Alcaldía de Armenia no prestaría más el estadio Centenario al Deportivo Pereira para la Liga BetPlay tras ola de violencia que azota la ciudad: esto se sabe

El empate entre el cuadro Matecaña y el Deportivo Pasto aceleró la decisión de los organismos locales no presten más el estadio

El Grande Matecaña no jugaría
El Grande Matecaña no jugaría más en Armenia-crédito Juan Sebastián Henao/Colprensa

Los incidentes de violencia que marcaron el empate a dos goles entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto en el estadio Centenario, acelerarían una importante decisión por parte de la Alcaldía de Armenia.

Tras la pelea que protagonizaron Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto, y Arturo Reyes, entrenador del Deportivo Pereira, junto a la la muerte del hincha Kevin Andrés Osorio, harían que el gobierno local decida no prestar más el estadio para el cuadro Matecaña (apodo por el cual se conoce al Deportivo Pereira).

El portal informativo confirmó la
El portal informativo confirmó la posible negativa de prestar más el estadio al cuadro Matecaña - crédito @regioncafetera / Instagram

El 25 de febrero de 2026, el portal Región Cafetera TV informó que Deportivo Pereira no jugaría más en el estadio Centenario de Armenia, a falta de confirmación oficial por parte de la Alcaldía, debido a los actos de violencia que vivió la capital del Quindío en los últimos días.

“En una noticia que sacude al Eje Cafetero, se conoció de manera extraoficial que el Deportivo Pereira no jugará más en el Estadio Centenario. Esta decisión, tomada por disposición directa del alcalde de Armenia, James Padilla García, surge tras los lamentables hechos de violencia del pasado fin de semana. Las razones detrás de la medida: Trágico balance: El reciente enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de un hincha del Pereira en territorio quindiano agotó la paciencia de las autoridades locales. Amenazas al mandatario: Se reportó que el alcalde Padilla García habría recibido amenazas de muerte relacionadas con la presencia del equipo Matecaña en la ciudad, lo que precipitó la cancelación del préstamo del escenario deportivo".

La denuncia del Deportivo Pereira en contra de Jonathan Risueño

En medio de lo que fue la pelea entre Jonathan Risueño y Arturo Reyes tras lo ocurrido-crédito Dimayor/YouTube

El 20 de febrero de 2026, Deportivo Pereira denunció públicamente al entrenador visitante Jonathan Risueño por un presunto acto de agresión contra un aficionado, al término del partido disputado frente al Deportivo Pasto, correspondiente a la fecha ocho de la Liga BetPlay.

El cuadro local sostuvo que Risueño habría escupido deliberadamente a un seguidor pereirano, conducta que describieron como una “falta de respeto grande” e instaron a las autoridades deportivas a imponer sanciones ejemplares.

A partir de allí, fue cuando se comenzó a conocer las situaciones de violencia que vivió la capital del Quindío.

“El profe Arturo sale a reclamarle al entrenador del equipo rival por esa grosería que hizo, eso no se debe hacer, escupir a otra persona y mucho menos a alguien de nuestra hinchada, es una falta de respeto grande, que no se puede quedar así”.

La noche en el estadio Centenario de Armenia estuvo marcada no solo por el empate dos a dos; también la intensidad de los incidentes posteriores, que obligaron al árbitro Álvaro Meléndez a expulsar a ambos entrenadores. El analista arbitral José Borda explicó que la decisión se tomó luego de que, ya finalizado el partido, Risueño provocó al público en la tribuna y Arturo Reyes, técnico del Pereira, se enfrentó físicamente con su colega.

“ROJA A LOS TÉCNICOS: Terminado el partido Pereira (2) vs Pasto (2) el árbitro Meléndez en un arrebato de autoridad expulsó al técnico Risueño del volcánico y a Arturo Reyes del Matecaña, uno por provocar a los aficionados en la tribuna y el otro por pelear con su colega“.

El momento cuando el analista
El momento cuando el analista arbitral explica lo ocurrido al final del empate entre Deportivo Pereira y Deportivo Pasto-crédito @Borda_analista/X

Por otra parte, el 21 de febrero de 2026, Deportivo Pereira lamentó la muerte del hincha Kevin Andrés Osorio Salazar:

“Lamentamos profundamente la muerte de Kevin Salazar, hincha fiel de nuestra institución, y expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos”.

El Grande Matecaña se pronunció
El Grande Matecaña se pronunció tras lo ocurrido en Armenia, y rechazó las acciones de Jonathan Risueño-crédito Jefatura de Prensa del Deportivo Pereira

Cuándo vuelve a jugar Deportivo Pereira

Deportivo Pereira vive una campaña
Deportivo Pereira vive una campaña complicada en la actual Liga BetPlay 2026-I - crédito Juan Sebastián Henao/Colprensa

Deportivo Pereira ahora deberá jugar ante Millonarios en el estadio El Campín por la fecha 9 de la Liga BetPlay, el 26 de febrero de 2026 a partir de las 7:30 p. m.

A continuación, estos son los partidos que tendrá el Pereira:

  • 26 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Deportivo Pereira
  • Por definir- Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira
  • 15 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas
  • 18 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Inter de Bogotá vs. Deportivo Pereira
  • 22 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo
  • 28 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

