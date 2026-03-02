Deportes

El golfista colombiano Nicolás Echavarría alcanzó impresionante logro en su carrera en torneo de PGA en Estados Unidos: esta es la millonada que recibirá

El antioqueño conquistó su tercer título en el PGA Tour tras ganar el Cognizant Classic 2026, y se convirtió en el segundo golfista colombiano que gana este trofeo, tras lo conseguido por Camilo Villegas

Nicolás Echavarría ha ganado tres
Nicolás Echavarría ha ganado tres títulos como profesional y es el mejor golfista colombiano en la actualidad - crédito Reinhold Matay-Imagn Images

El colombiano Nicolás Echavarría conquistó su tercer título en el PGA Tour tras una remontada decisiva en el Cognizant Classic 2026 disputado en Palm Beach Gardens, Florida, y se llevó un premio de USD 1,7 millones (6.386 millones de pesos colombianos aproximadamente) que representó la mayor suma de su carrera.

Con esta victoria, además, se aseguró la clasificación directa a los cuatro torneos ‘majors’ del golf mundial y sumó puntos clave para la Presidents Cup y el ránking internacional, según infomarción de la agencia AP en el sitio del PGA Tour.

Durante la última jornada en el Champion Course del PGA National, Echavarría, de 31 años, desplegó una ronda de 66 golpes (cinco por debajo del par), alcanzando un acumulado total de 267 impactos (-17).

Este resultado le permitió aventajar por dos golpes al irlandés Shane Lowry y a los estadounidenses Taylor Moore y Austin Smotherman. El momento clave para el título del colombiano fueron los hoyos finales: mientras Lowry —líder gran parte del día— sufrió doble bogey (dos golpes por encima del par) en el 16 y 17, Echavarría ejecutó un birdie (un golpe por debajo del par) en el 17 y selló la victoria con un cierre sólido en el 18.

