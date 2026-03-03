Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

El delantero de Buenaventura no ha tenido un buen comienzo en su nuevo destino: Cerro Porteño de Asunción- crédito @SomosVsSports / X

La acción de los futbolistas colombianos en el panorama internacional sigue en movimiento.

Mientras en Europa, futbolistas como Luis Javier Suárez, en el Sporting de Lisboa, y Luis Díaz, en el Bayern Múnich, siguen siendo los referentes colombianos en el ataque; otros sufren en su proceso de adaptación.

Harold Mosquera ha jugado en Santa Fe 72 partidos, el club con el que más minutos sumó, ha marcado 16 goles y ha dado 12 asistencias

Durante el análisis en VS Sports Radio, medio de comunicación deportivo de Paraguay, el de 2 de marzo de 2026 los comentaristas señalaron que la victoria de Cerro Porteño no disipó las críticas acumuladas tras los recientes partidos bajo la dirección de Jorge Bava, campeón del fútbol colombiano en el primer semestre de 2025.

“Está muy lejos de lo que se espera, por la jerarquía, por lo hecho el año pasado y el tiempo de trabajo de Bava, es como para exigirle más. El rival terminó complicando con muy poco y ni siquiera puso sus mejores jugadores. Cerro sigue en deuda, ganó, pero desde hace rato no convence”, según citó el programa.

Respecto a la actuación de Harold Santiago Mosquera, los periodistas fueron contundentes. Un comentarista calificó su presencia en el equipo como un agravio para los exigentes estándares del club, tras la victoria por 1-0 ante Deportivo Recoleta por la fecha 8 del campeonato de Paraguay:

“Lo de Harold Santiago Mosquera ya roza la falta de respeto, no puede estar en cancha con ese estado físico. Hay una pelota que intenta desbordar por derecha, se termina cayendo y el defensa de Recoleta le hace rebotar la pelota. Eso te demuestra como está, no puede un jugador profesional estar así jugando en Cerro Porteño”, afirmó otro de los panelistas en VS Sports Radio.

Estadísticas de Harold Santiago Mosquera en el fútbol de Paraguay

El delantero de Buenaventura no continuará con el cuadro "Cardenal", equipo con el cual quedó campeón del fútbol colombiani

Hasta la fecha, Harold Santiago Mosquera jugó 6 partidos en 212 minutos, y por el momento no marcó goles.

A continuación, estos son los detalles de los partidos que jugó:

24 de enero de 2026 - Liga de Paraguay; 55 minutos en el Cerro Porteño 1-1 Libertad

27 de enero de 2026 - Liga de Paraguay: 26 minutos en el San Lorenzo 2-4 Cerro Porteño

7 de febrero de 2026 - Liga de Paraguay: 5 minutos en el 2 de Mayo 0-0 Cerro Porteño

21 de febrero de 2026 - Liga de Paraguay: 11 minutos en el Cerro Porteño 0-1 Olimpia

25 de febrero de 2026 - Liga de Paraguay: 58 minutos en el Sportivo Ameliano 0-1 Cerro Porteño

1 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: 57 minutos en el Cerro Portero 2-0 Recoleta FC

Cuando juega Cerro Porteño: así va el cuadro Paraguayo

- crédito Bruno Valdez

Cerro Porteño se impuso por 2-0 a Recoleta FC en la octava jornada del Torneo Apertura 2026, disputada en el estadio Nueva La Nueva Olla. Los goles en el triunfo local fueron obra de Juan Iturbe a los 60 minutos y Matías Pérez a los 82.

Con esta victoria, el equipo apodado El Ciclón alcanzó 14 puntos en la clasificación, mientras que Recoleta FC permanece con 12 unidades. El árbitro principal del encuentro fue Mario Díaz de Vivar, acompañado por los asistentes José Villagra y Nadia Weiler; en el VAR estuvo Carlos Figueredo.

En su próximo compromiso, Cerro Porteño enfrentará como visitante a Guaraní en el estadio ueno Luis Salinas el sábado 7 de marzo desde las 4:30 p. m. Por su parte, Recoleta FC recibirá a Sportivo Ameliano en el estadio Ricardo Gregor el 9 de marzo de 2026, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario en marzo de 2026:

7 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Guaraní vs. Cerro Porteño

14 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense

22 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Rubio Ñú vs. Cerro Porteño

29 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Libertad vs. Cerro Porteño