Miguel Ángel Borja se consolida como el colombiano con más goles en torneos Conmebol

Su efectividad en las redes rivales lo ha convertido en un referente del ataque cafetero en el ámbito internacional

El atacante fue clave en
El atacante fue clave en la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional - crédito Diego Pineda/Colprensa

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana son las competiciones más codiciadas por los clubes afiliados a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Cada año, equipos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela luchan por estos trofeos, que no solo otorgan prestigio continental, sino también la posibilidad de proyección global para futbolistas y entrenadores.

El impacto de ambos torneos trasciende lo deportivo y se refleja en lo económico: los campeones de la Libertadores acceden a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y a la Recopa Sudamericana, asegurando exposición internacional y premios millonarios.

La Gloria Eterna alberga a 47 equipos clasificados por méritos nacionales, que atraviesan fases preliminares, una exigente fase de grupos y eliminatorias directas hasta la final única, que en la edición 2026 se disputará en Montevideo.

En paralelo, la Sudamericana reúne a 44 equipos y se convierte en el objetivo alternativo para los clubes que no logran acceder a la Libertadores, además de recibir a conjuntos eliminados en rondas tempranas del principal certamen continental de la Conmebol. El campeón de la Sudamericana se gana un lugar en la Recopa y el derecho a disputar directamente la próxima Libertadores.

Borja, el goleador que sigue haciendo historia en torneos Conmebol

Miguel Ángel Borja fue uno
Miguel Ángel Borja fue uno de los delanteros referentes de las recientes temporada en River Plate - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En este contexto, los jugadores que logran destacarse en ambas competencias pasan a ocupar un lugar de privilegio en la memoria sudamericana. Entre ellos, el colombiano Miguel Ángel Borja se ha consolidado como uno de los máximos referentes contemporáneos gracias a su capacidad de adaptación y a su instinto goleador en los escenarios más exigentes.

De acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), Borja suma un total de 46 goles en torneos Conmebol, cifra que lo posiciona como el segundo máximo artillero histórico en competiciones sudamericanas.

Este registro contempla 31 anotaciones en la Copa Libertadores y 15 en la Copa Sudamericana entre 2015-2025, y sólo es superado por el legendario ecuatoriano Alberto Spencer, autor de 54 tantos. El podio lo completa el uruguayo Rodrigo López con 43.

Un recorrido continental plagado de títulos y goles clave

Miguel Ángel Borja, campeón con
Miguel Ángel Borja, campeón con Santa Fe Copa Sudamericana 2015 ante Huracán - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El camino del “Colibrí” en el fútbol sudamericano está marcado por títulos y distinciones individuales. El atacante nacido en Tierralta fue campeón de la Copa Sudamericana 2015 con Independiente Santa Fe y levantó la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, equipo en el que dejó una huella imborrable.

En 2018, se consagró como máximo goleador de la Libertadores (9 tantos), mientras que en 2016 fue el máximo artillero de la Sudamericana (6 celebraciones), éxitos que reforzaron su estatus de leyenda viviente.

A lo largo de su carrera, Borja ha defendido los colores de clubes en Colombia, Brasil y Argentina, sumando experiencia en ligas de alto nivel y adaptándose a distintos estilos de juego. Actualmente, el delantero sigue en actividad profesional en la liga de Emiratos Árabes Unidos con el Al-Wasl, lo que lo convierte en el único de los goleadores históricos del top 3 que podría seguir sumando cifras en el presente.

Víctor Hugo Aristizábal, otro colombiano entre los máximos goleadores de Conmebol

Víctor Aristizabal es el máximo
Víctor Aristizabal es el máximo goleador de Atlético Nacional - crédito Colprensa

Otro atacante que destaca en la élite de los máximos goleadores sudamericanos es Víctor Hugo Aristizábal, quien acumuló 42 goles en competiciones organizadas por la Conmebol.

A lo largo de su trayectoria, el delantero antioqueño dejó su huella con 23 tantos en la Copa Libertadores, 4 en la Sudamericana, 5 en la Merconorte, 9 en la Supercopa Sudamericana y 1 en la Copa Oro. Su capacidad goleadora lo ubica entre los referentes históricos del fútbol colombiano y refuerza la presencia cafetera en la historia grande de los torneos suramericanos.

