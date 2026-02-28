Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto del partido entre la selección Colombia y Argentina por la última fecha del hexagonal del Sudamericano Sub20 de Paraguay.
La selección Colombia femenina Sub 20 llega a la última jornada del Sudamericano de Paraguay con su clasificación al Mundial femenino de Polonia en juego. Un triunfo frente a Argentina le asegura el cupo, mientras que otros resultados obligarían a depender de terceros y de la diferencia de goles.
El partido se jugará el 28 de febrero de 2026 en el estadio Luis Alfonso Giani, de Villa Elisa, Asunción, Paraguay a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Caracol Sports, Ditu, de Dsports 2 y de la aplicación de Dgo.
El 25 de febrero de 2026, la selección Colombia Sub20 femenina consiguió una victoria 2-0 sobre Venezuela en la cuarta jornada del hexagonal final, situación que le permite permanecer en zona de clasificación directa al Mundial Sub20 femenino y afrontar la última fecha dependiendo de sí misma.
Por los lados de la selección Argentina Femenina Sub20 obtuvo una goleada al imponerse 4-0 ante Paraguay en la penúltima fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino de la Conmebol, manteniendo la expectativa por la clasificación al Mundial Sub20 de Polonia de la FIFA 2026. Este triunfo no solo refuerza sus posibilidades de asegurar uno de los dos cupos restantes.
El partido jugado en territorio paraguayo tuvo a la selección Argentina como protagonista absoluta desde el inicio. Annika Paz marcó el primer gol a los 23 minutos, mientras que Kishi Núñez amplió la diferencia a los 36 minutos, enviando al equipo argentino al descanso con una ventaja de dos tantos.