Deportes

Así quedó la selección Colombia en la tabla de posiciones de la She Believes Cup

Luego de la victoria sobre Argentina por la mínima diferencia, el combinado nacional quedó con opciones de pelear el título del certamen amistoso en la última jornada

Guardar
La selección Colombia femenina sigue
La selección Colombia femenina sigue con vida en la She Believes Cup, luego de vencer a Argentina por 1-0 - crédito @Argentina/X

La selección Colombia femenina logró el triunfo en la segunda jornada de la She Believes Cup, ante Argentina por la mínima diferencia y siendo la primera alegría del combinado nacional en el torneo amistoso, debido a que perdió en su debut por goleada 4-1 contra Canadá.

Con la victoria en Columbus, la Tricolor revivió en la tabla de posiciones del certamen, el cual sigue dominado por Estados Unidos y Canadá, dos de las potencias del fútbol femenino en el mundo y que vienen de verse la cara en esta fecha, en el Geodis Park de Nashville.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que la She Believes Cup terminará el sábado 7 de marzo, con los dos encuentros que definirán a la nueva campeona del certamen, mientras que las cafeteras y Albiceleste recargarán energías para volver a enfrentarse en abril, por la Liga de Naciones de la Conmebol.

Posiciones de la She Believes Cup

Las cafeteras vienen de un encuentro complicado con las gauchas, que en el primer tiempo no permitieron el juego rápido por las bandas de las dirigidas por Ángelo Marsiglia, que en el segundo tiempo resolvió el problema y consiguió el triunfo con la anotación de Linda Caicedo.

De esta manera, Colombia ahora es tercera de la She Believes Cup con tres puntos, producto de un triunfo y una derrota, dos goles a favor y cuatro en contra, para una diferencia de -2 y con la oportunidad de llegar a la tercera y última fecha con opciones de título.

Linda Caicedo marcando el gol
Linda Caicedo marcando el gol de Colombia ante la portera argentina Lara Esponda - crédito Joseph Maiorana-Imagn Images

Aunque la goleada de la primera jornada significó un golpe enorme para el combinado nacional, se repuso en el encuentro del 4 de marzo, por la mínima diferencia y con la esperanza de cerrar su participación con una sonrisa, ante miles de personas que esperan un gran espectáculo.

Estados Unidos ahora es la líder en la She Believes Cup, luego de vencer a Canadá por la mínima diferencia en Nashville y con gol de Ally Sentnor, para ascender al primer puesto con seis puntos y diferencia de +3, mientras que el conjunto de la hoja de Maple es su escolta con tres unidades.

Estados Unidos y Canadá se
Estados Unidos y Canadá se enfrentaron por la She Believes Cup en Nashville - crédito @USWNT/X

Por su parte, Argentina se quedó sin opciones en el campeonato en territorio norteamericano, al no sumar puntos en dos jornadas y afrontará la última fecha contra las canadienses para despedirse de su primera participación y esperando volver para la edición 2027.

Tabla de posiciones

  1. Estados Unidos: 6 puntos (+3)
  2. Canadá: 3 puntos (+2)
  3. Colombia: 3 puntos (-2)
  4. Argentina: 0 puntos (-3)

Victoria cafetera en Columbus

Colombia se impuso por 0-1 frente a Argentina tras una destacada actuación de Linda Caicedo, que fue la autora del único gol del encuentro. La delantera del Real Madrid marcó en el minuto 64 luego de una jugada colectiva con Daniela Montoya y Leicy Santos, definiendo con un toque sutil que superó a la guardameta Lara Esponda.

Con gol de Linda Caicedo,
Con gol de Linda Caicedo, Colombia superó 1-0 a Argentina en la She Believes Cup - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Durante la primera mitad, las cafeteras salieron con fuerza y a los dos minutos Manuela Pavi tuvo la primera chance, pero la arquera Lara Esponda evitó la apertura del marcador. Poco después, Caicedo ganó en velocidad, aunque su definición no fue suficiente para vencer a la portera. La reacción de la Albiceleste llegó hacia el final de la etapa inicial, cuando Justina Morcillo tuvo la oportunidad más clara para su equipo, pero la intervención de Katherine Tapia mantuvo el arco colombiano en cero.

El despertar ofensivo de la Tricolor tuvo su reflejo tras el tanto, cuando el equipo logró aumentar la presión y generó varias oportunidades. Apenas dos minutos después del gol, Ana María Guzmán remató de media distancia y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Posteriormente, Maithe López desperdició otra ocasión clara frente a la portera rival. En el minuto 84, Linda Caicedo volvió a estar cerca de concretar el segundo, pero no logró definir con precisión antes de ser sustituida entre los aplausos del público.

Temas Relacionados

Selección Colombia femeninaShe Believes CupColombia vs ArgentinaShe Believes Cup posicionesEstados Unidos vs CanadáEstados UnidosColombia-Deportes

Más Noticias

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: el Pijao va perdiendo en Rancagua

El cuadro dirigido por Lucas González tiene un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase contra el Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va de 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

La selección Colombia femenina revivió en la She Believes Cup: venció a Argentina con gol de Linda Caicedo

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia tuvo un partido complicado, que resolvió en el segundo tiempo y sumó su primer triunfo en el certamen amistoso en Estados Unidos

La selección Colombia femenina revivió

Carlos Bacca vuelve a Junior tras superar su lesión y está listo para debutar en la Liga BetPlay

El experimentado delantero fue incluido por primera vez en la lista de convocados por Alfredo Arias

Carlos Bacca vuelve a Junior

Atlético Nacional causaría polémica con David Ospina ante Millonarios: esto pasaría con el portero

El cuadro verde tendrá lo mejor de su nómina para medirse a los azules por la Copa Sudamericana, entre ellos a su experimentado guardameta

Atlético Nacional causaría polémica con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle lanzan “Algo

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Melissa Gate señaló a Karina García de haberla menospreciado y reveló que fue manipulada para pelear en ‘La casa de los famosos’

Deportes

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: el Pijao va perdiendo en Rancagua

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

La selección Colombia femenina revivió en la She Believes Cup: venció a Argentina con gol de Linda Caicedo

Carlos Bacca vuelve a Junior tras superar su lesión y está listo para debutar en la Liga BetPlay

Atlético Nacional causaría polémica con David Ospina ante Millonarios: esto pasaría con el portero