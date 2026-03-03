Deportes

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas a 100 días del Mundial 2026: su lesión es peor de lo esperado

El “7″ de la selección de Portugal reportó molestias físicas durante la semana con Al-Nassr. En las últimas horas, el club dio a conocer el parte médico del jugador

Cristiano Ronaldo sufre una lesión
Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva y es baja indefinida en Al-Nassr, y preocupa a Portugal - crédito Europa Press

Cristiano Ronaldo generó preocupación en el mundo del fútbol luego de que tuviese que abandonar el campo de juego durante el partido que Al-Nassr disputó con Al-Feiha por la liga, tras reportar molestias en su rodilla.

Aunque inicialmente se esperaba que se tratara de una molestia muscular que lo apartara unos días de las canchas, en las últimas horas el panorama demostró ser más desalentador.

Según el primer parte médico difundido por el club saudí, el delantero reportó problemas en el tendón de la corva y ya inició su proceso de rehabilitación. El estado del futbolista y capitán de la selección de Portugal será evaluado diariamente y de momento no se ha detallado el alcance total de la lesión.

La posible gravedad del diagnóstico podría incrementarse por los antecedentes médicos de Cristiano Ronaldo, que arrastra una lesión crónica en el tendón de la rodilla izquierda desde la temporada 2013/14, aunque el club no detalló si se trata de esa misma pierna. A sus 41 años, el portugués se mantiene activo gracias a rutinas estrictas de alimentación, entrenamiento y recuperación, y desde su llegada a Arabia solo acumuló 26 días de baja.

El equipo donde milita el
El equipo donde milita el portugués dio el parte médico oficial de futbolista - crédito Al-Nassr/X

En la rueda de prensa posterior al partido frente a Al-Feiha, el técnico Jorge Jesús afirmó tras el cambio de jugador cerca del final del encuentro.

“Sintió fatiga muscular. Después de ponernos en ventaja, no quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo. El personal médico lo evaluará. Pero lo que sintió fue sólo fatiga muscular”, dijo el estratega de manera preliminar.

Pese a que el equipo saudí sigue peleando por el título de la Saudi Pro League junto a Al-Ahli y Al-Hilal, el club optó por no desvelar detalles sobre el alcance de la lesión e informó solamente sobre el diagnóstico confirmado.

Esto tiene en jaque a la selección de Portugal y a su entrenador Roberto Martínez, debido a que el combinado lusitano tiene dos partidos preparatorios ante los anfitriones México y Estados Unidos los días 28 y 31 de marzo. Ante la situación de salud de su principal referente y capitán, se mantiene en duda su aparición en la convocatoria.

Cristiano Ronaldo permanece en Arabia Saudita tras rumores sobre su salida

Medios internacionales reportaron que Cristiano
Medios internacionales reportaron que Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudta en su avión privado con su familia, por la escalada militar en Oriente Medio. Sin embargo, esta información fue desmentida - crédito Al-Nassr/X

En medio de la escalada militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este país sobre varios objetivos en territorios aliados a dichos países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, durante la mañana del martes 3 de marzo circuló información en redes sociales que indicaba que Cristiano Ronaldo tomó un vuelo privado junto a su familia con destino a Madrid, intentando evitar ser víctima de los ataques. Incluso se habló de que uno de los drones iraníes atacó en inmediaciones de la residencia de la estrella portuguesa y eso habría motivado su regreso al Viejo Continente.

Sin embargo, esta información replicada por medios internacionales, fue desmentida por el periodista Fabrizio Romano. Según el italiano, las versiones que indicaban que el futbolista habría abandonado el país para regresar a Europa carecen de fundamento y no corresponden con la situación actual del jugador.

El periodista Fabrizio Romano negó
El periodista Fabrizio Romano negó que Cristiano Ronaldo volara a Madrid en su avión privado huyendo de la escalada militar en Oriente Medio - crédito @FabrizioRomano/X

“Los informes en los medios internacionales sobre Cristiano Ronaldo, que abandonó Arabia Saudita con su familia, son poco acertados. Es una noticia falsa, ya que Cristiano ahora está entrenando en el campo de entrenamiento de Al Nassr después de los problemas [físicos] en el último partido. Cristiano no ha abandonado Arabia Saudita para volver al Madrid”, escribió.

De acuerdo con el reporte publicado en las cuentas oficiales de Romano, Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente realizando tratamiento médico en las instalaciones del Al Nassr, luego de las mencionadas molestias físicas que sufrió el “7″.

