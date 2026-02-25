El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia

Luis Sinisterra no ha tenido continuidad con Cruzeiro de Belo Horizonte por culpa de las lesiones - crédito Cris Mattos/REUTERS

No ha sido el mejor momento para Luis Sinisterra en Cruzeiro, equipo en el que se encuentra a préstamo desde Bournemouth con el objetivo de recuperar su nivel y sumar minutos para jugar con la selección Colombia, sobre todo camino a la Copa Mundial de la FIFA.

El atacante cafetero sigue sufriendo por cuenta de las lesiones, un mal que también lo aquejó en Leeds y los Cherries en la Premier League, que lo persiguió en el conjunto de Belo Horizonte y quedando a la deriva una posible renovación de su vínculo, que termina en junio.

Como si fuera poco, en Cruzeiro también se apreció el momento en que Néiser Villarreal, de polémico paso por Millonarios en 2025, mostró su frustración por no rendir con los brasileños, al punto de llegar a las lágrimas y su técnico pidió apoyo a los aficionados.

Las lesiones persiguen a Sinisterra

Luis Sinisterra atraviesa una etapa complicada en Cruzeiro: más lesiones que partidos como titular en los primeros seis meses desde su llegada a Belo Horizonte. El delantero colombiano, incorporado en agosto de 2025, ha registrado apenas tres titularidades y suma cuatro lesiones en 186 días, según un análisis del medio AS Colombia. Este panorama reduce sus opciones de figurar tanto en Brasil como en la selección Colombia para la siguiente Copa del Mundo, situación que inquieta al círculo futbolístico de la región.

El balance es claro: el extremo colombiano apenas ha iniciado en tres partidos durante este periodo, pero ya encadena cuatro lesiones distintas. Su primer contratiempo médico fue una distensión discal tibial a finales de septiembre. Esto le impidió jugar contra Bragantino y Vasco.

Luis Sinisterra solo ha jugado 16 partidos con Cruzeiro por las lesiones sufridas en Brasil - crédito @PSierraR/X

Poco después de su retorno, participó en dos compromisos con solo 45 minutos y volvió a resentirse, esta vez con una lesión muscular en el muslo izquierdo, lo que le apartó de los duelos ante Mineiro y Fortaleza.

Antes de finalizar la temporada 2025, Sinisterra disputó siete partidos más, pero sufrió un edema muscular en el muslo. Se reincorporó antes de las vacaciones para mejorar su forma, pero el problema persistió.

Luis Sinisterra llegó como figura a Cruzeiro y actualmente preocupa su estado físico - crédito @Cruzeiro / X

Durante los primeros 55 días de 2026, el extremo ha sumado únicamente 45 minutos en la Serie A y 23 minutos en el Campeonato Mineiro. Una nueva lesión muscular, ocurrida en el partido con Mirassol el 11 de febrero, prolonga su ausencia.

“Fichaje arriesgado”

A nivel ofensivo, Luis Sinisterra no ha respondido a las expectativas planteadas a su llegada. Ha jugado 16 partidos y acumula 459 minutos disputados. En este lapso, suma apenas dos goles y una asistencia. Su primer gol fue el 15 de septiembre ante Bahía; el segundo, el 20 de noviembre frente a Juventude.

Estas cifras reflejan la dificultad para mantener regularidad, un aspecto esencial para asegurar una convocatoria a la selección Colombia y aumentar sus probabilidades de estar en el campeonato mundial. La poca continuidad física y el bajo protagonismo en Cruzeiro complican que sea considerado pieza clave por el equipo nacional, han subrayado medios deportivos.

Luis Sinisterra salió de Bournemouth por las constantes lesiones que lo sacaron de la formación titular - crédito Dylan Martínez/REUTERS

La prensa brasileña ha calificado la llegada de Sinisterra como un “fichaje arriesgado”, dado su historial médico. Sus problemas físicos ya habían salido a la luz durante su paso por Bournemouth, donde llegó a tener tres lesiones musculares y eso le costó un puesto en la plantilla.

Esta racha de interrupciones constantes no ha pasado inadvertida en Brasil ni en Colombia. Tanto en Cruzeiro como en la selección, existe preocupación por las repercusiones deportivas de estas lesiones repetidas y por el criterio de contratar futbolistas con antecedentes médicos adversos, de cara a la convocatoria para los amistosos de marzo.