Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El Tolima se hizo fuerte en San Cristóbal y buscará ratificar su ventaja en Ibagué - crédito @cdtolima / X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel