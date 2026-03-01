James Rodríguez sigue sin debutar en la MLS: el técnico de Minnesota United explicó la decisión ante Cincinnati

James Rodríguez, estuvo en el banquillo de suplentes en la victoria de Minnesota ante Cincinnati - crédito Minnesota United

James David Rodríguez inició oficialmente su etapa en la Major League Soccer (MLS) tras confirmar su fichaje por el Minnesota United. El mediocampista colombiano, ya con el permiso de trabajo expedido por las autoridades estadounidenses, se puso a disposición del técnico neozelandés Cameron Knowles y completó sus primeros entrenamientos con el plantel principal, generando expectativa tanto en la afición de los Loons como en los seguidores de la selección Colombia.

Previo al partido por la segunda fecha de la MLS ante FC Cincinnati, el club emitió un comunicado señalando que James “probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”.

A pesar de la incertidumbre, el cucuteño fue incluido en la convocatoria y se sentó en el banquillo de suplentes, aunque no tuvo minutos en el triunfo 1-0 de Minnesota en el Allianz Field.

Expectativa por el debut y explicación del técnico Knowles

La presencia de James Rodríguez en la lista de convocados desató especulación y entusiasmo entre los hinchas, quienes aguardaban con ansias su estreno en la liga estadounidense.

Sin embargo, el debut tendrá que esperar. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Cameron Knowles explicó las razones detrás de la decisión de no utilizar al colombiano: “Era un partido difícil para entrar. El juego estaba 1-0 y James había estado sentado en el banco durante 75-80 minutos, sólo con una semana de entrenamiento completa con nosotros. Creo que no era la circunstancia ideal para el debut”.

El estratega enfatizó que el proceso de adaptación será paulatino y que la prioridad es que James llegue a punto físicamente y en sintonía con el equipo antes de disputar sus primeros minutos oficiales en la MLS.

El rol de James y la expectativa de la selección Colombia

Si bien el debut oficial de James Rodríguez con Minnesota United aún no se ha producido, su integración al plantel es vista con buenos ojos por el cuerpo técnico de la selección nacional.

Néstor Gabriel Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, valoró positivamente el proceso de adaptación del volante y expresó su optimismo de cara al futuro: “Ha hecho pretemporada con un equipo, está esperando el momento del debut, que es inminente, y bueno, que haga una buena temporada hasta que lo tengamos nosotros con todo el grupo”, declaró Lorenzo a medios nacionales.

Para el mediocampista cucuteño, sumar minutos y recuperar ritmo competitivo en la MLS será fundamental para llegar en plenitud a la Copa del Mundo FIFA 2026, donde aspira a ser protagonista en su tercera participación mundialista.

Cuándo podría debutar James Rodríguez en la MLS

La próxima oportunidad para ver a James Rodríguez con la camiseta de Minnesota United sería el sábado 7 de marzo de 2026, cuando el equipo visite a Nashville SC en el Geodis Park por la tercera fecha de la liga. Con una semana adicional de entrenamientos, se espera que el colombiano empiece a mostrar sus condiciones en la cancha y convenza al cuerpo técnico de que está listo para sumar sus primeros minutos, ya sea como titular o saliendo desde el banco.

El club y el entorno del jugador mantienen la expectativa de que su adaptación sea rápida, pues tanto Minnesota United como la selección Colombia confían en que su calidad y experiencia internacional serán un valor agregado en la temporada y en el camino hacia el Mundial.

Un nuevo reto en la carrera de James

Para James Rodríguez, la MLS representa un nuevo desafío en su carrera, con la oportunidad de brillar en un campeonato en crecimiento y de volver a ser pieza clave tanto en el fútbol de clubes como en la selección nacional.

Su debut es inminente y la expectativa crece en cada jornada, mientras el mediocampista sigue trabajando para estar en óptimas condiciones y dar el salto definitivo en su primera experiencia en el fútbol de Estados Unidos.