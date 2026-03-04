Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: un rival de cuidado

La selección Colombia femenina termina su preparación para los próximos partidos de la Liga de Naciones Conmebol - crédito FCF

La selección Colombia femenina completó la segunda jornada de la She Believes Cup, el torneo amistoso en Estados Unidos y en donde ya enfrentó a Canadá, con derrota 4-1 en la primera fecha, y el miércoles 4 de marzo a Argentina en Columbus, siendo otro encuentro complicado.

El combinado nacional ya tiene rival y fecha para su próximo partido, con el que cerrará su participación en el torneo y la preparación para la Liga de Naciones Conmebol, el otro campeonato de la temporada que dará dos cupos directos y un par al repechaje del mundial femenino 2027.

De otro lado, el compromiso en Ohio le sirvió al técnico Ángelo Marsiglia para seguir mirando jugadoras y variables, pues necesita las mejores fichas para conseguir el objetivo de la Copa del Mundo, además de consolidar un proyecto que, en 2025 logró ser subcampeón de la Copa América en Ecuador.

Próximo partido de Colombia

Las cafeteras están disputando sus primeros compromisos de 2026, que no inició de la mejor manera por la goleada ante Canadá, pues evidenció todas las falencias de la parte defensiva y, una vez más, la capacidad del equipo para enfrentar a rivales de mayor nivel e historia en el fútbol femenino.

Con eso en mente, el próximo partido de la selección Colombia femenina será ante nada menos que Estados Unidos, el anfitrión de la She Believes Cup y la principal potencia en el mundo del deporte en la rama de mujeres, pues fue cuatro veces campeona del mundo y cinco veces medallista olímpica de oro.

Estados Unidos parte como favorita para vencer a Colombia en el cierre de la She Believes Cup - crédito Steve Roberts/Imagn Images

En 14 presentaciones a lo largo de la historia, tanto en certámenes oficiales como amistosos, las norteamericanas ganaron 12 juegos y empataron dos, así que las cafeteras tienen el reto de sumar el primer triunfo ante la USWNT en la categoría de mayores.

Colombia y Estados Unidos se verán las caras el sábado 7 de marzo, desde las 3:30 p. m., en el Red Bull Arena, escenario ubicado en Nueva Jersey y con capacidad para 25.000 espectadores, que seguramente tendrá una buena cantidad de público para ver a las locales.

En la She Believes Cup de 2025, Estados Unidos superó a Colombia por 2-0 - crédito Thomas Shea/Imagn Images

Cabe recordar que la selección Colombia femenina se volverá a reunir en abril, cuando afronte la Liga de Naciones de la Conmebol y con el objetivo de que se vuelva a contar con la plantilla completa, sobre todo porque se daría el regreso de la delantera Mayra Ramírez, si suma minutos con el Chelsea.

Pensando en la Liga de Naciones

El encuentro contra Argentina fue muy importante para el técnico Ángelo Marsiglia, debido a que fue el escenario para simular cómo sería el próximo partido entre esas selecciones, ya no en amistoso, sino en el camino por llegar al mundial femenino de Brasil 2027.

Colombia prepara sus próximos tres juegos en la Liga de Naciones, que en abril tendrá las jornadas cinco, seis y siete, que serán determinantes para el combinado nacional porque podría definirse, de manera anticipada, su clasificación directa o pelear por el repechaje.

Argentina tendrá revancha ante Colombia el 18 de abril en Lanús, por la séptima fecha de la Liga de Naciones Conmebol - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Argentina es una de las rivales de la Tricolor en esos compromisos, el 18 de abril en Lanús, por eso el entrenador quería probar la plantilla con la que visitaría a la Albiceleste que, pese a la derrota en la She Believes Cup, también analizó a su rival para el duelo de alta importancia.

Por ahora, Colombia es cuarta en la Liga de Naciones de la Conmebol con siete puntos, producto de dos victorias y un empate en cuatro presentaciones, además de una jornada de descanso, con siete goles a favor y tres en contra, por detrás de Argentina, Venezuela y Chile.