria cafetera en Columbus

Colombia se impuso por 0-1 frente a Argentina tras una destacada actuación de Linda Caicedo, que fue la autora del único gol del encuentro. La delantera del Real Madrid marcó en el minuto 64 luego de una jugada colectiva con Daniela Montoya y Leicy Santos, definiendo con un toque sutil que superó a la guardameta Lara Esponda.

Con gol de Linda Caicedo, Colombia superó 1-0 a Argentina en la She Believes Cup - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Durante la primera mitad, las cafeteras salieron con fuerza y a los dos minutos Manuela Pavi tuvo la primera chance, pero la arquera Lara Esponda evitó la apertura del marcador. Poco después, Caicedo ganó en velocidad, aunque su definición no fue suficiente para vencer a la portera. La reacción de la Albiceleste llegó hacia el final de la etapa inicial, cuando Justina Morcillo tuvo la oportunidad más clara para su equipo, pero la intervención de Katherine Tapia mantuvo el arco colombiano en cero.

El despertar ofensivo de la Tricolor tuvo su reflejo tras el tanto, cuando el equipo logró aumentar la presión y generó varias oportunidades. Apenas dos minutos después del gol, Ana María Guzmán remató de media distancia y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Posteriormente, Maithe López desperdició otra ocasión clara frente a la portera rival. En el minuto 84, Linda Caicedo volvió a estar cerca de concretar el segundo, pero no logró definir con precisión antes de ser sustituida entre los aplausos del público.