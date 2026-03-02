Deportes

Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia en la SheBelieves Cup

La Tricolor femenina en su primera salida en el torneo amistoso fue goleada por Canadá y ahora enfrentará a un rival contra el que se medirá en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Guardar
La selección Colombia jugará otros
La selección Colombia jugará otros dos partidos amistosos en la SheBelieves Cup - crédito FCF

La selección femenina de Colombia vivió un debut desafiante en la SheBelieves Cup 2026 tras caer 4-1 frente a Canadá este domingo 1 de marzo en Nashville, Estados Unidos, resultado que la deja en una posición comprometida de cara a sus aspiraciones en el torneo, que otorga relevancia internacional como antesala a las competencias sudamericanas por un cupo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

La derrota sitúa a Colombia en el último lugar del torneo, mientras que Canadá asciende a la primera posición con tres puntos y una diferencia de goles de +3. Estados Unidos es segunda con una diferencia de gol de +2, mientras que Argentina es tercera sin puntos y -2 de diferencia de gol.

Las canadienses marcaron a los 31 minutos por intermedio de Vanessa Gilles, inaugurando un marcador que se ampliaría en el segundo tiempo. Al minuto 67, Janine Sonis aprovechó un error de la guardameta Katherine Tapia para anotar el segundo tanto. Sydney Collins convirtió el tercer gol mediante tiro libre al 73.

Leicy Santos marcó, de penalti,
Leicy Santos marcó, de penalti, el único gol de la selección Colombia en la derrota ante la selección de Canadá - crédito FCF

Cuando el partido iba 3-0, Leicy Santos descontó para Colombia desde el punto penal al minuto 81. Inmediatamente después, Gisela Robledo recibió la segunda amonestación y fue expulsada. Finalmente, en el último minuto del tiempo reglamentario, Nichelle Prince selló la victoria canadiense con el cuarto gol.

El siguiente partido de Colombia será el miércoles 4 de marzo frente a Argentina. El duelo está programado a las 3:30 p. m. (hora colombiana). El encuentro tendrá lugar en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

Mientras tanto, la jornada se completa ese mismo día con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Canadá a las 6:45 p. m., un duelo que puede definir amplias posibilidades de título. Colombia también se medirá contra Estados Unidos el sábado 7 de marzo a las 3:30 p. m., aunque las sedes pueden variar según el calendario oficial proporcionado por los organizadores del torneo.

El golfista colombiano Nicolás Echavarría alcanzó impresionante logro en su carrera en torneo de Estados Unidos: esta es la millonada que recibirá

El antioqueño conquistó su tercer título en el PGA Tour tras ganar el Cognizant Classic 2026, y se convirtió en el segundo golfista colombiano que gana este trofeo, tras lo conseguido por Camilo Villegas

El golfista colombiano Nicolás Echavarría

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras la derrota de Nacional ante el Deportes Tolima

El partido que cerró la fecha 9 del campeonato colombiano de primera división dejó a los dos equipos en el grupo de los ocho mejores, a falta de diez jornadas para culminar la fase Todos contra todos

Así quedó la tabla de

Juan Carlos Osorio es despedido del Remo tras perder la final del Paraense 2026 ante Paysandu

El entrenador colombiano dejó el cargo luego de un ciclo de menos de tres meses en el club brasileño, marcado por resultados irregulares y cuestionamientos por su manejo del plantel

Juan Carlos Osorio es despedido

Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre

El delantero colombiano abrió el marcador en el clásico de Porto Alegre tras aprovechar un rebote en la media luna

Video: así fue el primer

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Los ciclistas colombianos afrontaron una exigente jornada en el calendario europeo, compitiendo ante los principales equipos del World Tour

Faun Drôme Classic 2026: así
