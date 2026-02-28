Deportes

El defensor colombiano Yerson Mosquera realizó impresionante salvada en el triunfo del Wolverhampton ante Aston Villa por la Premier League

El central fue clave con una intervención crucial sobre la línea de gol que evitó el empate del Aston Villa, permitiendo que el conjunto local mantuviera la ventaja en un duelo decisivo por la permanencia

Yerson Mosquera celebrando con Rodrigo
Yerson Mosquera celebrando con Rodrigo Gomes en la victoria del Wolves- crédito Andrew Boyers / Action Images via Reuters

El 27 de febrero de 2026, Wolverhampton Wanderers consiguió una valiosa victoria en la Premier League tras vencer 2-0 a Aston Villa, un resultado que le permite alcanzar 13 puntos y mantener una pequeña esperanza de permanencia en la categoría, aunque la salvación sigue siendo un objetivo distante en la tabla.

El encuentro estuvo marcado por la actuación de Yerson Mosquera, quien resultó decisivo en los minutos finales del partido.

La acción determinante ocurrió cerca del cierre, en un momento donde Aston Villa presionaba en busca del empate. Mosquera intervino con una salvada sobre la línea de gol a un remate de Tammy Abraham, cuando la igualdad parecía inminente. El despeje, reconocido inmediatamente por sus compañeros, evitó el empate y mantuvo la ventaja parcial para Wolverhampton al minuto 90+6 de partido.

Este fue el momento cuando en la última jugada del partido, el defensor de la selección Colombia salva a su equipo para asegurar la victoria - crédito @SC_ESPN / X

Previo a esa jugada, Mosquera sostuvo un desempeño como titular, reafirmando su condición de central de la Selección Colombia. Durante el desarrollo del juego, se destacó por su fortaleza en el mano a mano y su control sobre los ataques del conjunto visitante, que aspiraba a sumar puntos para mantenerse en los puestos superiores de la liga.

El desenlace se definió minutos después de la intervención del colombiano, cuando Rodrigo Gomes aprovechó un contragolpe y marcó el segundo gol para Wolverhampton. El disparo de Gomes fue tocado por el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, pero el balón superó la línea y sentenció el resultado.

Con esta victoria, el equipo de Yerson Mosquera se mantiene en la última posición, pero se acerca ligeramente a los puestos de salvación, una meta que continúa siendo muy difícil de alcanzar en la presente temporada.

Estadísticas de Yerson Mosquera en la temporada 2025-2026

Yerson Mosquera disputando una pelota
Yerson Mosquera disputando una pelota con Morgan Rogers - crédito David Klein / REUTERS

El defensor colombiano jugó 20 partidos en 1.591 minutos, recibió en nueve ocasiones la tarjeta amarilla. A continuación, este es el listado de partidos que jugó a lo largo de la temporada:

  • 13 de septiembre de 2025 - Premier League: 66 minutos en el Newcastle 1-0 Wolverhampton
  • 20 de septiembre de 2025 - Premier League: 72 minutos en el Wolverhampton 1-3 Leeds United
  • 5 de octubre de 2025 - Premier League: 1 minuto y gol en el Wolverhampton 1-1 Brighton
  • 1 de noviembre de 2025 - Premier League: 45 minutos y gol en el Fulham 3-0 Wolverhampton
  • 30 de noviembre de 2025 - Premier League: 77 minutos en el Aston Villa 1-0 Wolverhampton
  • 3 de diciembre de 2025 - Premier League: 81 minutos en el Wolverhampton 0-1 Nottingham Forest
  • 8 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Wolverhampton 1-4 Manchester United
  • 13 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos en el Arsenal 2-1 Wolverhampton
  • 27 de diciembre de 2025 - Premier League: 79 minutos en el Liverpool 2-1 Wolverhampton
  • 30 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos en el Manchester United 1-1 Wolverhampton
  • 3 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 3-0 West Ham
  • 7 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Everton 1-1 Wolverhampton
  • 18 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 0-0 Newcastle
  • 24 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Manchester City 2-0 Wolverhampton
  • 31 de enero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 0-2 Bournemouth
  • 7 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 1-3 Chelsea
  • 11 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 0-0 Nottingham Forest
  • 18 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 2-2 Arsenal
  • 22 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Crystal Palace 2-0 Wolverhampton
  • 27 de febrero de 2026 - Premier League: 90 minutos en el Wolverhampton 2-0 Aston Villa

Cuando vuelve a jugar el Wolverhampton

Rodrigo Gomes, izquierda, del Wolverhampton,
Rodrigo Gomes, izquierda, del Wolverhampton, celebra después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier contra Aston Villa, el viernes 27 de febrero de 2026, en Wolverhampton, Inglaterra. (Nick Potts/PA via AP)

Tras el triunfo por 2-0 con los goles de João Gomes y de Rodrigo Gomes, los “Lobos” se medirán ante Liverpool en el estadio Molineux, el 3 de febrero de 2026 a partir de las 3:00 p. m. ( hora de Colombia)

