La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano

Luego de la goleada 3-0 ante Argentina que aplazó la celebración, el combinado nacional tuvo la ayuda de las canarinhas que se coronaron campeonas sobre Venezuela

La Selección Colombia volvió al
La Selección Colombia volvió al Mundial Femenino Sub-20, en la edición de Polonia 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina Sub20 volvió a clasificar a la Copa del Mundo de la categoría en Polonia, luego de afrontar una fase final del Sudamericano complicada porque perdió tres de los cinco partidos, pero otros resultados la beneficiaron para ingresar al certamen.

El combinado nacional tuvo ayuda de Brasil porque venció a Venezuela, que era el único rival que podía quitarle a la Tricolor el cuarto puesto en la tabla de posiciones del hexagonal, después de que bajara una casilla por la goleada sufrida contra Argentina por 3-0.

De esta manera, el conjunto cafetero accedió a su cuarto mundial juvenil en la rama femenina, el primero fue en Alemania 2010 y con su mejor presentación en la historia, que fue semifinales, seguido por las ediciones de Costa Rica 2022 y Colombia 2024, en esta última alcanzando los cuartos de final.

Carlos Paniagua, el arquitecto de las selecciones femeninas juveniles

Esta nueva gesta es gracias al técnico Carlos Paniagua, que desde el inicio de su gestión ha sido el responsable de formar y conseguir los éxitos de los equipos juveniles en la década de 2020, con un proyecto que dio grandes figuras como Linda Caicedo, Luisa Agudelo, entre otras.

El técnico Carlos Paniagua ha
El técnico Carlos Paniagua ha dirigido a las selecciones Colombia femeninas juveniles desde 2021 - crédito Colprensa

El siguiente objetivo del timonel será el Sudamericano Femenino Sub-17, que también se jugará en Paraguay y desde 2025 se disputa de manera anual, al igual que el mundial de Marruecos, por decisión de la FIFA para fortalecer las bases de futbolistas en todos los seleccionados del planeta.

Noticia en desarrollo...

