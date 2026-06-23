Datos del Instituto de Pensamiento Progresista tumban la teoría del ‘voto fusil’ a favor de Iván Cepeda: “No porque los obliguen”

Un análisis de más de mil municipios encontró que la presencia de grupos armados no predice el voto por Iván Cepeda cuando se aplican modelos estadísticos avanzados - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Un riguroso análisis estadístico desmontó la narrativa del supuesto “voto fusil” que sectores de la oposición empezaron a emplear para cuestionar los apoyos que obtuvo el candidato de la izquierda Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026.

A través de una investigación técnica, el Instituto de Pensamiento Progresista (IPP) de Colombia demostró que la presencia de bandas criminales no influyó en el comportamiento de los votantes, debilitando las acusaciones que buscaban deslegitimar el resultado en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

La controversia se encendió tras conocerse las cifras de preconteo de la segunda vuelta presidencial, en la que el abogado Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando por un estrecho margen de 250.830 sufragios a Iván Cepeda, que alcanzó 12.708.712 apoyos con el 99,99% de las mesas informadas.

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Ante una diferencia tan reñida, líderes de la derecha denunciaron que el aumento masivo de la votación en departamentos como Chocó, Putumayo y Nariño correspondía a presiones ilegales de Grupos Armados Organizados (GAO) en favor del progresismo.

Según el estudio, Iván Cepeda ganó 308 municipios con presencia de GAO y Abelardo de la Espriella 299, una diferencia mínima - crédito @InsPenPro/X

Uno de los principales promotores de esta teoría fue el congresista Andrés Forero, que sugirió anomalías en la participación ciudadana; por medio de su cuenta en la red social X escribió: “Entre 1a y 2a vuelta la participación electoral en todo el país pasó de 57,88 a 63,60 %. En departamentos con gran presencia de grupos armados como Nariño y Chocó esa diferencia fue del doble. Todo apunta a que ese crecimiento anormal responde al voto fusil”.

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Los argumentos del IPP frente a las acusaciones de fraude electoral

Frente a esta ola de señalamientos, el IPP decidió responder públicamente utilizando herramientas de la academia y modelos matemáticos complejos para evaluar la conducta electoral en 1.102 municipios del territorio nacional. Los resultados arrojados por el centro de estudios echaron por tierra las sospechas de coacción.

“Los datos DESTRUYEN el mito del ‘voto fusil’ de @IvanCepedaCast. El mapa es claro. Analizamos 1.102 municipios con modelos econométricos espaciales. Cuando se aplica el modelo correcto, el efecto desaparece. La narrativa dice: ‘en los municipios con grupos armados (GAO) la gente vota por Cepeda bajo coacción’ (sic)”, posteó el instituto en una serie de publicaciones en respuesta a esta teoría que surgió.

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Andrés Forero denunció “voto fusil”, pero estudio de 1.102 municipios concluye que no hay evidencia de coacción electoral - crédito @InsPenPro/X

“Si eso fuera cierto, habría que demostrar que la presencia de GAO predice el voto por Cepeda después de controlar todo lo demás. ¿Qué encontramos? Que NO lo predice (sic)” , explicó la institución investigadora.

El IPP publicó mapas detallados que revelan que el control de las organizaciones al margen de la ley en los municipios afectó de igual manera a ambas campañas. Según las cifras oficiales de la entidad, Iván Cepeda obtuvo la victoria en 308 municipios con fuerte presencia de los GAO, mientras que Abelardo de la Espriella ganó en 299 poblaciones bajo las mismas condiciones de orden público, lo que muestra un equilibrio casi ‘perfecto’.

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Lo que dicen los datos sobre el comportamiento electoral en zonas rurales

Los investigadores explicaron que para llegar a estas conclusiones midieron la vulnerabilidad socioeconómica de los habitantes, el tamaño de la población según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las tasas de homicidios, la inversión pública estatal y los niveles de participación.

“El truco que genera el mito. Los municipios con presencia de GAO se concentran en ciertas regiones: Caribe, Pacífico, llanos orientales. Algunos municipios votan Cepeda y el progresismo, pero por razones históricas, de exclusión y de afinidad político. NO PORQUE LOS OBLIGUEN (sic)”, escribió el IPP en X.

El Instituto de Pensamiento Progresista concluyó que las denuncias sobre presunta coacción electoral carecen de respaldo empírico - crédito @InsPenPro/X

En un primer análisis simple (MCO bivariado), la presencia de GAO parece tener un efecto positivo relevante sobre el voto por Cepeda, con un coeficiente de +0.803. Sin embargo, al incorporar variables de control en un modelo más completo, el efecto cae drásticamente a +0.125 y deja de ser estadísticamente significativo.

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Los resultados indican que la asociación observada inicialmente se explica por otros factores territoriales y socioeconómicos, no por la presencia de grupos armados. En consecuencia, la evidencia estadística no respalda la tesis de que los GAO hayan favorecido de manera significativa el voto por Iván Cepeda en la primera vuelta de 2026.

Aunque un análisis inicial mostraba una relación entre la presencia de GAO y el respaldo electoral al candidato progresista, los modelos estadísticos más robustos reducen ese efecto hasta volverlo inexistente - crédito @InsPenPro/X

En el modelo más simple, conocido como MCO bivariado, la presencia de GAO muestra un efecto alto y estadísticamente significativo sobre el apoyo electoral a Cepeda, con un coeficiente de +0.850. No obstante, al incorporar variables de control en un modelo más completo, el efecto cae a +0.267, aunque todavía mantiene significancia estadística.

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Cuando el análisis añade efectos fijos por departamento, el coeficiente disminuye aún más hasta +0.173. De acuerdo con el IPP, al utilizar un modelo de rezago espacial (SAR), que controla la influencia de los municipios vecinos y la distribución territorial del voto, el efecto se reduce drásticamente a +0.092 y deja de ser estadísticamente significativo.

Los resultados evidenciaron que la relación observada inicialmente entre la presencia de grupos armados y el voto por Cepeda pierde fuerza a medida que se consideran otros factores explicativos.

La investigación encontró que la aparente influencia de los grupos armados sobre la votación de Iván Cepeda pierde fuerza a medida que se incorporan controles territoriales, socioeconómicos y espaciales - crédito @InsPenPro/X

Para concluir el informe digital, el instituto hizo un llamado a la responsabilidad política y pidió respetar la voluntad democrática de las poblaciones rurales de Colombia, bajo el argumento de que sus preferencias electorales responden a dinámicas sociales reales y no a la influencia del miedo.

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