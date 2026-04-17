Record Store Day Colombia 2026: conozca los lanzamientos exclusivos de la jornada

El 18 de abril Colombia se sumará a la celebración del Record Store Day, evento que celebra la música en formato físico a nivel mundial - crédito @recordstoredaycolombia/Instagram y Europa Press

El próximo sábado 18 de abril, las discotiendas independientes y los coleccionistas de música en Colombia celebran el Record Store Day 2026, una jornada que impulsa la vigencia del formato físico en un mercado dominado por el consumo de plataformas digitales y su tendencia a priorizar las canciones solas en perjuicio de la experiencia inmersiva de un álbum de larga duración.

Más allá de las ventas, la cita anual logra consolidar a las discotiendas como espacios culturales y fortalece la presencia de los catálogos locales gracias a lanzamientos exclusivos en los que discotiendas de todo el mundo participan. Colombia no es la excepción, y gracias a su creciente estatus como bastión musical en América Latina, existen listas con lanzamientos especialmente planificados para la ocasión.

El álbum 'Sinfónico' de Estados Alterados reúne 12 canciones reinterpretadas junto a la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá y se lanzará en vinilo durante el Record Store Day, varias semanas antes de su publicación en plataformas digitales - crédito cortesía Estados Alterados

Uno de los más significativos involucra a Estados Alterados, que hace unos días anunció el lanzamiento de Sinfónico, un álbum grabado con la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá en el que reinterpretan varios temas de su catálogo, siendo Seres De La Noche el primer adelanto.

El tracklist anunciado para esta producción en su formato físico incorpora 10 canciones, agrupadas en dos lados: el lado A contendrá La Fiebre de Marzo, Mantra, Muévete, Pueblo y Contenme, mientras que el lado B incluye Seres de la Noche, Animal, Miedo, Opulencia y El Velo.

Otro lanzamiento destacado a nivel nacional incluye a Under Threat, agrupación de bogotana de death metal melódico de las más destacadas en su género, que publicará el EP de 10 pulgadas Ashes From Paradise/The Missing Point, que reúne sus sencillos de 2025 editados manualmente.

Otros lanzamientos exclusivos listados por el Record Store Day incluyen Moon Safari - The Athens Concert, de los franceses Air, interpretando su álbum más reconocido internacionalmente, Live A L’olympia de Jeff Buckley en una colección de dos LPs, rarezas de David Bowie durante su etapa del álbum Outside a mediados de los 90, Confessions Tour - Live From London de Madonna en dos vinilos (justo la semana en que anunció la secuela de su emblemático Confessions On A Dance Floor), el 7 pulgadas Cumbia Lenta/Ven A Bailar de Amantes Del Futuro, y el debut de Maria Daniela y Su Sonido Lasser, editado por primera vez en formato vinilo, en edición limitada.

El álbum en vivo de Madonna en Londres, como parte del Confessions Tour de 2006, destaca entre las novedades mundiales del Record Store Day 2026 - crédito @marianosperanza/Instagram

La inclusión de estos títulos garantiza que el evento trascienda la mera exhibición de catálogos: apoya la creación contemporánea y propicia el diálogo entre tradiciones y futuros sonoros.

El Record Store Day y su papel en la industria musical

El evento funciona como una herramienta de visibilización especialmente utili para los artistas independientes, y activa una red que conecta tiendas independientes, sellos discográficos y comunidades de oyentes a través de la experiencia de la escucha mediada por el objeto musical.

La estructura del Record Store Day en Colombia se distingue por adaptar un modelo global, creado en 2008, a una realidad local donde las discotiendas encontraron un nicho de mercado suficientemente importante para que se generen espacios y experiencias dedicadas a la escucha. No es casualidad que en tiempos recientes cobraran fuerza las listening party, eventos donde los artistas brindan al oyente una escucha exclusiva de sus álbumes, previo a su estreno en plataformas de streaming.

El evento junta discotiendas de todo el país con lanzamientos exclusivos y eventos especiales que renunen melómanos de todo el país - crédito Europa Press

En la última década, el aumento sostenido de estos comercios en distintas ciudades evidencia un cambio de lógica: mientras antes el disco era un producto de masas, hoy se valora como objeto de culto, como símbolo de identidad y como un elemento de colección ya sea por lo estético o por su calidad sonora.

El significado de la jornada se mide en su capacidad para fortalecer prácticas como la escucha profunda y el coleccionismo, y en la revalorización de los objetos musicales frente a la digitalización global, severamente cuestionada en los últimos años por artistas y consumidores debido a los pocos réditos que genera en concepto de regalías.