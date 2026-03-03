Ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad habría provocado la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí: su avión aterrizó en España

Los radares de varias páginas de Internet han registrado el vuelo del jet privado del portugués desde Riad hacia Madrid - crédito REUTERS/Hamad I Mohammed

La salida del jet privado de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí hacia Madrid la noche del lunes 2 de marzo, en medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, intensificó las especulaciones sobre el posible traslado de su familia ante el incremento de los ataques en la región.

El vuelo del Bombardier Global Express XRS, identificado por las siglas CR7 en el fuselaje y valorado en más de 50 millones de euros, partió desde Riad alrededor de las 8:00 p. m. y aterrizó en Madrid a la 1:32 de la madrugada, después de un trayecto de casi siete horas sin escalas, según datos de Flightradar24 citados por Mundo Deportivo. El itinerario atravesó Egipto y el mar Mediterráneo antes de llegar a la capital española.

Historial de vuelos del avión SVW7B que pertenecería a Cristiano Ronaldo - crédito FlightRadar24

El avión después de llegar a territorio madrileño habría despegado nuevamente con destino Riyadh a las 2:11 p. m (hora de España) y con llegada estimada a las 9:52 p. m.

Este traslado coincidió con el bombardeo iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad la madrugada del martes. Los ataques con drones produjeron un incendio y daños menores en el edificio diplomático, lo que forzó su cierre temporal y generó escenas de explosiones y columnas de humo en el distrito diplomático saudí.

Post de Al Nassr del día martes 3 de marzo con Cristiano Ronaldo como protagonista - crédito Al Nassr

Sin embargo, el Al Nassr publicó una fotografía de Cristiano Ronaldo en la sede de entrenamiento del club saudí, sin dar mayores detalles de la situación del plantel deportivo en Arabia Saudita.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó entonces la evacuación inmediata de sus ciudadanos en catorce países de la región, y Arabia Saudí confirmó la interceptación de ocho drones cerca de Riad y la ciudad de Al-Kharj. Como resultado de la violencia, más de 3.000 vuelos fueron cancelados y cientos de miles de pasajeros quedaron varados en aeropuertos de Oriente Medio.

Aunque los sistemas de seguimiento aéreo permiten confirmar el origen y destino del avión, permanece sin esclarecer quiénes viajaban a bordo. Ningún representante de Ronaldo ni del Al Nassr ha confirmado si el propio jugador, su pareja Georgina Rodríguez o algún otro familiar estaban en el jet. Tampoco existe confirmación sobre si el viaje responde a una evacuación preventiva por seguridad o se trata de un desplazamiento habitual, ya que Georgina Rodríguez ya utilizó ese avión en enero para viajar desde Arabia Saudí a Madrid.

Cristiano Ronaldo se acerca al récord de los 1.000 goles jugando con Al Nassr de Arabia Saudita - crédito REUTERS/Stringer

En simultáneo, el delantero informó dolencias tras el encuentro del Al Nassr ante el Al Fayha el 28 de febrero, en el que fue reemplazado al minuto 81 a causa de molestias musculares. Hasta el momento, ni el club saudí ni el entorno del jugador han emitido un parte médico oficial ni precisaron si esta lesión podría marginarlo de próximos partidos tanto con su club como con la selección de Portugal.

El problema muscular requiere precaución y podría mantener a Ronaldo alejado de las canchas entre una y tres semanas, dependiendo de la evolución y de los estudios médicos pendientes. El cuerpo técnico de Al Nassr ha implementado una gestión conservadora, priorizando el regreso del futbolista en pleno estado físico, dato relevante ante la proximidad de compromisos de preparación para el Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo desea continuar en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo fue condecorado con la tradicional bisht, capa que representa honor en Medio Oriente - crédito X

En medio del entorno de incertidumbre, que se acentuó por su ausencia en dos partidos recientes mientras crecía la especulación de un traspaso, Cristiano Ronaldo fue contundente al pronunciarse tras el partido disputado en el King Saud University Stadium: “Pertenecer a Arabia Saudita y quiero seguir aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”, declaró el delantero portugués.

La declaración, marcada por la distinción especial que recibió ese día —el bisht, la capa tradicional que representa honor—, coincidió con el Día de la Fundación de Arabia Saudita y el reconocimiento como mejor jugador del partido.

El rendimiento individual y el impacto colectivo son ejes centrales de la etapa actual de Ronaldo, como lo reflejó en sus redes oficiales al afirmar: “De vuelta a donde pertenecemos. Ahora a trabajar”.