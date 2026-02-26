Santa Fe reclamó ante la FCF: Eduardo Méndez, presidente del equipo, ironizó sobre el árbitro y pidió que lo postulen para la final del Mundial 2026

César Haydar entró en polémica por una supuesta falta de Hugo Rodallega, en el gol anulado de Santa Fe ante Nacional - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe no logró aprovechar la localía en el estadio El Campín de Bogotá y terminó cayendo 1-2 ante Atlético Nacional en el compromiso pendiente de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026.

El partido, que se jugó tras la recuperación de la gramilla, tuvo emociones de principio a fin y estuvo marcado por la remontada Verdolaga, gracias a un doblete de Alfredo Morelos, que fue determinante para darle la vuelta al marcador tras el gol inicial del cuadro Cardenal.

Más allá del resultado deportivo, el partido quedó envuelto en la polémica por dos jugadas clave: el penalti sancionado a favor de Nacional tras una falta de Daniel Torres sobre Milton Casco, y el gol anulado a Omar Fernández por una infracción previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

Estas decisiones arbitrales generaron inconformidad en el cuerpo técnico y la dirigencia de Santa Fe, que optaron por elevar la voz ante los organismos competentes.

Santa Fe eleva su reclamo: queja formal a la FCF y la Comisión Arbitral

Omar Fernández fue el autor del primer gol del partido en el estadio El Campín - crédito Lina Gasca / Colprensa

El presidente del club capitalino, Eduardo Méndez, expresó su malestar por el arbitraje de Diego Ulloa, en entrevista con el medio deportivo AS.

“Los árbitros son seres humanos que pueden errar, pero tantas veces en 90 minutos es muy complicado y cuando se reconoce por parte de los infractores, ahí certifica el comportamiento del árbitro”, dijo Méndez, haciendo referencia a las declaraciones de César Haydar, que admitió en rueda de prensa haber sido “más vivo porque el fútbol es de contacto” en la jugada polémica.

En tono irónico, el directivo añadió: “Muchas cositas hubo, ese señor lo voy a candidatizar para que pite la final del mundo, la verdad se lo merece”. Más allá de la ironía, Santa Fe formalizó su inconformidad con una carta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Comisión Arbitral, solicitando que se remita el perfil del árbitro y la terna arbitral, incluyendo el VAR, a la FIFA y al presidente Gianni Infantino para que lo consideren en la próxima Copa del Mundo o incluso en una final del certamen mundialista.

La carta, además, sugirió que otros árbitros del fútbol colombiano deberían estar en la lista de candidatos, aunque advirtió que su ausencia en la liga local por una eventual convocatoria mundialista sería un golpe para el torneo nacional.

Repercusiones y urgencia de resultados para Santa Fe

Santa Fe debe seguir ganando para recuperar el terreno que cedió en las anteriores jornadas de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El equipo dirigido por Pablo Repetto deberá pasar la página rápidamente tras este revés. Santa Fe acumula apenas 10 puntos en nueve fechas, producto de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, lo que lo deja en la casilla 12 y fuera de la zona de playoffs.

Con solo 19 jornadas programadas en el primer semestre, la presión es máxima: el jueves 5 de marzo, el Cardenal visitará a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde está obligado a sumar para no alejarse de la lucha por entrar entre los ocho mejores.

Hugo Rodallega también cuestionó el arbitraje

Hugo Rodallega mostró su molestia por el árbitro del partido - crédito Lina Gasca/Colprensa

En la zona mixta de El Campín, Hugo Rodallega fue directo en su análisis del trabajo arbitral: “Ulloa me dejó sorprendido, porque en el sorteo de capitanes se habla de dar continuidad, que no todo contacto es falta, pero luego no lo ponen en práctica y así es difícil”.

El delantero vallecaucano expresó su frustración por la falta de coherencia en las decisiones del juez central, sumándose al reclamo institucional del club.

Santa Fe vive días de tensión y autocrítica tras la derrota ante Nacional y la controversia arbitral. El club espera respuestas de las autoridades y busca reenfocarse en la liga colombiana, consciente de que cada punto será vital en el corto calendario previo al Mundial FIFA 2026.