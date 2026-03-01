Así terminó la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub20

Colombia y Argentina se midieron en la última jornada del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina Sub20 le cumplió al país con la clasificación al mundial de Polonia 2025, que era uno de los objetivos en el Sudamericano de Paraguay junto al título del certamen, que no pudo conseguir porque los resultados no le alcanzaron y el mal inicio en el hexagonal.

Terminado el campeonato, la Tricolor también definió su posición en la tabla, en la que se entregaron cuatro cupos al certamen de la FIFA, de los cuales, dos ya estaban listos desde la tercera fecha y el resto se pelearon en la última jornada, disputada el sábado 28 de febrero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber cuáles serán los rivales del combinado nacional en el mundial, durante el sorteo del certamen que comenzará el 5 de septiembre y terminará el 27 del mismo mes, con cuatro sedes, 24 participantes y 52 compromisos para conocer a la nueva campeona juvenil.

Así terminó el Sudamericano Femenino Sub-20

La última fecha terminó con mayor suspenso del que se esperaba, debido a que se debió esperar hasta el último compromiso para saber cuál era la nueva campeona del certamen y la última clasificada a la Copa del Mundo en Polonia, luego de lo ocurrido en dos primeros juegos del día.

La selección Colombia femenina sub-20 terminó en la cuarta posición del hexagonal final, con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y tres derrotas, con tres goles a favor y seis en contra, para una diferencia de -3 que casi le cuesta la clasificación al torneo de la FIFA.

El cuadro de Carlos Paniagua comenzó la fecha 5 de la segunda fase en la tercera casilla, pero Argentina, en el segundo tiempo, aceleró y aprovechó los errores defensivos en el área, sacando una sólida victoria 3-0 para robarle el puesto a las cafeteras, que debieron esperar unas horas para definir su clasificación.

Por fortuna, Brasil fue la responsable de que Colombia mantuviera el cuarto puesto, pues superó a Venezuela por 2-0 y dejó a la Vinotinto sin opciones de llegar al mundial, para el que necesitaba los tres puntos para bajar a la Tricolor, además de que superó a Paraguay en la diferencia de gol.

Otro resultado importante del día fue la goleada de Ecuador sobre las paraguayas por 4-1, para que la Tri cerrará su presentación en el Sudamericano con 11 unidades en el hexagonal y, por unas horas, fuera la campeona del certamen hasta que aparecieron las canarinhas.

Posiciones del hexagonal del Sudamericano

Brasil (Campeona): 13 puntos (+9) Ecuador: 11 puntos (+6) Argentina: 7 puntos (+2) Colombia: 4 puntos (-3) Paraguay: 4 puntos (-8) Venezuela: 2 puntos (-6)

Noticia en desarrollo...