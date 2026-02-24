Presidente de Santa Fe entregó responsabilidad de los refuerzos a su entrenador: “Podemos darle gusto”

El presidente de Santa Fe aseguró que le dio "gusto" al uruguayo con todos los refuerzos que pidió - crédito Independiente Santa Fe

Tras ganar la liga del primer semestre de 2025, Independiente Santa Fe se reforzó en todas sus líneas para afrontar la Copa Libertadores de 2026, en la que estará directamente en la fase de grupos junto con Junior de Barranquilla por Colombia.

El equipo Cardenal tuvo que reemplazar a su entrenador, Jorge Bava, que renunció y tomó la dirección técnica de Cerro Porteño, en Paraguay, mismo club al que llegó el extremo Harold Santiago Mosquera, que fue una de las figuras de Santa Fe en 2025.

En primer lugar, los directivos del León confirmaron que el nuevo entrenador, el uruguayo Pablo Repetto, sería el encargado de autorizar o descartar la llegada de la mayoría de fichajes, lo que fue un factor de debate entre hinchas de Santa Fe.

Esto aumentó luego del inicio irregular que ha tenido la institución en la Liga BetPlay, en la que ha ganado solo dos partidos de los ocho compromisos disputados hasta el momento. En las ruedas de prensa, Repetto afirmó que era difícil planificar sin que se concretara la llegada de todos los fichajes.

Eduardo Méndez señaló la responsabilidad del técnico uruguayo

Después de que Santa Fe informó sobre la llegada al club del extremo Jader Obrian y el mediapunta Maximiliano Lovera, el presidente del equipo, Eduardo Méndez, responsabilizó a Pablo Repetto de los resultados deportivos que tenga la plantilla durante el primer semestre, puesto que en diálogo con WinSports resaltó que los fichajes son petición del estratega.

“Está aterrizando, un jugador que viene de Rosario y fue suplente en el último partido. Es petición del técnico. Reúne los requisitos que él pide y que nos ha pedido; podemos darle gusto y darle lo que requiere para llevar el equipo a lo que estamos buscando”.

Méndez fue tajante al declarar que no está preocupado con la posibilidad de que el equipo no clasifique a la fase semifinal del torneo colombiano, puesto que aseguró que confía en que los jugadores y el entrenador encontrarán la forma de revertir la situación.

“No debe preocuparnos, hay exigencia y los jugadores son conscientes de que quedar fuera de los ocho es un fracaso. Por ahora no hay preocupación porque creemos que hay buena nómina y un grupo que puede responder”.

El próximo partido de Santa Fe en la Liga BetPlay será ante Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín, programado a jugarse desde las 7:00 p. m. del 25 de febrero.

Presidente de Santa Fe habló sobre los retos de ser dirigente deportivo en Colombia

Durante la entrevista citada, Méndez habló sobre las falencias que ha tenido la Dimayor en los últimos años, comenzando con los problemas internos que ha tenido la máxima entidad del fútbol en Colombia.

“Hoy considero que hay que aprovechar estos cuatro años para formar a personas que lleguen a este comité. En Dimayor no nos hemos preocupado por preparar a la persona que llega a la presidencia de la Dimayor”.

El presidente de Santa Fe indicó que no es fácil. “Que le recuerden la mamá a uno no es fácil. Llega usted y le piden fotos; otros días son solo madrazos”, indicó Méndez sobre las situaciones que ha vivido con fanáticos de la institución en Bogotá.

“La renovación tiene que llegar en su momento; ser dirigente no es fácil, es estar siempre en boca de otros, de ustedes. Un día somos inmundos, al otro somos divinos, siempre es así. Esto no es fácil, tenemos periodistas que nunca están contentos con nada, otros que defienden lo que les da de comer, porque esto les da de comer a muchos”.

