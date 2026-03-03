Deportes

Ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad habría provocado la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí: su avión aterrizó en España

La figura de la selección de Portugal se recupera de una fatiga muscular a 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ha expresado su deseo de continuar en Arabia después de la que sería su última Copa del Mundo

Guardar
Los radares de varias páginas
Los radares de varias páginas de Internet han registrado el vuelo del jet privado del portugués desde Riad hacia Madrid - crédito REUTERS/Hamad I Mohammed

La salida del jet privado de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí hacia Madrid la noche del lunes 2 de marzo, en medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, intensificó las especulaciones sobre el posible traslado de su familia ante el incremento de los ataques en la región.

El vuelo del Bombardier Global Express XRS, identificado por las siglas CR7 en el fuselaje y valorado en más de 50 millones de euros, partió desde Riad alrededor de las 8:00 p. m. y aterrizó en Madrid a la 1:32 de la madrugada, después de un trayecto de casi siete horas sin escalas, según datos de Flightradar24 citados por Mundo Deportivo. El itinerario atravesó Egipto y el mar Mediterráneo antes de llegar a la capital española.

Historial de vuelos del avión
Historial de vuelos del avión SVW7B que pertenecería a Cristiano Ronaldo - crédito FlightRadar24

El avión después de llegar a territorio madrileño habría despegado nuevamente con destino Riyadh a las 2:11 p. m (hora de España) y con llegada estimada a las 9:52 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este traslado coincidió con el bombardeo iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad la madrugada del martes. Los ataques con drones produjeron un incendio y daños menores en el edificio diplomático, lo que forzó su cierre temporal y generó escenas de explosiones y columnas de humo en el distrito diplomático saudí.

Post de Al Nassr del
Post de Al Nassr del día martes 3 de marzo con Cristiano Ronaldo como protagonista - crédito Al Nassr

Sin embargo, el Al Nassr publicó una fotografía de Cristiano Ronaldo en la sede de entrenamiento del club saudí, sin dar mayores detalles de la situación del plantel deportivo en Arabia Saudita.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó entonces la evacuación inmediata de sus ciudadanos en catorce países de la región, y Arabia Saudí confirmó la interceptación de ocho drones cerca de Riad y la ciudad de Al-Kharj. Como resultado de la violencia, más de 3.000 vuelos fueron cancelados y cientos de miles de pasajeros quedaron varados en aeropuertos de Oriente Medio.

Aunque los sistemas de seguimiento aéreo permiten confirmar el origen y destino del avión, permanece sin esclarecer quiénes viajaban a bordo. Ningún representante de Ronaldo ni del Al Nassr ha confirmado si el propio jugador, su pareja Georgina Rodríguez o algún otro familiar estaban en el jet. Tampoco existe confirmación sobre si el viaje responde a una evacuación preventiva por seguridad o se trata de un desplazamiento habitual, ya que Georgina Rodríguez ya utilizó ese avión en enero para viajar desde Arabia Saudí a Madrid.

Cristiano Ronaldo se acerca al
Cristiano Ronaldo se acerca al récord de los 1.000 goles jugando con Al Nassr de Arabia Saudita - crédito REUTERS/Stringer

En simultáneo, el delantero informó dolencias tras el encuentro del Al Nassr ante el Al Fayha el 28 de febrero, en el que fue reemplazado al minuto 81 a causa de molestias musculares. Hasta el momento, ni el club saudí ni el entorno del jugador han emitido un parte médico oficial ni precisaron si esta lesión podría marginarlo de próximos partidos tanto con su club como con la selección de Portugal.

El problema muscular requiere precaución y podría mantener a Ronaldo alejado de las canchas entre una y tres semanas, dependiendo de la evolución y de los estudios médicos pendientes. El cuerpo técnico de Al Nassr ha implementado una gestión conservadora, priorizando el regreso del futbolista en pleno estado físico, dato relevante ante la proximidad de compromisos de preparación para el Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo desea continuar en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo fue condecorado con
Cristiano Ronaldo fue condecorado con la tradicional bisht, capa que representa honor en Medio Oriente - crédito X

En medio del entorno de incertidumbre, que se acentuó por su ausencia en dos partidos recientes mientras crecía la especulación de un traspaso, Cristiano Ronaldo fue contundente al pronunciarse tras el partido disputado en el King Saud University Stadium: “Pertenecer a Arabia Saudita y quiero seguir aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”, declaró el delantero portugués.

La declaración, marcada por la distinción especial que recibió ese día —el bisht, la capa tradicional que representa honor—, coincidió con el Día de la Fundación de Arabia Saudita y el reconocimiento como mejor jugador del partido.

El rendimiento individual y el impacto colectivo son ejes centrales de la etapa actual de Ronaldo, como lo reflejó en sus redes oficiales al afirmar: “De vuelta a donde pertenecemos. Ahora a trabajar”.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoAl NassrAtaque Arabia SaudíMedio OrienteSelección PortugalMundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Kylian Mbappé se podría perder el amistoso contra la selección Colombia por lesión en su rodilla: esto se sabe

El Real Madrid y el departamento médico de la selección francesa está al tanto de la situación médica del capitán francés, que vendría lesionado desde diciembre de 2025

Kylian Mbappé se podría perder

Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

El colombiano suma críticas por parte de la prensa paraguaya tras seis partidos y no registrar goles, siendo su estado físico tema recurrente en los análisis tras el reciente triunfo de Cerro Porteño

Harold Santiago Mosquera, exfigura de

Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

A pesar de su llegada como fichaje estelar, el club de la MLS no ha utilizado aún al colombiano, quien permanece sin debut tras salir del Club León y espera una oportunidad para demostrar su calidad

Así percibe la prensa internacional

Definida la sede de algunos de los partidos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

La Tricolor femenina es cuarta en la tabla de posiciones del torneo que otorga dos cupos directos y otros dos al repechaje

Definida la sede de algunos

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano

El ciclista colombiano fue ganador en 2020 de la distinción a Revelación del año, luego de ser el primer campeón latinoamericano del Tour de Francia, con apenas 22 años

Egan Bernal fue nominado en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Karina García elogió el crecimiento

Karina García elogió el crecimiento de Yina Calderón y destacó su éxito más allá de Colombia: la empresaria presentará un nuevo segmento en televisión

Lorena Altamirano habló tras su salida de ‘La casa de los famosos’ y lanzó dardos contra el juego, Alexa Torrex y el encierro en el que estuvo

Karina García analizó la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López en ‘La casa de los famosos’: “Se altera todo”

Yuli Ruiz le dio cátedra a Alejandro Estrada sobre su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: el actor pidió perdón

Koral Costa respondió a los comentarios ofensivos sobre su separación de Omar Murillo: “Me da rabia, frustración, impotencia”

Deportes

Kylian Mbappé se podría perder

Kylian Mbappé se podría perder el amistoso contra la selección Colombia por lesión en su rodilla: esto se sabe

Harold Santiago Mosquera, exfigura de Santa Fe, recibió fuertes críticas en Paraguay: “No puede un jugador estar jugando así”

Así percibe la prensa internacional a James Rodríguez a 100 días del inicio del Mundial 2026: “Al olvido absoluto”

Definida la sede de algunos de los partidos de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Egan Bernal fue nominado en los Premios Laureus a Mejor regreso del año: estos son los rivales del colombiano