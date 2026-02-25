Deportes

El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia

El atacante vuelve a sufrir por cuenta de las molestias que lo aquejaron en Inglaterra, mientras su compatriota Néiser Villarreal sufre por el bajo rendimiento

Guardar
Luis Sinisterra no ha tenido
Luis Sinisterra no ha tenido continuidad con Cruzeiro de Belo Horizonte por culpa de las lesiones - crédito Cris Mattos/REUTERS

No ha sido el mejor momento para Luis Sinisterra en Cruzeiro, equipo en el que se encuentra a préstamo desde Bournemouth con el objetivo de recuperar su nivel y sumar minutos para jugar con la selección Colombia, sobre todo camino a la Copa Mundial de la FIFA.

El atacante cafetero sigue sufriendo por cuenta de las lesiones, un mal que también lo aquejó en Leeds y los Cherries en la Premier League, que lo persiguió en el conjunto de Belo Horizonte y quedando a la deriva una posible renovación de su vínculo, que termina en junio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como si fuera poco, en Cruzeiro también se apreció el momento en que Néiser Villarreal, de polémico paso por Millonarios en 2025, mostró su frustración por no rendir con los brasileños, al punto de llegar a las lágrimas y su técnico pidió apoyo a los aficionados.

Las lesiones persiguen a Sinisterra

Luis Sinisterra atraviesa una etapa complicada en Cruzeiro: más lesiones que partidos como titular en los primeros seis meses desde su llegada a Belo Horizonte. El delantero colombiano, incorporado en agosto de 2025, ha registrado apenas tres titularidades y suma cuatro lesiones en 186 días, según un análisis del medio AS Colombia. Este panorama reduce sus opciones de figurar tanto en Brasil como en la selección Colombia para la siguiente Copa del Mundo, situación que inquieta al círculo futbolístico de la región.

El balance es claro: el extremo colombiano apenas ha iniciado en tres partidos durante este periodo, pero ya encadena cuatro lesiones distintas. Su primer contratiempo médico fue una distensión discal tibial a finales de septiembre. Esto le impidió jugar contra Bragantino y Vasco.

Luis Sinisterra solo ha jugado
Luis Sinisterra solo ha jugado 16 partidos con Cruzeiro por las lesiones sufridas en Brasil - crédito @PSierraR/X

Poco después de su retorno, participó en dos compromisos con solo 45 minutos y volvió a resentirse, esta vez con una lesión muscular en el muslo izquierdo, lo que le apartó de los duelos ante Mineiro y Fortaleza.

Antes de finalizar la temporada 2025, Sinisterra disputó siete partidos más, pero sufrió un edema muscular en el muslo. Se reincorporó antes de las vacaciones para mejorar su forma, pero el problema persistió.

Luis Sinisterra llegó como figura
Luis Sinisterra llegó como figura a Cruzeiro y actualmente preocupa su estado físico - crédito @Cruzeiro / X

Durante los primeros 55 días de 2026, el extremo ha sumado únicamente 45 minutos en la Serie A y 23 minutos en el Campeonato Mineiro. Una nueva lesión muscular, ocurrida en el partido con Mirassol el 11 de febrero, prolonga su ausencia.

“Fichaje arriesgado”

A nivel ofensivo, Luis Sinisterra no ha respondido a las expectativas planteadas a su llegada. Ha jugado 16 partidos y acumula 459 minutos disputados. En este lapso, suma apenas dos goles y una asistencia. Su primer gol fue el 15 de septiembre ante Bahía; el segundo, el 20 de noviembre frente a Juventude.

Estas cifras reflejan la dificultad para mantener regularidad, un aspecto esencial para asegurar una convocatoria a la selección Colombia y aumentar sus probabilidades de estar en el campeonato mundial. La poca continuidad física y el bajo protagonismo en Cruzeiro complican que sea considerado pieza clave por el equipo nacional, han subrayado medios deportivos.

Luis Sinisterra salió de Bournemouth
Luis Sinisterra salió de Bournemouth por las constantes lesiones que lo sacaron de la formación titular - crédito Dylan Martínez/REUTERS

La prensa brasileña ha calificado la llegada de Sinisterra como un “fichaje arriesgado”, dado su historial médico. Sus problemas físicos ya habían salido a la luz durante su paso por Bournemouth, donde llegó a tener tres lesiones musculares y eso le costó un puesto en la plantilla.

Esta racha de interrupciones constantes no ha pasado inadvertida en Brasil ni en Colombia. Tanto en Cruzeiro como en la selección, existe preocupación por las repercusiones deportivas de estas lesiones repetidas y por el criterio de contratar futbolistas con antecedentes médicos adversos, de cara a la convocatoria para los amistosos de marzo.

Temas Relacionados

Luis SinisterraSelección ColombiaCruzeiroLuis Sinisterra CruzeiroLuis Sinisterra lesiónNéiser VillarrealColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América, ante el equipo uruguayo que perdió la ida por 2-1

EN VIVO Medellín vs. Liverpool,

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó la importancia de cambiar el enfoque competitivo del combinado nacional

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora

Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

La apertura del Centro de Alojamiento reunió a referentes internacionales y nacionales junto a Gianni Infantino, que también se refirió al mundial

Presidente de la FIFA quedó

Luis Fernando Muriel reveló los motivos por los que no firmó con el AC Milan de Italia

El atacante colombiano vivió una etapa determinante en su paso por el fútbol europeo, donde estuvo muy cerca de integrar uno de los clubes más emblemáticos de la Serie A

Luis Fernando Muriel reveló los

Eduardo Méndez tranquilizó a la hinchada Cardenal, pero advirtió sobre el riesgo de un “fracaso”

El presidente reconoció la presión que rodea al equipo en el arranque del semestre y respaldó el trabajo del cuerpo técnico de Pablo Repetto

Eduardo Méndez tranquilizó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera habló de los

Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

Tulio Recomienda habló de su diagnostico médico y alertó a sus seguidores: “Estuve a punto de morir”

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

Deportes

EN VIVO Medellín vs. Liverpool,

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

Luis Fernando Muriel reveló los motivos por los que no firmó con el AC Milan de Italia

Eduardo Méndez tranquilizó a la hinchada Cardenal, pero advirtió sobre el riesgo de un “fracaso”