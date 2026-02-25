Luis Fernando Muriel reveló los motivos por los que no firmó con el AC Milan de Italia

Luis Fernando Muriel en Colombia solamente ha jugado en el Deportivo Cali - crédito Junior FC

Luis Fernando Muriel regresó al fútbol colombiano como uno de los fichajes más llamativos del mercado para el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, sumándose al Junior de Barranquilla, club del que se ha declarado hincha desde niño.

Tras una carrera internacional que lo llevó por España, Italia y Estados Unidos, el delantero atlanticense vive un nuevo capítulo en su tierra, con la misión de ser referente de gol en el Tiburón y luchar por títulos en la liga local y la Copa Libertadores.

En medio de su presente con Junior, Muriel reveló detalles inéditos sobre su paso por el fútbol europeo. Según contó el propio atacante y su representante, en uno de los mejores momentos futbolísticos estuvo a un paso de fichar por el AC Milan, uno de los clubes más históricos de Italia y del mundo. Sin embargo, la operación no se concretó y, en retrospectiva, Muriel considera que la decisión fue clave para su desarrollo profesional.

La historia detrás del fichaje frustrado por el AC Milan

El atacante colombiano estuvo en Sevilla dos temporadas - crédito Sergio Pérez/REUTERS

En entrevista con World Soccer Agency, el agente del jugador, Alessandro Lucci, confirmó que hubo un acercamiento real con el Milan y que la directiva del Sevilla -club al que pertenecía Muriel en ese entonces- llegó a negociar directamente con los dirigentes del Rossoneri.

“Hubo una posibilidad de ir al Milan. Fue tan real que hasta los directivos de Sevilla se comunicaron con nosotros y publicaron que Luis se iría en cesión, tenían una buena relación con Leonardo y Paolo Maldini, pero nosotros no estábamos nada convencidos de esa decisión”, explicó el representante.

Las razones para descartar la oferta estaban relacionadas con la alta competencia en la delantera milanista y la necesidad de Muriel de sentirse protagonista. “Había muchos delanteros y quizá hubiese sido el primer cambio y no necesitábamos eso en ese momento. Luis era un genio y necesitaba sentir la luz encendida y cuando la pierde, también pierde rendimiento. En ese momento entendimos que la luz correcta era la Fiorentina”, puntualizó Lucci. Así, el colombiano no se sumó a una lista de compatriotas ilustres que sí vistieron la camiseta del Milan, como Mario Yepes, Cristian Zapata, Pablo Armero y Carlos Bacca.

El impacto de la decisión y el salto a Fiorentina

Luis Muriel anotó nueve goles con el cuadro italiano tras su salida de Sevilla- crédito Alberto Lingria/REUTERS

Optando por un destino donde pudiera ser más determinante, Muriel se decantó por la Fiorentina, equipo con el que disputó 23 partidos, anotó nueve goles y entregó dos asistencias.

El mismo delantero reconoció que la cercanía con el Milan seguía latente en su carrera: “Las veces que jugaba contra el Milan me encontraba a Paolo Maldini fuera del vestuario y me decía: ‘No quisiste venir con nosotros’. Cuando veía a Maldini y escuchaba eso, bajaba la cabeza y me daba muchísima vergüenza”.

Posteriormente, el de Santo Tomás vivió su etapa más estable en el fútbol italiano con el Atalanta, club donde más partidos jugó en su carrera profesional y donde demostró su versatilidad, potencia y olfato goleador.

Después de dos temporadas en la Major League Soccer con Orlando City, el atacante decidió regresar a Colombia para defender los colores del Junior. Hasta la fecha, ya suma cuatro anotaciones en el semestre y aspira a ser el goleador del Tiburón, aportando su experiencia internacional y su capacidad de definición.

Un presente ilusionante con Junior y la mirada puesta en los títulos

Luis Fernando Muriel marcó su primer gol con la camiseta del Junior FC, luego de cuatro partidos - crédito Junior FC

El regreso de Muriel al Junior de Barranquilla no solo representa un sueño cumplido para el delantero, sino también una apuesta del club para reforzar el ataque con jerarquía y experiencia en compañía de Carlos Bacca, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez.

El jugador espera seguir anotando y ser pieza clave en las aspiraciones del equipo para pelear la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, competencias en las que sueña con dejar huella antes de cerrar su carrera.