Deportes

Así fue la presentación de Tomás Ángel con América de Cali: el jugador reveló sus objetivos con el club Escarlata

El delantero se sumó oficialmente al plantel dirigido por David González y compartió sus motivaciones para regresar al fútbol colombiano

El atacante buscará un puesto
- crédito @AmericadeCali/X

América de Cali confirmó la incorporación de Tomás Ángel como nuevo delantero para el primer semestre de la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el club anunció el 27 de febrero la llegada del atacante, destacando que la “zona ofensiva se potencia con el talento y carácter del delantero colombiano”.

Esta movida se suma a la reciente vinculación del ecuatoriano Daniel Valencia y al regreso del capitán y referente Adrián Ramos, que volvió a la competencia tras superar una molestia física que lo había marginado de los primeros partidos del año.

La presentación oficial de Tomás Ángel ante la afición se realizó el 2 de marzo, mediante un video publicado en las plataformas digitales del club.

En la pieza audiovisual, el atacante expresó su satisfacción y compromiso con el proyecto escarlata: “Estoy feliz de llegar al América de Cali; de mí esperen pasión, entrega y muchos goles. Los sentimientos que se me pasan en la cabeza con mi llegada son de gratitud, primero con el cuerpo técnico y los directivos por abrirme la puerta de volver a Colombia y, como plus, vestir la camiseta de un equipo grande”.

Trayectoria internacional y motivos para elegir América

Tomás Ángel fue jugador de
- crédito Chadd Cady/Imagn Images

Tomás Ángel, formado en Atlético Nacional, dio el salto a la Major League Soccer (MLS), donde jugó para Los Angeles FC, Phoenix Rising y San Diego FC, sumando cerca de 52 compromisos en territorio estadounidense.

A pesar de la experiencia en una de las ligas de mayor crecimiento en el continente, el delantero priorizó la búsqueda de continuidad y el deseo de potenciar su desarrollo profesional: “Preferí salir de un lugar de comodidad en el que estaba para venir a jugar y, obviamente, es un plus llegar a un equipo grande”.

Ángel reconoció que la llamada del técnico David González y de la presidenta Marcela Gómez fue determinante para tomar la decisión: “La confianza que me transmitieron era lo que estaba buscando”, aseguró el atacante, que llega para competir por un lugar en la zona ofensiva junto a Daniel Valencia y Adrián Ramos.

El propio González había manifestado días atrás que América estaba “a la espera de concretar una incorporación más para terminar de completar el plantel”, dejando claro que la prioridad era sumar un delantero de recambio y descartando la llegada de Michael Rangel.

El desafío que representa la Sudamericana y el cierre del mercado

El colombo-inglés viene de jugar
-crédito América de Cali

La llegada de Tomás Ángel se da a pocos días del cierre del libro de pases, programado para el viernes 6 de marzo, y en un momento clave para el club escarlata, que afronta el reto de la Copa Sudamericana. América de Cali deberá superar a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero el jueves 5 de marzo a las 7:30 p. m., en un partido a partido único que definirá quién accede a la fase de grupos del torneo continental.

El duelo ante el Leopardo será, sin duda, el compromiso más importante del semestre para el América, que buscará aprovechar el apoyo de su hinchada y el impulso de sus nuevos refuerzos para avanzar en la competencia internacional y mantener vivas sus aspiraciones en la Liga BetPlay.

América de Cali, con variantes ofensivas y nuevas expectativas

América de Cali se impuso
- crédito @AmericadeCali/X

Con la llegada de Tomás Ángel, América de Cali suma variantes y talento joven a su plantel, apostando por una ofensiva renovada y la experiencia de jugadores como Adrián Ramos.

El equipo dirigido por David González espera consolidar su funcionamiento en las próximas semanas y responder a la exigencia de una hinchada que sueña con títulos tanto a nivel nacional como continental.

