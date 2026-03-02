Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia en la SheBelieves Cup

La selección Colombia jugará otros dos partidos amistosos en la SheBelieves Cup - crédito FCF

La selección femenina de Colombia vivió un debut desafiante en la SheBelieves Cup 2026 tras caer 4-1 frente a Canadá este domingo 1 de marzo en Nashville, Estados Unidos, resultado que la deja en una posición comprometida de cara a sus aspiraciones en el torneo, que otorga relevancia internacional como antesala a las competencias sudamericanas por un cupo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

La derrota sitúa a Colombia en el último lugar del torneo, mientras que Canadá asciende a la primera posición con tres puntos y una diferencia de goles de +3. Estados Unidos es segunda con una diferencia de gol de +2, mientras que Argentina es tercera sin puntos y -2 de diferencia de gol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las canadienses marcaron a los 31 minutos por intermedio de Vanessa Gilles, inaugurando un marcador que se ampliaría en el segundo tiempo. Al minuto 67, Janine Sonis aprovechó un error de la guardameta Katherine Tapia para anotar el segundo tanto. Sydney Collins convirtió el tercer gol mediante tiro libre al 73.

Leicy Santos marcó, de penalti, el único gol de la selección Colombia en la derrota ante la selección de Canadá - crédito FCF

Cuando el partido iba 3-0, Leicy Santos descontó para Colombia desde el punto penal al minuto 81. Inmediatamente después, Gisela Robledo recibió la segunda amonestación y fue expulsada. Finalmente, en el último minuto del tiempo reglamentario, Nichelle Prince selló la victoria canadiense con el cuarto gol.

El siguiente partido de Colombia será el miércoles 4 de marzo frente a Argentina. El duelo está programado a las 3:30 p. m. (hora colombiana). El encuentro tendrá lugar en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

Mientras tanto, la jornada se completa ese mismo día con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Canadá a las 6:45 p. m., un duelo que puede definir amplias posibilidades de título. Colombia también se medirá contra Estados Unidos el sábado 7 de marzo a las 3:30 p. m., aunque las sedes pueden variar según el calendario oficial proporcionado por los organizadores del torneo.