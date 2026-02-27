Deportes

Edwin Cardona y la charla con Alfredo Morelos: así se decidió el penal que cambió el partido ante Santa Fe

El mediocampista fue clave en la reacción anímica del equipo durante la segunda parte, sumando liderazgo y visión de juego para impulsar la remontada Verdolaga


Edwin Cardona mediocampista de Nacional
Edwin Cardona mediocampista de Nacional le dio motivación a Alfredo Morelos para marcar nuevamente en la Liga BetPlay - crédito @nacionaloficial/Jefatura de prensa Atlético Nacional

Atlético Nacional firmó una remontada fundamental en la fecha 5 de la Liga BetPlay al vencer 1-2 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. El conjunto dirigido por Diego Arias inició el compromiso cuesta arriba tras el gol de Omar Fernández a los 9 minutos, pero la reacción del equipo paisa en la segunda mitad fue clave para llevarse tres puntos vitales, escalar en la tabla y afianzar confianza antes de los retos que vendrán en el semestre.

El cuerpo técnico de Nacional decidió apostar por variantes en el complemento. Al minuto 57, Edwin Cardona ingresó por Juan Rengifo y cambió la cara del equipo. El mediocampista le dio mayor circulación y claridad al ataque verde. Cardona, con su experiencia y visión, fue clave en la gestión de los tiempos y la toma de decisiones en campo contrario.

Edwin Cardona revela la conversación con Morelos: motivación y confianza

Edwin Cardona le cedió el
Edwin Cardona le cedió el penal a Alfredos Morelos ante Santa Fe - crédito Atlético Nacional

Más allá de lo táctico, la remontada tuvo una historia previa. Tras el partido, Cardona reveló a Dsports que, durante el viaje a Bogotá, Alfredo Morelos se mostró impaciente por no aparecer entre los máximos goleadores del torneo, a pesar de sus buenas actuaciones: “Veníamos en el avión y él vio una imagen que no aparecía en los goleadores. Ellos llevaban cinco y dijo ‘no estoy ahí’. Le dije tranquilo que ya la vas a meter y vas a estar arriba”.

La confianza de Cardona fue determinante. Cuando el árbitro Diego Ulloa sancionó un penal discutido en el segundo tiempo -una jugada que también generó polémica por el gol anulado a Santa Fe en el cierre-, el propio Cardona, habitual cobrador, cedió la responsabilidad a Morelos. El delantero no falló y empató el partido, anotando el primero de su cuenta esa noche.

El respaldo grupal y la relación en el vestuario

Atlético Nacional remontó el marcador
Atlético Nacional remontó el marcador y se llevó los tres puntos a casa - crédito Lina Gasca/Colprensa

Morelos, que regresó al fútbol colombiano con la presión de ser el referente ofensivo, agradeció el gesto de Cardona y explicó la dinámica en la toma de decisiones: “Las decisiones las tomamos en el campo de juego, tenemos una bonita relación, si él lo hubiera pateado lo habría apoyado al máximo... ganarme esa confianza y poder ejecutar ese penalti que era importante para empatar”, sostuvo el goleador.

El segundo tanto de Morelos llegó tras una jugada colectiva en la que Andrés Román filtró un pase preciso. El delantero de Cereté, con temple y categoría, definió para sellar el 1-2 definitivo, consolidándose como el máximo artillero de la Liga BetPlay tras ocho jornadas, aunque algunos equipos aún tienen partidos pendientes. Este rendimiento lo posiciona como figura no solo en Nacional, sino en el campeonato colombiano.

Nacional, escolta del líder y con la mira en el primer lugar

Atlético Nacional lleva tres triunfos
Atlético Nacional lleva tres triunfos en la Liga BetPlay y otros tres juegos aplazados - crédito Atlético Nacional

Con esta victoria, Atlético Nacional escaló a la segunda posición de la tabla de clasificación, solo escoltando a Internacional de Bogotá. El equipo paisa ha venido consolidando su funcionamiento, mostrando solidez defensiva y variantes ofensivas, aspectos que serán fundamentales en la pelea por el liderato y en el tramo decisivo del campeonato.

El próximo desafío: Tolima, un rival de peso y la pelea por la cima

Ahora la mente del cuerpo técnico y los jugadores está puesta en el próximo reto: Nacional enfrentará a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro por la novena fecha del torneo. El duelo será una prueba exigente para medir el verdadero nivel de los verdolagas ante un rival directo y en condición de visitante, donde buscarán mantener la racha de victorias y seguir sumando puntos que los acerquen al liderato.

Además, el equipo paisa ya empieza a preparar su agenda internacional, pensando en la Copa Sudamericana y la necesidad de llegar en plenitud física y futbolística a los partidos definitivos del semestre.

