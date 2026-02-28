Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

La Tricolor buscará ante Argentina
La Tricolor buscará ante Argentina su paso al Mundial de Polonia 2026

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto del partido entre la selección Colombia y Argentina por la última fecha del hexagonal del Sudamericano Sub20 de Paraguay.

13:21 hsHoy

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

El plantel afronta el reto decisivo en Paraguay el sábado 28 de febrero, cuando tiene grandes opciones para clasificar al certamen de la FIFA

La selección Colombia femenina sub-20
La selección Colombia femenina sub-20 viene de vencer a Venezuela por 2-0

La selección Colombia femenina Sub 20 llega a la última jornada del Sudamericano de Paraguay con su clasificación al Mundial femenino de Polonia en juego. Un triunfo frente a Argentina le asegura el cupo, mientras que otros resultados obligarían a depender de terceros y de la diferencia de goles.

13:02 hsHoy

La selección Colombia por fin ganó en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Venezuela por 2-0

Las cafeteras sumaron sus primeros tres puntos con las anotaciones de Marian Sterling y Juana Ortegón, quedando cerca de clasificar al mundial de Polonia

La Selección Colombia femenina sub-20
La Selección Colombia femenina sub-20 superó a Venezuela por 2-0 en el hexagonal final del Sudamericano de Paraguay
12:15 hsHoy

Así va la tabla de posiciones del Sudamericano Sub20 de Paraguay

La "Tricolor" ganó ante Venezuela
La "Tricolor" ganó ante Venezuela y sueña con un cupo al Mundial
  1. Brasil: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  2. Ecuador: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  3. Colombia: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Argentina: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  5. Paraguay: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  6. Venezuela: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
12:14 hsHoy

La Tricolor sueña con jugar en Polonia

Maithé López es una de
Maithé López es una de las grandes figuras de la selección Colombia

El partido se jugará el 28 de febrero de 2026 en el estadio Luis Alfonso Giani, de Villa Elisa, Asunción, Paraguay a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Caracol Sports, Ditu, de Dsports 2 y de la aplicación de Dgo.

El 25 de febrero de 2026, la selección Colombia Sub20 femenina consiguió una victoria 2-0 sobre Venezuela en la cuarta jornada del hexagonal final, situación que le permite permanecer en zona de clasificación directa al Mundial Sub20 femenino y afrontar la última fecha dependiendo de sí misma.

Por los lados de la selección Argentina Femenina Sub20 obtuvo una goleada al imponerse 4-0 ante Paraguay en la penúltima fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino de la Conmebol, manteniendo la expectativa por la clasificación al Mundial Sub20 de Polonia de la FIFA 2026. Este triunfo no solo refuerza sus posibilidades de asegurar uno de los dos cupos restantes.

El partido jugado en territorio paraguayo tuvo a la selección Argentina como protagonista absoluta desde el inicio. Annika Paz marcó el primer gol a los 23 minutos, mientras que Kishi Núñez amplió la diferencia a los 36 minutos, enviando al equipo argentino al descanso con una ventaja de dos tantos.

