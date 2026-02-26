Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

El Tolima se hizo fuerte
El Tolima se hizo fuerte en San Cristóbal y buscará ratificar su ventaja en Ibagué - crédito @cdtolima / X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

13:42 hsHoy

Promoción para los hinchas del Deportes Tolima: juego de Copa Libertadores ante Táchira en Libertadores y Atlético Nacional en Liga BetPlay en un 2x1

El cuadro tolimense sacó una
El cuadro tolimense sacó una promoción en combo para que los amantes del "Vinotinto y Oro" puedan asistir al duelo ante Deportivo Táchira por la Copa Libertadores y de Liga BetPlay ante Nacional - crédito @cdtolima / X
13:14 hsHoy

Así va la fase 2 de la Conmebol Libertadores

Independiente Medellín ya pasó en
Independiente Medellín ya pasó en su llave ante Liverpool de Uruguay y esperará por el ganador entre Juventud de Uruguay y Guaraní de Paraguay - crédito @Libertadores / X

24 de febrero de 2026

Huachipato (Chile) 1 -2 Carabobo (Venezuela)

  • Estadio: Huachipato-CAP Acero
  • Goles: Eric Ramírez al minuto 29 y Edson Tortolero al 42 para Carabobo, descontó Cris Martínez al 87 para Huachipato
  • Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)
  • VAR: Wagner Reway (Brasil)
  • Global: 3-1 a favor de Carabobo con el gol de Edson Tortolero al minuto 35 en el partido de ida

Sporting Cristal (Perú) 0-0 2 de Mayo (Paraguay)

  • Estadio: Estadio Miguel Grau del Callao
  • Goles: no hubo, por lo que la definición del clasificado se tuvo que dar desde los tiros del punto penal, siendo Sporting Cristal el ganador por 5-4, tras el fallo de Ulises Coronel en el 2 de Mayo, y el gol del brasileño Cristiano para Sporting Cristal
  • Transmisión de TV: Espn y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
  • VAR: Leodan González (Uruguay)
  • Global: 2-2 con los goles de Yosimar Yotún de tiro penal al minuto 62 y autogol de Ángel Martínez al minuto 87 para Universitario, goles de Fernando Cáceres al minuto 83 y autogol de Cristiano al 84 a favor de 2 de Mayo en la ida

25 de febrero de 2026

Bahía (Brasil) 2-1 O’Higgins (Chile)

  • Estadio: Arena Fonte Nova de Salvador
  • Goles: Doblete de Willian José al minuto de partido y al 45+1 tras fallar el tiro penal y aprovechar el rebote para Bahía, descontó Arnaldo Castillo al 54 de partido. En la serie de tiro penales clasificó el cuadro chileno tras el gol de Miguel Brizuela y el fallo de Everton Ribeiro en Bahía
  • Transmisión de TV: Espn y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
  • VAR: Silvio Trucco (Argentina)
  • Global: 2-2 con el gol de Francisco González en el partido de ida, disputado el 18 de febrero de 2026 en el estadio El Teniente de Rancagua

Botafogo (Brasil) 2-0 Nacional Potosí (Bolivia)

  • Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro
  • Goles: Alex Telles al minuto 5 y Danilo al 45+6 para Botafogo
  • Transmisión de TV: Espn y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • VAR: Juan Lara (Chile)
  • Global: 2-1 con el gol de Óscar Baldomar al minuto 47 de partido para Nacional Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí, Bolivia, en el duelo de ida jugado el 18 de febrero de 2026

Argentinos Juniors (Argentina) 0-1 Barcelona SC (Ecuador)

  • Estadio: Diego Armando Maradona de Buenos Aires
  • Goles: Jhonny Quiñonez al minuto 66 para Barcelona. La definición fue a los tiros del punto penal, dónde Milton Celiz marcó uno de los goles definitivos en los penales para Barcelona, y el fallo de Erik Godoy en Argentinos Juniors, le dio el paso al cuadro ecuatoriano a la tercera fase
  • Transmisión de TV: Espn y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
  • VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)
  • Global: 1-1 con el gol de Diego Porcel al 90+1 para Argentinos Juniors en el estadio Isidro Romero Carbo (Monumental) de Guayaquil, el 18 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026

Guaraní (Paraguay) vs. Juventud (Uruguay)

  • Estadio: Rogelio Livieres de Asunción
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Cristian Garay (Chile)
  • VAR: Fernando Vejar (Chile)
  • Global: 0-0 el 19 de febrero de 2026 en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo
12:16 hsHoy

El Pijao quiere hacerse fuerte ante el gigante de Venezuela

Deportivo Táchira recibió en San
Deportivo Táchira recibió en San Cristobal al Deportes Tolima, en la ida de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 - crédito @dvotachira/X

El partido se jugará el 26 de febrero de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro y se podrá ver a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (Plan Premium).

El árbitro del partido será el argentino Lenadro Rey.

Por los lados del Tolima, en la Liga BetPlay, el Pijao se mantiene en la parte alta de la tabla (sexto con 12 puntos) y viene de gestionar cargas en su visita al Cúcuta Deportivo para llegar con plenitud física a este duelo continental.

En el juego ante Cúcuta Deportivo cayó por 3-2 en el estadio General Santander, el 23 de febrero de 2026.

Deportivo Táchira, por su parte, viene de ganar por la fecha 4 del fútbol de Venezuela por 3-2 ante Monagas con el doblete del uruguayo Rodrigo Pollero y la anotación de Adalberto Peñaranda.

En el duelo de ida, los Pijaos derrotaron en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal por 1-0 a los venezolanos, con el gol de Kelvin Florez al minuto 65 de partido, disputado el 19 de febrero de 2026 en territorio venezolano.

