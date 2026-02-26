Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

El estadio Santiago Bernabeu fue un hervidero para el partido de vuelta por los playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica. El conjunto merenguen un partido marcado por la polémica del juego de ida, dado por las acusaciones de Vinicius Junior de recibir comentarios racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni.

Este fue inhabilitado de manera preventiva para dicho encuentro, siendo baja en el Benfica. Tampoco estaría José Mourinho en el banco de suplentes, expulsado en la ida en Lisboa. Sí estaría en cambio Richard Ríos, que ya tuvo sus primeros minutos de regreso a las canchas en el primer partido y en esta ocasión fue confirmado entre los 11 inicialistas.

Debido a la necesidad del Benfica de revertir la desventaja de un gol en la serie, Ríos jugó en una posición más ofensiva de la habitual, ocupando por momentos el puesto de creativo mientras Rafa Silva hacía pareja en ataque con Vangelis Pavlidis.

Como resultado, la visita salió con determinación de empatar la serie desde el pitazo inicial, encontrándolo a los 14 minutos con una jugada iniciada por el colombiano, que filtró un pase de primera intención a Pavlidis, que desbordó por la derecha y remató a puerta. El arquero merengue, Thibaut Courtois, contuvo el tiro, pero Rafa Silva capturó el rebote y batió al belga para abrir el marcador e intensificó las expectativas de un desenlace impredecible, debido al mal arranque de partido de los dirigidos por Álvaro Arbeloa que acusaron la baja de Kylian Mbappé para este encuentro.

Rafa Silva abrió el marcador en el Santiago Bernabeu, gracias a un buen inicio de partido del Benfica - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

No obstante, el Real Madrid reaccionó rápidamente y dos minutos después llegó al empate. Nicolpas Otamendi intentó cederle el balón a Ríos con un pase largo, pero Tchouameni lo interceptó y lideró una acción de ataque rápida. El francés (que no fue cubierto por Ríos luego de la pérdida de balón pese a ser el que estaba más cerca) cedió a la derecha para Arda Guler, que pasó a Federico Valverde.

El uruguayo vio a Tchouameni señalándole el pase al borde del área visitante, le cedió el balón y este soltó un fuerte remate de media distancia con el que batió al arquero Trubin. Esta respuesta inmediata le devolvió la tranquilidad al equipo español, pero no disminuyó la proyección ofensiva del Benfica.

Aurelien Tchouameni empató el partido luego de un error en salida del Benfica - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

La actuación de Richard Ríos continuó marcando el desarrollo del encuentro. El mediocampista de la selección Colombia fue protagonista en múltiples acciones de peligro, siendo la más destacada la que tuvo al minuto 37, cuando recibió al borde del área y soltó un potente remate rastrero que Courtois despejó con una notable estirada.

Richard Ríos estuvo entre los más destacados del partido en el Benfica, propiciando constantes situaciones de ataque - crédito AFP

En la parte complementaria las Águilas se mostraron menos lucidas en la creación de juego, pese a lo cual Ríos fue el más insistente del equipo, pidiendo el balón y buscando iniciar jugadas de ataque constantemente. Pese a ello, el Real Madrid se fue asentando cada vez más en el campo de juego y logró mantener a raya los intentos del Benfica por volver a ponerse en ventaja en el marcador.

Finalmente, los de Arbeloa sellaron la victoria con un contraataque iniciado por Valverde, que filtró un balón para Vinicius con toda la defensa del Benfica jugada al ataque. El brasileño no desaprovechó el espacio disponible y batió a Trubin para sellar la victoria y la clasificación a octavos de final del cuadro merengue, provocando el delirio en las tribunas del Santiago Bernabeu.

Con un remate cruzado, Vinicius Junior selló la clasificación del Real Madrid a los octavos de final de la Champions League - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

El marcador no se movió más y el Benfica ahora tendrá que pensar en la Europa League, torneo al que accede por no superar los playoffs de la Champions League. El sorteo se realizará el próximo viernes 27 de febrero.