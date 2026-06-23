Exdirector del Dapre de Duque le salió al paso a mensajes de Gustavo Petro sobre supuesto fraude: lo acusó de querer confundir a los colombianos

El exdirector del Dapre en el gobierno de Iván Duque, Víctor Muñoz, se pronunció tras los recientes mensajes del presidente Gustavo Petro sobre aparente fraude - crédito @infopresidencia/X

Frente a las reiteradas denuncias en sus redes sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, que insistió en la narrativa de un presunto fraude en la segunda vuelta, efectuada el domingo 21 de junio, y habló de algoritmos vulnerables, formularios alterados y dinero extranjero para desprestigiar a su sector, el exdirector del Dapre Víctor Muñoz le salió al paso de estas informaciones e hizo importantes claridades.

De acuerdo con Muñoz, el mandatario saliente mezcla nociones de ciberseguridad, software y procedimiento electoral y sostuvo que en el país el resultado con validez jurídica no nace de un servidor, como quiere hacerlo ver a sus más de 8 millones de seguidores y la opinión pública, sino del escrutinio físico sobre actas firmadas.

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En su cuenta de X, el exdirector del Dapre Víctor Muñoz hizo pública su respuesta al presidente Gustavo Petro, en relación con supuestas denuncias sobre irregularidades - crédito @vicmunro/X

El exfuncionario, que es uno de los fundadores de la firma encuestadora Guarumo, centró sus apreciaciones en lo que sería a su juicio un punto técnico, pero también jurídico. En primer lugar, indicó que el preconteo “no define el resultado oficial” y su función es “únicamente informativa”; pues según sostuvo, la base del escrutinio es el formulario E-14 en papel, diligenciado y firmado por los jurados de votación respectivos.

El comentario de Muñoz se conoció luego de que Petro, en una de sus al menos cinco publicaciones sobre el tema, dijo que presentaría los algoritmos “que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista” y que permitirían que “estados poderosos con capacidad computacional” reemplacen la voluntad de los votantes colombianos; pese a que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio solo fue del 0,003%.

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Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro habló sobre un supuesto fraude en los comicios del 21 de junio y apuntó a los dueños de Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado, en uno de sus mensajes, denunció que “entraron millones de dólares del exterior” para campañas de desprestigio contra el Gobierno, contra él, contra el Pacto Histórico y contra Iván Cepeda, y aseguró que existen “cuentas, transacciones y nombres de empresas, personas nacionales y extranjeras, partidos y grupos de narcotraficantes” que habrían financiado esas acciones de injerencia externa.

Muñoz sostuvo que el escrutinio oficial depende del papel y no del software

En su respuesta a través de la red social X, Muñoz buscó desmontar la idea de que un algoritmo pueda alterar el resultado con efecto legal. Explicó que “ningún algoritmo puede modificar un E-14 que ya fue firmado y quedó bajo custodia” y remarcó que, ante cualquier diferencia entre una imagen publicada y el documento físico, “prevalece siempre el original en papel”; por lo que desmintió las versiones de Petro.

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En sus afirmaciones, el exfuncionario agregó que herramientas como el hash y la estampilla de tiempo solo sirven para verificar la integridad de un archivo digital publicado. Según dijo, esos mecanismos “no cuentan votos, no alteran formularios y no tienen efecto alguno sobre el escrutinio físico”, con lo que también desvirtuó otro de los argumentos del primer mandatario, que insinuó aparentes irregularidades.

Con este mensaje en la red social X,, que no fue el único en ese sentido, el presidente Gustavo Petro señaló que hubo manipulación de los comicios del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

En la misma línea, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia rechazó que una metabase pueda ser presentada como un elemento con incidencia electoral directa. Muñoz la definió como una herramienta para consultar o visualizar información y aseguró, contrario a las versiones del primer mandatario, que “no procesa votos, no ejecuta el escrutinio y no tiene capacidad para modificar actas electorales”.

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En sus afirmaciones, Muñoz resumió su argumento en una frase: en Colombia, “los votos no están en un servidor”. Según su explicación, los sufragios que determinan el ganador de la contienda, como en este caso sucedió con el abogado Abelardo de la Espriella, están en formularios físicos firmados, custodiados y sometidos a escrutinio por las autoridades electorales, con presencia de partidos, campañas y testigos.