Deportes

Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

El colombiano suma críticas por parte de la prensa paraguaya tras seis partidos y no registrar goles, siendo su estado físico tema recurrente en los análisis tras el reciente triunfo de Cerro Porteño

Guardar

El delantero de Buenaventura no ha tenido un buen comienzo en su nuevo destino: Cerro Porteño de Asunción- crédito @SomosVsSports / X

La acción de los futbolistas colombianos en el panorama internacional sigue en movimiento.

Mientras en Europa, futbolistas como Luis Javier Suárez, en el Sporting de Lisboa, y Luis Díaz, en el Bayern Múnich, siguen siendo los referentes colombianos en el ataque; otros sufren en su proceso de adaptación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Harold Mosquera ha jugado en
Harold Mosquera ha jugado en Santa Fe 72 partidos, el club con el que más minutos sumó, ha marcado 16 goles y ha dado 12 asistencias - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Durante el análisis en VS Sports Radio, medio de comunicación deportivo de Paraguay, el de 2 de marzo de 2026 los comentaristas señalaron que la victoria de Cerro Porteño no disipó las críticas acumuladas tras los recientes partidos bajo la dirección de Jorge Bava, campeón del fútbol colombiano en el primer semestre de 2025.

“Está muy lejos de lo que se espera, por la jerarquía, por lo hecho el año pasado y el tiempo de trabajo de Bava, es como para exigirle más. El rival terminó complicando con muy poco y ni siquiera puso sus mejores jugadores. Cerro sigue en deuda, ganó, pero desde hace rato no convence”, según citó el programa.

Respecto a la actuación de Harold Santiago Mosquera, los periodistas fueron contundentes. Un comentarista calificó su presencia en el equipo como un agravio para los exigentes estándares del club, tras la victoria por 1-0 ante Deportivo Recoleta por la fecha 8 del campeonato de Paraguay:

“Lo de Harold Santiago Mosquera ya roza la falta de respeto, no puede estar en cancha con ese estado físico. Hay una pelota que intenta desbordar por derecha, se termina cayendo y el defensa de Recoleta le hace rebotar la pelota. Eso te demuestra como está, no puede un jugador profesional estar así jugando en Cerro Porteño”, afirmó otro de los panelistas en VS Sports Radio.

Estadísticas de Harold Santiago Mosquera en el fútbol de Paraguay

El delantero de Buenaventura no
El delantero de Buenaventura no continuará con el cuadro "Cardenal", equipo con el cual quedó campeón del fútbol colombiani - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Hasta la fecha, Harold Santiago Mosquera jugó 6 partidos en 212 minutos, y por el momento no marcó goles.

A continuación, estos son los detalles de los partidos que jugó:

  • 24 de enero de 2026 - Liga de Paraguay; 55 minutos en el Cerro Porteño 1-1 Libertad
  • 27 de enero de 2026 - Liga de Paraguay: 26 minutos en el San Lorenzo 2-4 Cerro Porteño
  • 7 de febrero de 2026 - Liga de Paraguay: 5 minutos en el 2 de Mayo 0-0 Cerro Porteño
  • 21 de febrero de 2026 - Liga de Paraguay: 11 minutos en el Cerro Porteño 0-1 Olimpia
  • 25 de febrero de 2026 - Liga de Paraguay: 58 minutos en el Sportivo Ameliano 0-1 Cerro Porteño
  • 1 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: 57 minutos en el Cerro Portero 2-0 Recoleta FC

Cuando juega Cerro Porteño: así va el cuadro Paraguayo

- crédito Bruno Valdez
- crédito Bruno Valdez

Cerro Porteño se impuso por 2-0 a Recoleta FC en la octava jornada del Torneo Apertura 2026, disputada en el estadio Nueva La Nueva Olla. Los goles en el triunfo local fueron obra de Juan Iturbe a los 60 minutos y Matías Pérez a los 82.

Con esta victoria, el equipo apodado El Ciclón alcanzó 14 puntos en la clasificación, mientras que Recoleta FC permanece con 12 unidades. El árbitro principal del encuentro fue Mario Díaz de Vivar, acompañado por los asistentes José Villagra y Nadia Weiler; en el VAR estuvo Carlos Figueredo.

En su próximo compromiso, Cerro Porteño enfrentará como visitante a Guaraní en el estadio ueno Luis Salinas el sábado 7 de marzo desde las 4:30 p. m. Por su parte, Recoleta FC recibirá a Sportivo Ameliano en el estadio Ricardo Gregor el 9 de marzo de 2026, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario en marzo de 2026:

  • 7 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Guaraní vs. Cerro Porteño
  • 14 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense
  • 22 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Rubio Ñú vs. Cerro Porteño
  • 29 de marzo de 2026 - Liga de Paraguay: Libertad vs. Cerro Porteño

Temas Relacionados

Harold Santiago MosqueraCerro PorteñoSantiago MosqueraColombia-DeportesJorge Bava

Más Noticias

Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

A pesar de su llegada como fichaje estelar, el club de la MLS no ha utilizado aún al colombiano, quien permanece sin debut tras salir del Club León y espera una oportunidad para demostrar su calidad

Así percibe la prensa internacional

Definida la sede de algunos de los partidos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

La Tricolor femenina es cuarta en la tabla de posiciones del torneo que otorga dos cupos directos y otros dos al repechaje

Definida la sede de algunos

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano

El ciclista colombiano fue ganador en 2020 de la distinción a Revelación del año, luego de ser el primer campeón latinoamericano del Tour de Francia, con apenas 22 años

Egan Bernal fue nominado en

Quién ha ganado más partidos internacionales Nacional o Millonarios: así van los números antes del clásico colombiano de la Copa Sudamericana

El duelo entre Verdolagas y Embajadores reeditará una rivalidad que a nivel internacional tiene varios antecedentes

Quién ha ganado más partidos

A 100 días de la Copa del Mundo de la Fifa, este es el cronograma de actividades de la selección Colombia

Al menos cuatros partidos amistosos tendrá la Tricolor antes de su debut el 17 de junio en el estadio Azteca ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA

A 100 días de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Karina García elogió el crecimiento

Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

Lorena Altamirano habló tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y lanzó dardos contra el juego, Alexa Torrex y el encierro en el que estuvo

Karina García analizó la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López en ‘La casa de los famosos’: “Se altera todo”

Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Koral Costa respondió a los comentarios ofensivos sobre su separación de Omar Murillo: “Me da rabia, frustración, impotencia”

Deportes

Harold Santiago Mosquera, exfigura de

Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

Definida la sede de algunos de los partidos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano

Quién ha ganado más partidos internacionales Nacional o Millonarios: así van los números antes del clásico colombiano de la Copa Sudamericana