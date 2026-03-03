Liga BetPlay: así será la programación de partidos durante las elecciones del 8 de marzo en Colombia

Los clubes disputarán sus encuentros antes y después de las elecciones, ajustando el calendario habitual. - crédito Dimayor

El fútbol colombiano tendrá una modificación en su calendario habitual durante el fin de semana del 8 de marzo, fecha en la que se realizarán las elecciones legislativas para Senado y Cámara en Colombia. La agenda de la Liga BetPlay y el torneo profesional se ajusta para evitar partidos durante la jornada electoral, priorizando la participación ciudadana y el desarrollo de la democracia en el país.

La Dimayor tiene un calendario ajustado en 2026 debido a la proximidad del Mundial. Este escenario obliga a los 36 clubes que integran el fútbol profesional colombiano a cumplir con una agenda exigente, en la que cada fecha resulta crucial para el normal desarrollo de la temporada. Según la organización, la programación busca concluir las competencias unas dos o tres semanas antes del inicio del evento internacional, lo que deja poco margen para reprogramaciones.

El 8 de marzo representa una fecha clave, ya que la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció ese día para la apertura de urnas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Durante ese periodo, las autoridades recomiendan evitar la realización de actividades que puedan considerarse distractores locales, con el objetivo de reducir la abstención y facilitar la participación democrática.

Durante el fin de semana de elecciones, la Dimayor decidió no programar compromisos para el domingo. - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

No habrá partidos el 8 de marzo, pero sí en días cercanos

De acuerdo con la programación oficial, no se disputarán partidos de la Liga BetPlay ni del Torneo el domingo 8 de marzo. Esta decisión se tomó para garantizar que los futbolistas, integrantes de los clubes y aficionados tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto y que la fuerza pública pueda concentrarse en las labores electorales.

Sin embargo, sí se jugarán partidos antes y después del día de las elecciones. Los encuentros programados para la Liga BetPlay durante ese fin de semana son los siguientes:

Viernes 6 de marzo : Deportivo Cali vs. Once Caldas, 8:30 p.m.

Sábado 7 de marzo : Águilas Doradas vs. Atlético Nacional, 4:00 p.m.

Lunes 9 de marzo: Millonarios vs. Cúcuta Deportivo, 6:20 p.m.

El torneo profesional también tendrá actividad el viernes y retomará el martes 10 de marzo, mientras que la Liga Femenina BetPlay no cuenta con partidos programados para esta semana, reiniciando su jornada el lunes 9 de marzo.

Razón de la suspensión durante la jornada electoral

La suspensión de partidos responde al compromiso de la Dimayor y las autoridades nacionales con el desarrollo del proceso democrático. Al no realizarse eventos deportivos el día de las elecciones, se facilita el despliegue de la fuerza pública y se otorga mayor tiempo a la ciudadanía para acudir a las urnas. Adicionalmente, la normativa colombiana impone restricciones como la ley seca durante la jornada electoral, limitando la realización de actividades masivas.

Este ajuste en el calendario también busca evitar cruces de fechas en un semestre exigente para el fútbol colombiano, que debe concluir sus competencias antes del Mundial. La organización de los partidos en los días previos y posteriores al 8 de marzo permite mantener el ritmo de la competencia sin afectar la participación democrática.

La reprogramación permite que futbolistas, clubes y aficionados participen en la jornada electoral sin restricciones. - crédito Colprensa

Próximo regreso a la normalidad en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay retomará su programación regular desde el viernes 13 de marzo, cuando se ponga en marcha la fecha 11 y la actividad se mantenga hasta el domingo 15. En ese periodo está previsto el cierre con el duelo entre Junior de Barranquilla y Fortaleza en el estadio Romelio Martínez.

El calendario oficial de las siguientes fechas de la Liga BetPlay están distribuidos de la siguiente manera:

Fecha 9

Miércoles 4 de marzo: Fortaleza CEIF vs. Jaguares de Córdoba | 20:00 | Metropolitano de Techo

Fecha 10

Águilas Doradas vs. Nacional | Día y hora por definir

Millonarios vs. Cúcuta | Día y hora por definir

Medellín vs. Boyacá Chicó | Día y hora por definir

Deportivo Cali vs. Once Caldas | Día y hora por definir

Fortaleza vs. Jaguares | Día y hora por definir

Llaneros vs. Internacional Bogotá | Día y hora por definir

Tolima vs. Santa Fe | Día y hora por definir

Junior vs. Alianza FC | Día y hora por definir

Pasto vs. América | Día y hora por definir

Bucaramanga vs. Deportivo Pereira | Día y hora por definir

Fecha 11

Viernes 13 de marzo: Once Caldas vs. Pasto | 6:20 p.m. | Palogrande Nacional vs. Llaneros | 8:30 p.m. | Atanasio Girardot

Sábado 14 de marzo: Internacional Bogotá vs. Bucaramanga | 2:00 p.m. | Metropolitano de Techo Cúcuta vs. Deportivo Cali | 4:10 p.m. | General Santander Boyacá Chicó vs. Millonarios | 6:20 p.m. | La Independencia Santa Fe vs. Alianza FC | 8:30 p.m. | El Campín

Domingo 15 de marzo: Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas | 2:00 p.m. | Centenario América vs. Tolima | 4:10 p.m. | Pascual Guerrero Jaguares vs. Medellín | 6:20 p.m. | Jaraguay Junior vs. Fortaleza | 8:30 p.m. | Romelio Martínez

La competencia se reanudará con normalidad después del domingo de elecciones, manteniendo el ritmo del torneo. - crédito Dimayor.

Fechas siguientes

Fecha 12: Comienza el martes 17 de marzo, con partidos entre Llaneros y Cúcuta, Bucaramanga y Once Caldas, y Millonarios y Nacional, entre otros.

Fecha 13: Inicia el sábado 21 de marzo con Once Caldas vs. Millonarios, y continúa en los días siguientes.

Fechas 14 a 19: Los encuentros y horarios están pendientes de confirmación para la mayoría de los duelos, incluyendo partidos destacados como América vs. Llaneros, Medellín vs. Nacional y Millonarios vs. Santa Fe.